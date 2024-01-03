تحليل :اغتيال العاروري يحيي أزمة تواجد قادة حماس في قطر وتركيا

السلطات التركية توفر لقادة حماس حماية بصورة متواصلة في حين استضافت قطر الجانب السياسي منهم

عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مساء الثلاثاء، عادت إشكالية قادة حماس في البلدان المضيفة إلى الواجهة، فإلى أي مدى يمكن لهذه الدول أن تتحمل هذه الضغوط الأمنية المشددة كونها أصبحت وجهات محتملة لهجمات إسرائيلية، وهل استوعبت الفصائل الفلسطينية الدرس بأهمية الإجراءات الأمنية الأكثر تشددا لحماية قادتها، وهل علمت أن لبنان لم تعد آمنة، وأن بقاء القادة في سوريا ولبنان يلزمه المزيد من الحيطة والحذر.

تأتي مكانة العاروري القيادية كونه صاحب الفضل في تأسيس الجناح العسكري للحركة، ويُعتقد أنه كان على علم مسبق بتفاصيل هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس في غلاف غزة ، وأنه عمل كحلقة وصل بين حماس من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية.

واذا كانت الاغتيالات اعتمدت سابقا على العنصر البشري بدءا من جمع المعلومات ثم الاختراق والتنفيذ والانسحاب، والذي يمكن مواجهته بتشديد الإجراءات الأمنية ، فإن الشكل الجديد من الاستهداف والأشبه بالعملية الجراحية باستخدام الطائرات المسيرة يضع تحديا جديدا حول طرق تأمين قادة الفصائل، ويُصعب مسؤولية تأمينهم في الدول التي يقيمون فيها.

وتتجدد التساؤلات، حول قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تكرار ما فعلته بالعاروري مع قادة آخرين والتي نسبتها تقارير أجنبية وعربية الى إسرائيل، وفي دول أخرى وضعتها على قائمة الاستهداف، خارج سوريا ولبنان، وهل ستقبل هذه الدول بمثل هذه السيناريوهات، أم سيكون لديها القدرة على ذراع إسرائيل الطولى.

تنفيذ التهديدات

تقريرٌ لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع أن تقوم إسرائيل باغتيال قادة حماس حول العالم، فور انتهاء عملياتها العسكرية في غزة، لكن عملية اغتيال العاروري المنسوبة لإسرائيل وفقا لتقارير أثبتت أن إسرائيل تسعى للرد سريعاً على اخفاقاتها في 7 أكتوبر وعلى عدم تحقيق أهداف الحملة العسكرية في غزة حتى الآن ، ولن تنتظر انتهاء الحرب.

وخلال مؤتمر صحفي في 22 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي وجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه محاصراً من قبل الصحفيين بسؤاله عن عدم تمكن الحملة العسكرية حتى الآن من تحقيق أهدافها، ليرد بالقول إنه طلب من جهاز الاستخبارات "الموساد" العمل ضد قادة حركة "حماس" في "أي مكان يوجدون فيه حول العالم"

كما صرح نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن يوآف غالانت، وعضو حكومة الحرب بيني غانتس: "لقد حددنا أهداف الحرب بوضوح، وهي القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وأن نكون متأكدين أنه في اليوم التالي للحرب لن تشكل حماس تهديداً لإسرائيل".

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، ورداً على سؤال عما إذا كان القضاء على مسؤولين كبار بـ"حماس" مثل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيسها بالخارج خالد مشعل، لا يزال هدفاً لإسرائيل، أجاب غالانت بقوله: "إنهم يعيشون في الوقت الضائع" يقصد قادة حماس.

AP Photo/Hussein Malla

حماس تتوعد

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اغتيال صالح العاروري بالعمل "الإرهابي" مكتمل الأركان، و"انتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين". وحمّل إسرائيل مسؤولية تداعياته مشددا على أن "مثل هذه الأعمال لن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا " على حد تعبيره.

وأكد بيان حماس أن الحركة "تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تهزم أبداً وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين، هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها أنها تكون أشد قوة وإصراراً".

تركيا أخذت الحذر

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة حماس في الدول التي يقيمون بها، بأنه "إذا تجرؤوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد تركيا، فسوف يدفعون الثمن بصورة لن يستطيعوا التعافي منها"، كما حذرت الاستخبارات التركية من "عواقب وخيمة".

