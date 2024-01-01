تحليل :تركيا في مواجهة "الإرهاب" .. تحديات العمل العسكري في ظل الانتقادات

على مدار عقود تواجه تركيا عدد من المنظمات المسلحة أبرزها حزب العمال الكردستاني ومؤخرا نفذت عملية واسعة ضد داعش

"تشهد تركيا أنجح فترات تاريخها في مكافحة الإرهاب".. تصريح لوزير الدفاع التركي يشار غولر بمناسبة العام الجديد، أشار فيه إلى ما وصفه بالنجاح الأسطوري الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب خلال العام 2023. الوزير التركي اكد أن "العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ستستمر حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفعالية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي".

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تصريح غولر حول نجاح العمليات الأمنية ضدّ من وصفهم بالإرهابيين كان قد سبقه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا، الذي أعلن فيه عن تحييد 721 إرهابياً، بينهم 84 قتيلاً، خلال 19 ألفاً و756 عملية أمنية، في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

ويرى خبراء أمنيون أن نجاح العمليات التي جرت في "مجال مكافحة الإرهاب سواء كانت خارج الحدود أو داخلها"، تعكس مدى جاهزية السلطات التركية وحرصها على ضبط الأمن، في ظل تعرض البلاد لعديد من محاولات الاستهداف، التي كان آخرها العملية المسلحة التي استهدفت مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد ساهم التطور الكبير الذي شهدته الصناعات العسكرية والأمنية، سواء أكانت في طائرات التجسس أو أنظمة المعلومات، في تحقيق نجاحات كبيرة ساهمت في الوصول إلى أعشاش النشطاء المسلحين وإفشال مخططاتهم.

الانجاز الأكبر

وفي سياق الحديث عن العمليات الأمنية يعتبر الإنجاز الأكبر للأمن التركي خلال العام الماضي كان الاستحواذ على أرشيف يحتوي على بيانات شخصية لأكثر من 9500 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، والمعروفين ب"الذئاب المنفردة

"، وهم العناصر المنتشرون في عدد كبير من دول العالم. وشملت المعلومات أسماء منتسبي تنظيم داعش وأماكن إقامتهم والتدريبات والدورات التي تلقوها خلال فترة الإعداد، وساعدت هذه المعلومات الأمن التركي في مهاجمة أماكن خلايا التنظيم واعتقال عناصره وكشف مخططاته.

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مواجهة داعش

وتعد فترة مابين 2015 و2017. أشد الفترات في مواجهة داعش حيث شهدت إسطنبول سلسلة من التفجيرات التي نفذتها خلايا تابعة لهذا التنظيم تضمنت استهداف المناطق السياحية والأماكن العامة. في أغسطس / آب 2015، هاجم مسلح محكمة في اسطنبول، وأسفر الهجوم عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي أبريل 2016، نفذ انتحاري هجومًا ضد قافلة عسكرية في محافظة كايسري، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك. وبعد هذا الحادث بشهرين وتحديدا في شهر يونيو كان الهجوم الانتحاري على مطار أتاتورك، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصًا وإصابة العشرات.

وخلال احتفالات رأس السنة بالأول من يناير / كانون الثاني 2017، نفذ مسلح يُعتقد أنه تابع لداعش هجومًا على ملهى "رينا" في اسطنبول، وهو الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 35 شخصًا.

هذه الهجمات كانت تجسيدًا لتهديد داعش في تركيا وقادت الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك مشاركة أكبر في التحالف الدولي ضد داعش واتخاذ إجراءات أمنية داخلية لمنع هجمات إرهابية مستقبلية.

العمليات الكبرى

بدأت العمليات العسكرية التركية الموسعة مطلع العام 2016 عبر عملية "درع الفرات" والتي هدفت إلى طرد داعش ووقف تقدم الوحدات التركية في سوريا، وواجه الجيش التركي تحدي التعاون مع بعض الفصائل المسلحة المحلية والتنسيق مع القوات الدولية، لكن بشكل عام اعتبر ما حققته تقدما ملموسا وتم تحرير مناطق عدة في الشمال السوري واحكام السيطرة التركية عليها.

وشهد العام 2018 انطلاق عملية غصن الزيتون بهدف تحرير منطقة عفرين من الوحدات الكردية ووقف تهديد الحدود التركية. وواجهت تركيا انتقادات دولية واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وانتهت العملية العسكرية بالسيطرة على مدينة عفرين ومحيطها.

وتلت ذلك عملية "نبع السلام" في العام 2019 وكان هدفها تأمين الحدود الشمالية السورية وإعادة النازحين السوريين إلى المناطق المحررة، وأسفرت العملية عن السيطرة على مناطق شمال شرق سوريا، وواجهت تركيا انتقادات دولية وتصاعد بسببها التوتر مع الولايات المتحدة وروسيا.

