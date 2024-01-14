تحليل: التعديل الحكومي في فرنسا .. آخر أوراق إيمانويل ماكرون ؟

بعيد أيام قليلة على تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لغابريال أتال رئيسا جديدا لحكومته، اختار ماكرون الأربعاء الماضي (10 يناير 2024)، الأمين العام لحزبه النهضة ستيفان سيجورنيه وزيرا للشؤون الخارجية، وفضّل الاحتفاظ بالعديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين، لكنه راهن على الوجوه الشابة، ووجوه من يمين الوسط، ما جعل البعض يصفها بحكومة اليمين. فماهي أسباب التعديل الحكومي الجديد، وماهي التحديات المطروحة أمامه؟

Ludovic Marin, Pool via AP

وقف زحف اليمين المتطرف على رأس الأولويات

كل تغيير حكومي له أسبابه المباشرة وغير المباشرة. ويرجع الخبير في الشأن الفرنسي توماس فيداغ في حوار مع I24News من باريس، أحد الأسباب إلى "ضعف التواصل لدى رئيسة الوزراء المستقيلة إليزابيث بورن، خصوصا في فترة الإصلاحات". ويضيف الخبير أن "اليمين استغل هدا الفراغ وسجل نقاطا لصالحه". أما السبب الآخر – يضيف توماس فيداغ- فيتجلى في "الرغبة في تفادي فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية القادمة في فصل الربيع، وبعدها في الرئاسيات الفرنسية عام 2027".

ومن جانبه يرى الصحفي والمحلل السياسي المقيم في باريس مصطفى الطوسة في حوار مع I24News "أن رئيسة الوزراء المستقيلة إليزابيث بورن وصلت إلى الطريق المسدود لأن غياب أغلبية في البرلمان كان يدفعها إلى المادة الاستثنائية الدستورية 49 فقرة 3 التي تجنبها التصويت في البرلمان لتمرر بقوة القانون المشاريع الإصلاحية".

وبالفعل فخلال فترة حكمها مررت الحكومة الفرنسية شهر نيسان/أبريل 2023 قرار رفع سن التقاعد المثير للجدل والانقسامات في البلاد إلى 64 سنة مقابل السن الذي كان معمولا به من قبل عند 62 سنة، بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة في البلاد.

وفي شهر كانون ثاني/ديسمبر من العام الماضي كذلك مرر النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وهو القانون الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، في خطوة اعتبرت "سعيا من ماكرين لسحب بساط ملف الهجرة غير النظامية من اليمين المتطرف".

ويرى مصطفى الطوسة أن تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الشاب غابريال أتال رئيسا جديدا لحكومته، هو "نوع من الماكياج لأن أتال لا يمتع بأي هامش من المناورة السياسية والاستقلالية وسيتحول إلى ناطق باسم الإليزيه".

ومن ضمن المهام الموكلة إلى غابريال أتال، الذي يعد أصغر رئيس للحكومة سنا في تاريخ الجمهورية الفرنسية، قيادة الغالبية الرئاسية إلى الانتخابات الأوروبية والتصدي لغوردان بارديلا، زعيم اليمين المتطرف الذي يصغره بست سنوات ويتصدر استطلاعات الرأي محققا شعبية واسعة بين الشباب. ويتوقع الطوسة "فشل غابريال أتال في الحصول على الأغلبية في البرلمان وتواصل رفض قوى سياسية الاستجابة لمطالب رفضتها في فترة حكم إليزابيث بورن".

Ludovic Marin, Pool via AP

تشاؤم في الجارة ألمانيا

تتابع الجارة فرنسا أكثر من غيرها في دول الاتحاد الأوروبي التغييرات الجديدة في هرم السلطة في فرنسا. لكن غالبية الصحف غير متائلة بها. ففي صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" وصفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه معزول "سياسيا"، وبدون أغلبية في البرلمان. وتقول الصحيفة في مقال رأي أنه حتى بعد استبدال ماكرون رئيسة الوزراء بورن، فإن هذا لن يغير الكثير. فالخطر الأكبر الذي يواجه ماكرون لن يأتي إلا في نهاية ولايته الرئاسية، بفوز محتمل في الرئاسيات للشعبوية اليمينية مارين لوبان".

وتضيف صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أنه "إذا انتقلت لوبين إلى قصر الإليزيه عام 2027، فسيكون ذلك بمثابة هزيمة سياسية لرئيس الدولة الحالي في المقام الأول. وسيكون ذلك أكثر خطورة من أي انتصارات إصلاحية في السنوات العشر الماضية".

انتقادات الحلفاء الأوروبيين لتصريحات ماكرون

ففي ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي لا يزال صدى تصريحات ماكرون المثيرة للجدل والخارجة عن المألوف في ذروة الحرب التجارية بين الصين والغرب حين دعا إلى ضرورة ألّا تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا أو للصين في ملف تايوان، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا"، إضافة إلى تصريحاته المتضاربة بخصوص الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وقبلها حمل ما وصفه "موتا سريريا لحلف الناتو". ويسود الانطباع لدى بعض الدول الأوروبية كألمانيا أنه رغم رفع ماكرون لشعار أوروبا أولا، إلا أنه في الواقع يردد شعار فرنسا أولا، دون مراعاة المصالح المشتركة.

Philippe Lopez / POOL via AP, File

وزيرة من أصل مغربي .. خطوة نحو الرباط ؟

أثار تعيين رشيدة داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريين اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية". وبينما ينظر البعض إلى تعيين وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي ذات الأصول المغربية كخطوة لفتح قنوات الاتصال بين باريس والرباط، إلا أن مصطفى الطوسة يرى أن تعيينها "لن يؤثر كثيرا في العلاقة بين المغرب وفرنسا بسب تعيين رشيدة داتي لأن ملف السياسة الخارجية بيد الرئيس ماكرون ولا حتى في يد وزير الخارجية الجديد ستيفان سيجورنيه". ويقرأ البعض تعيينها كمحاولة من ماكرون لاستقطاب اليمين الفرنسي إلى صفوف حزبه "النهضة".

وضمن الردود الفعل حول التعديل الحكومي الجديد؛ علق الصحفي المغربي المقيم في باريس محمد أوماسي على موقعه الخاص في فيسبوك: " لمن لا يعرف من يكون ستيفان سيجورنيه فهو نفس الشخص الذي كان قاد حملة ضد المغرب في البرلمان الأوروبي بسبب مزاعم عن استخدامه برنامج بيغاسوس". رغم ذلك فيرى محللون أن وزير الخارجية الفرنسي الجديد سيغر من مقاربته للمغرب على نحو يروق الرباط، شرط أن يرغب ماكرون في ذلك. وبدورها ستراقب الجزائر عن كثب تحركات الحكومة الفرنسية الجديدة سواء فيما يتعلق بالملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، ولكن أيضا فيما يخص العلاقات بين باريس والرباط.

مظاهرات ضد قانون الهجرة أول اختبار للحكومة الجديدة

إضافة إلى الانتخابات الأوروبية الربيع القادم ووقف صعود محتمل لليمين المتطرف في الاستحقاق الأوروبي، وأيضا في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث سنوات، فقد أعلن اليسار الفرنسي قبل أيام قليلة عن مظاهرات جديدة نهاية الشهر الجاري احتجاجاً على قانون الهجرة الجديد. وبذلك ستكون مواجهة الشارع أول تحدي للحكومة الجديدة التعامل مع موجة جديدة محتملة من الاحتجاجات حول القوانين المصادق عليها وأخرى بسبب المشاكل الاجتماعية في البلاد.