واستمرارا للجهود الأمنية في تعقب أنشطة "الموساد" على أراضيها اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس الثلاثاء 2 كانون ثاني/يناير، 33 شخصاً للاشتباه في ضلوعهم بأنشطة تجسس لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، على خلفية اتهامات برصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات "تجسس دولية"، ولم يشر البيان التركي بشكل مباشر إلى "حماس".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أكد أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية أوامر إسرائيلية بتنفيذ اغتيالات ضد أعضاء حركة "حماس" في بعض الدول، بما فيها تركيا، وقالت مصادر في الاستخبارات التركية، إنه تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزتها الأمنية داخل تركيا.

AP Photo/Hussein Malla

لبنان

ولم ينتظر حزب الله اللبناني إطلالة أمينه العام المنتظره مساء اليوم الأربعاء للتعليق على اغتيال العاروري، إذ توعّد بالرد والتأكيد "أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب". واعتبرها "امتدادا لجريمة اغتيال القائد السيد رضي الموسوي، وأكد أن هذه الأفعال لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران إلا قوة ".

واعتبر حزب الله "أن جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة" مشدداً أن "هذه الجريمة لن تمر أبدًا من ‏دون رد وعقاب، وأن المقاومة على ‏عهدها ثابتة أبية وفية لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والإستعداد، وأن هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام".

قطر تستبعد الخطر

برز دور قطر بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر بلعب دور الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كونها تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 2012.

كما ضخت الدوحة ملايين الدولارات عبر المساعدات في غزة، على مدى السنوات الماضية، وتدخلت غير مرة لإعادة إعمار ماخلفته المواجهات الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، كما عملت بتنسيق إسرائيلي على دفع اعانات شهرية لسكان القطاع كنوع من تخفيف الأوضاع الإنسانية ومنعها من الانفجار. فضلا عن أن قطر تعد من الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن وطهران على السواء.، وهو ما أهلها للتفرد بدور القريب من الجميع.

ونظراً للأثر الكبير الذي خلفه هجوم 7 من اكتوبر الذي قادته حماس، بدأت قطر تواجه أسئلة واستفسارات أمريكية بشأن استمرارها في استضافة القيادة السياسية لحماس في الدوحة، لكنها بررت ضرورة ذلك باستمرار قدرتها على الوساطة. وأبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود قادة حركة حماس على أراضيها بمجرد انتهاء الحرب على غزة وحل ملف الأسرى.

ويرى مراقبون أن قيام اسرائيل باستهداف قادة حماس داخل دولة قطر لايزال أمرا بعيد المنال، وذلك لعدة أسباب أهمها دبلوماسي وهو حرص إسرائيل على عدم تعكير صفو العلاقة مع قطر، وكذلك لسبب عملياتي يتمثل في بعد المسافة بين البلدين جغرافيا وانعدام الحدود المشتركة التي يمكن أن تسهل القيام بمثل هذه العمليات، إضافة إلى النظام الأمني المحكم لدولة قطر، وسبق أن حذرت الدوحة من اقدام إسرائيل على استهداف قيادات حماس على أراضيها لما سيكون له من عواقب وخيمة.

وتخضع قيادات حماس بتركيا لحماية مشددة تشابه الجهات الدبلوماسية رفيعة المستوى، ويندر ظهورهم في المناسبات العامة وخاصة الفعاليات الشعبية والتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ، وذلك حماية لهم من التتبع والاستهداف.

اما في قطر ، فاختارت استضافة الجانب السياسي من الحركة واستبعدت القيادات العسكرية الذين اختاروا بدورهم لبنان وسوريا وايران لقربهم في هذه الدول من شركاء المهام العسكرية، واستطاعتهم الاشراف المباشر على سير العمليات.

ويرى بعض المحللين أن الحكومة الإسرائيلية التي تعاني أزمة هي الكبرى في تاريخها، تحاول الهروب من الهزيمة الداخلية عبر تنفيذ عمليات الاغتيالات للقادة الفلسطينيين بالخارج. وإذا أخذنا بالاعتبار أن واحداً من أهم الأسباب التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر هو الفشل الاستخباراتي، فإن هذا الفشل الذي لم يترك أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وعلى رأسها "الموساد" خياراً سوى العمل على تبرئة سمعتهم.

وخلاصة القول، أن استهداف قادة حماس بالخارج ليس بالأمر السهل فمن شأنه أن يفتح الباب مجددا لاستهداف المصالح الإسرائيلية حول العالم، ويضع مواطنيها ودبلوماسيها في قلب الخطر، نجاح اسرائيل في اغتيال العاروري وفقا لتقارير أجنبية يعني أنها كسبت جولة في معركة بدأت للتو ولانعرف متى تنتهي.