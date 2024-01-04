تحليل:"فرنسا تغلق أبواب المساجد للأئمة الأجانب .. قرار ضروري أم تعسفي؟"

ويتطرق التحليل الى الخطوات المشابهة التي تتبعها ألمانيا في قضية الأئمة الأتراك في البلاد القادمين من تركيا

استهل مسلمو فرنسا عامهم الجديد بموعد مع قرار مثير للجدل والانقسامات بين مرحب به ورافض له يخص إمامة الصلاة في المساجد. ففي شهر كانون أول/ديسمبر الماضي؛ أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول التي ترسل أئمة إلى فرنسا، عن وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من 2024. فماهي الأسباب وكيف جاءت ردود الفعل؟

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اتفاقية الأئمة تعود لفترة التسعينات

في تسعينات القرن الماضي أبرمت فرنسا مع الجزائر والمغرب وتركيا اتفاقية تمنح بموجبها فرنسا تأشيرات وتصاريح إقامة للأئمة في الجمهورية الفرنسية. ففي الأحياء التي يعيش فيها المهاجرين المسلمون تم بناء مساجد أو استئجار محلات من أجل الصلاة، وكان دور الأئمة داخلها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين.

ففي عام 2020، كان عدد الأئمة الذين أرسلتهم دول مسلمة إلى فرنسا 300 إمام، يعدون موظفين في بلداتهم الأصلية. فمن خلال الأئمة الذي يُرسلون إلى فرنسا "حافظت بلدان المنشأ على ارتباط قوي مع المسلمين الفرنسيين، يصفه البعض بالسيطرة"، كما كتب الصحافية سارة بلوزان في إحدى مقالاتها بصحيفة "لوموند".

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باريس تريد "التصدي للتأثير الخارجي"

في مطلع 2020 أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته في إنهاء الأئمة الأجانب القادمين في الغالب من المغرب، والجزائر، وتركيا. في المقابل أعلنت باريس رغبتها في زيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا. فبعد سلسلة من الهجمات الدامية في فرنسا، وظهور تيارات دينية إسلامية متطرفة أعلن الرئيس الفرنسي وفي شباط/فبراير 2020 أنه يريد التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.

وحسب السلطات الفرنسية فإن دروس الوعظ التي يلقيها الأئمة الأجانب في مساجد فرنسا، وحصولهم على رواتب من دولهم، تجعل دورهم يتعارض مع توجهات فرنسا وقيمها. وبناء على هذا القرار فسيتعين اعتبارا من بداية نيسان/أبريل تغيير وضع "إطار خاص" للأئمة الأجانب في الجمهورية الفرنسية للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيفهم بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

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الجارة ألمانيا والجدل مع الأئمة الأتراك

ويتهم البعض الأئمة الأجانب بخدمة أجندات بلدانهم الأصلية بالدرجة الأولى، بما فيها السياسية. ففي ألمانيا وبعيد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في ال 15 من تموز/يوليو 2016 ، وجهت اتهامات للمساجد التركية في مختلف المدن الألمانية بالتجسس على المعارضين للرئيس التركي طيب رجب أردوغان. ووفقا لصحف ألمانية ومعارضين أتراك في ألمانيا قدمت أسماء ومعلومات عن الأتراك الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى شبكة الداعية فتح الله غولن، الذي يحمله أردوغان مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد انتقد رئيس مجلس الجالية الكردية، علي إرتان توبراك، في حوار صحفي دور المساجد التركية في ألمانيا في "تتبع أنشطة معارضي أردوغان".

اتهامات للأئمة الأتراك بخدمة أجندة أردوغان

وفي 2018 أثار الرئيس التركي انتقادات كبيرة في ألمانيا بسبب مشاركته في افتتاح مسجد كولونيا الذي مولته تركيا وتتولى تسييره. ودافع رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا حينها أرمين لاشيت عن قراره بعدم حضور افتتاح المسجد، مبررا افتتاح أردوغان له بأنه "أصبح مسألة سياسية". ووصفت لمياء قدور من الرابطة الإسلامية الليبرالية افتتاح اردوغان المسجد بأنه "رسالة قاتلة" لمجتمع الأغلبية، "ولكن أيضًا للمسلمين كأقلية دينية".

والحكومة الفيدرالية اتفقت مع تركيا في منتصف كانون ثاني/ديسمبر من العام الماضي على أن البلاد لن ترسل أئمة بعد الآن. وبدلاً من ذلك، سيتم تدريب 100 إمام في ألمانيا كل عام كجزء من مبادرة مشتركة. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض عدد الأئمة المرسلين، كما أصبح معروفًا بعد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار أولاف شولتس.

وكانت الجماعة الإسلامية "ملي كوروش" قد أعلنت بالفعل في بداية كانون ثاني/ديسمبر أنها ستتخلى عن الأئمة من تركيا في ألمانيا على المدى المتوسط. وقال علي ميتي، الأمين العام لـ"ملي كوروش" ، إنه لا يزال هناك حوالي 40 إمامًا تركيًا يعملون في أكثر من 400 مسجد تابع للجمعية في جميع أنحاء البلاد، لكن غالبية الأئمة يأتون بالفعل من ألمانيا.

ويرى أحمد منصور، الخبير في شؤون الإسلام والاندماج في ألمانيا، في حوار مع إذاعة بافاريا أن المساجد التي تمول من الخارج "تديرها المؤسسات التركية أو الاخوان المسلمون تتعارض مع الديموقراطية وحقوق الإنسان وتعيق الاندماج".

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وقف استقدام الائمة ليس كافيا !

وبينما يرى البعض أن دخول قرار عدم استقدام الأئمة الأجانب حيز التنفيذ سيساهم في مراقبة المشهد الإسلامي في فرنسا، يشكك آخرون في ذلك بسبب استخدام الكثير من الواعظين الدينيين لوسائط أخرى لنشر خطابهم بدل المساجد. وفي هذا الصدد أوضح طارق أوبرو، الإمام الأكبر في مدينة بوردو، فيرى أن عدم استقدام الأئمة من الخارج "ليس كافيا للقضاء على النزعة الانفصالية لدى الكثير من المسلمين". وأضاف الإمام طارق أوبرو في حوار مع قناة "فرانس أنفو" الفرنسة أن "النزعة الانفصالية تتطور أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي"، ويدعو إلى "برنامج تعليمي لتدريب الأئمة يأخذ في الاعتبار يأخذ في الاعتبار الواقع العلماني الفرنسي".

ردود فعل متباينة لمسلمي فرنسا

من خلال تصفح مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة لتعليقات روادها في فرنسا، يظهر جليا وجود وجهات نظر متباينة للمسلمين في فرنسا بين من يدعم قرار وقف استقدام الأئمة الأجانب، وبين من يرفضه. وكتب بعض متفهمي الخطوة تعليقات كـ: "الدول الإسلامية لا تسمح بدخول رجال الكنسية إليها والعمل على أراضيها بحرية"، أو " من يجب عليهم تسيير المساجد في أوروبا والإشراف عليها يجب أن يكونوا من تلك الدول يتقنون لغتها ويفهمون قوانينها وولاءهم لها". أما الرافضون للقرار لها فيكتبون تعليقات من قبيل "الخطوة تهدف إلى سحب ورقة الإسلام من اليمين المتطرف لا غير"، أو "فرنسا إنهاء ارتباط مسلميها ببلدانهم الأصلية".

وسواء في فرنسا أو ألمانيا أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الحكومات الأوربية تريد أن يقف الأئمة العاملون على أراضيها في صفها وليس في صف بلد أجنبي.