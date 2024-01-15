تحليل:بعد 100 يوم .. حان وقت مواجهة بيبي والسيسي

مرحلة جديدة من الحرب على غزة تتجه بالعلاقات بين مصر وإسرائيل إلى مسار تصادمي، ففي الوقت الذي تحاول فيه القاهرة لملمة آثار مزاعم هيئة الدفاع الإسرائيلية بمحكمة العدل الدولية التي ألقت عليها بالمسