تحليل: التهديد الإيراني بإغلاق مضيق جبل طارق .. حرب نفسية أم خطر محدق؟

يشير مراقبون الى امكانية ان يخدم التواجد الروسي في افريقيا ودعم جبهة البوليساريو امكانية دعم عمليات ايرانية في مضيق جبل طارق

بعد أسابيع قليلة من استهداف الحوثيين سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر والخسائر التي أصابت التجارة العالمية، يظهر أن إيران "قد استنتجت أن تجربة الحوثيين في البحر الأحمر كانت ناجحة لدرجة تستحق التكرار في البحر الأبيض المتوسط"، كما أفادت إليزابيث براو، كاتبة عمود في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. وفي الواقع، هدد الحرس الثوري الإيراني، من خلال الجنرال محمد رضا نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، بإغلاق البحر المتوسط في حال استمرار الحرب على غزة. ونقل المسؤول العسكري - حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء - قوله بأنه "سيتعين عليهم (الغرب) قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى"، وتحدث عن "ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى".

Merissa Daley / US Department of Defense / AFP

"التهديدات الإيرانية تسعى لزعزعة الاستقرار"

ورغم أن إيران لا تطل على المتوسط، ولا تدعم بشكل مباشر جماعات على البحر المتوسط سوى جماعة حزب الله اللبناني وجماعات مسلحة متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط، إلا أن يورغ رينسمان، المحلل السياسي الألماني ومدير منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، لا يستبعد قدرة طهران على "تنفيذ هجمات مسلحة وإطلاق صواريخ ضد السفن في المتوسط". وفي حوار مع موقع I24news، أوضح رينسمان أن إيران تسعى إلى "التأثير سلبًا على طرق الشحن المهمة وبالتالي التجارة، وترغب في إثارة حالة من عدم الأمان وزعزعة الاستقرار، وإحداث انقسام في الغرب".

ويُعتبر مضيق جبل طارق من بين أهم الممرات المائية للتجارة العالمية في جميع الاتجاهات، حيث يعبره في المتوسط ما يقرب من 300 سفينة يوميًا، ممثلة حوالي 20٪ من إجمالي التجارة البحرية في العالم و80٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز، وفقًا لموقع نُشر في 23 ديسمبر في الموقع الإخباري الإسباني "إيوروبا سور".

بريطانيا تتعامل بجدية مع التهديدات

وفي هذا السياق، عبرت بريطانيا - التي تمتلك السيادة على جبل طارق - عن قلقها من التهديدات الإيرانية. وصرَّح وزير الخارجية البريطاني، جورج كاميرون، في مقابلة مع صحيفة التلغراف في 24 ديسمبر الحالي، بأنه يجب "إرسال رسالة واضحة لإيران تفيد بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد في الشرق الأوسط أو داخل أراضي المملكة المتحدة".

ووصف كاميرون "التهديد الإيراني" كواحد من خمس "أزمات" كبيرة في العالم اليوم، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في الشرق الأوسط، والإرهاب، وتغير المناخ. وحذر رئيس الوزراء البريطاني السابق دافيد كاميرون من أن الغرب "يواجه مستويات متزايدة من التهديد الإيراني".

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تردد دول الاتحاد الأوروبي في ردع إيران

وعلى الرغم من إعلان بريطانيا نيتها التعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية، إلا أن بعض الدول الأوروبية لم تعبر بوضوح عن موقفها تجاه طهران. ينتقد المحلل السياسي الألماني يورغ رينسمان "تردد السياسة الخارجية الألمانية تجاه السلطة في طهران". والأكثر من ذلك، يُظهر المحلل الألماني أن إيران "تستهدف التواصل الودي مع ألمانيا". وينتقد رينسمان عدم وضع برلين للحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن محكمة ألمانية قضت مؤخرا بوجود إرهاب دولة إيرانية على الأراضي الألمانية.

وفي مقابلة حصرية مع جنرال حوثي لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية اليومية بتاريخ 12 ديسمبر 2023، صرح الجنرال الإيراني بأن الحوثيين يولون اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على علاقاتهم على أعلى مستوى مع ألمانيا، وضمان سلامة السفن والتجارة الألمانية. وأضاف نفس المسؤول العسكري الإيراني أنه يطلب من "الأصدقاء في ألمانيا عدم التدخل مع الولايات المتحدة في مشكلة تؤثر فقط على الولايات المتحدة ولا تؤثر على أي دولة أخرى".

إيران تعول على أذرعها في شمال إفريقيا

في الضفة الجنوبية، تشارك عدة دول في القلق من التهديدات الإيرانية، خاصة الدول التي تعتمد على حركة التجارة البحرية عبر المتوسط. وفي تصريح لموقع I24News، أوضح عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أن درجة مخاطر تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني "مرتفعة جداً نظراً لكون التهديدات الإيرانية في السنوات الأخيرة تأتي من زاوية التوسع الإيراني ووصوله إلى شمال إفريقيا، ويشير الحرس الثوري في تصريحه إلى درع يسميه بالمقاومة".

نظرًا للتهديدات الإيرانية، يرى الباحث والمحلل السياسي المغربي أن هذا الأمر ليس جديدًا، حيث يقول: "فظاهريا استُعمل فيه القائد العسكري الإيراني حجة حرب غزة، ولكن الأمر يتجاوز ذلك إذا ربطناه بتصريح منذ سنة لنائب المرشد الإيراني الذي قال أن إيران وصلت غرب المتوسط". يضيف عبد الرحيم منار السليمي. ويحذر السليمي في حديثه مع موقع I24news من "استغلال إيران لجبهة البوليساريو التي أشرفت جماعة حزب الله على تدريبها لتنفيذ عمليات في مضيق جبل طارق".

تتهم دولٌ مثل المغرب إيران بالسعي نحو تشكيل قوات شبيهة بحزب الله في شمال أفريقيا، يمكن استخدامها لشن هجمات على أهداف غربية وزرع الفتنة بين الحلفاء في نفس الوقت. يجدر بالذكر أن الرباط قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 11 آذار/مارس 2009 بتهمة تسهيل عمليات إرسال الأسلحة والدعم العسكري من جانب طهران لجبهة "البوليساريو"، التي تتخذ من ولاية تندوف الجزائرية مقرًا لها.

FADEL SENNA / AFP

"الحرس الثوري الإيراني يمول خلايا في شمال افريقيا والساحل"

في العاشر من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، نشرت الصحيفة الألمانية "دي فيلت" مقالًا مفصلًا حول تسريب صوتي بين مسؤول بارز في حزب الله اللبناني وقائد في جبهة البوليساريو. ووفقا لمصادر الصحيفة الألمانية؛ طلب مسؤول حزب الله وآخر في الحرس الثوري الإيراني من أعضاء جبهة "البوليساريو" تكثيف العمليات ضد المصالح المغربية واستهداف سفارات وقنصليات دول أجنبية أخرى، وضرورة تنسيق الجهود بين الحزب والجزائر وجبهة البوليساريو.

كما لا يستبعد المراقبون استفادة الحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة الممولة من إيران من التواجد الروسي في بعض دول شمال أفريقيا، بهدف محاولة التأثير على التجارة العالمية في البحر المتوسط بشكل عام، ومضيف جبل طارق بشكل خاص، طالما أن ذلك يخدم مصالح البلدين.

التساهل مع إيران له تبعات على الأوروبيين

ويرجح خبراء أوروبيون أن تردد بعض دول الاتحاد الأوروبي في التصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدات الحرس الثوري الإيراني بتكرار نفس السيناريو في البحر المتوسط، لن يؤثر فقط على حركة السفن، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فقدان مصداقية الاتحاد في الوفاء بالتزاماته الدفاعية الأمنية. أمر قد ينجم عنه فقدان الثقة من قبل الدول الشريكة في قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحهم المشتركة. كما سيترتب عنه فقدان المواطنين الثقة في حكومات بلدانهم. وعلى المدى الطويل، فإن تهديد سفن الشحن العالمية والأوروبية سيعرض القدرة الشرائية للأوروبيين في خطر، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويكبد اقتصادات بلدانهم مزيدا من الخسائر، على غرار تداعيات حرب أوكرانيا عليها.