تأمين الحدود

تُولي السلطات التركية مسألة أمن الحدود أهمية كبيرة، لا سيّما تلك الحدود المشتركة بين تركيا وكل من سوريا والعراق، اللتين تنشط فيهما التنظيمات المسلحة مثل تنظيم داعش المتطرف وPKK الذي تعترف به تركيا كتنظيم إرهابي وأذرعه في سوريا.

وأوضح مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، في أغسطس/آب الماضي، :"أن عدد الأشخاص الذين جرى القبض عليهم خلال محاولتهم التسلل بشكل غير قانوني لدخول الأراضي التركية خلال العام 2023 بلغ 4931، بينهم 369 ينتمون إلى تنظيمات إرهابية".

ويربط المسؤولون الأتراك دائماً بين مسألة مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود، وهو ما أكده وزير الدفاع السابق خلوصي أكار في أثناء جولة تفقدية في مايو/أيار الماضي للقوات المتمركزة في الشريط الحدودي مع سوريا، إذ قال إنّ القوات المسلحة التركية تنفذ مهمات ناجحة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود في الوقت نفسه.

وخلال عام 2022 أنهت تركيا بناء جدار أمني وشقت طريق للدوريات بمحاذاة هذا الجدار بطول 1028 كيلومتراً من أصل 2949 كيلومتراً من الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية.

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انتقادات دولية

وتستمر العمليات العسكرية على الحدود التركية في منطقة شمال العراق بهدف تركي معلن وهو مكافحة "الإرهاب" وحماية الحدود الدولة الجنوبية، وإن كانت هناك نجاحات تحققت إلا أن المعارضة الدولية للاسلوب التركي في العمل العسكري داخل حدود دول أخرى تمثل أكبر التحديات، وهو ما ادى لاعتراض الحكومة العراقية. وهو ماتطلب جهودًا دبلوماسية وتنسيقًا أوسع قامت به تركيا من أجل شرح وجهة النظر والحصول على تعاون العراق.

إلى جانب ذلك تعمل السلطات التركية على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين، إذ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، القبض على 1385 شخصاً من منظمي عمليات تهريب المهاجرين خلال شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وكشف وزير الدفاع التركي يشار غولر في كلمة ألقاها في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن :"قوات بلاده حيّدت 2067 إرهابياً داخل تركيا وخارجها منذ مطلع العام 2023 وأكد غولر خلال جلسة مناقشة موازنة وزارته في البرلمان التركي :"أن القوات التركية تواصل كذلك التصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف بلادها، فضلاً عن إفشالها مشروع إنشاء "ممر إرهابي" على طول الحدود مع سوريا".

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عمليات أمنية مكثفة

وأطلقت تركيا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لتنظيم PKK الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا في 18 ولاية. حيث نفذت الاستخبارات التركية بالتعاون مع "فرق مكافحة الإرهاب عمليات أمنية كبيرة"، امتازت وفق الباحثين العسكريين بالدقة والتركيز والوصول إلى أماكن اختباء الشبكات المسلحة، مما ساهم في إفشال كثير من المخططات التي كانت تستهدف أمن تركيا.

داخليا، اتخذت تركيا إجراءات لتعزيز الأمن ومكافحة التطرف. وزادت مراقبة الحدود وضاعفت الجهود لمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوف داعش. كما اتخذت التدابير لمكافحة تمويل داعش، بما في ذلك محاولة السيطرة على تدفقات الأموال غير المشروعة وتقييد نشاطات التمويل للتنظيم.واستمرت جهود انقرة في مكافحة الإيديولوجيا المتطرفة مع الترويج للفهم الصحيح للإسلام، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية والتربوية.

وبالإضافة إلى تنوع المنظمات المتطرفة التي تحاربها تركيا، يبقى صراعها مع منظمة حزب العمال الكردستاني الذي يدخل عامه 39، لا نظير له بالعالم ، إذا عدنا بالتاريخ إلى الهجمات الأولى التي نفذها نشطاء حزب العمال الكردستاني في 15 أغسطس/آب 1984 في منطقة إيروه في سيرت وشمدينلي في هكاري، والتي قتل وأصيب فيها 13 تركيا. هذه الحرب المستمرة منذ ذلك التاريخ، كان إجمالي الذين راحو ضحيتها من الجانب التركي 14 ألفا و851 مواطنا تركيّا من بينهم رجال القوات المسلحة التركية والشرطة والأمن.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الوطني التركية، تجاوز عدد المسؤولين الحكوميين والمدنيين الذين أصيبوا خلال الحرب المستمرة مع حزب العمال الكردستاني 32 ألفا و685 شخصا، واذا تم تقسيم العدد على مدى 39 عاما هي عمر هذه الحرب فإننا سنجد أن تركيا قدمت قتيلا واحدا يوميا في مواجهة "الإرهاب" وفقا لتعريفها طوال هذه العقود الأربعة.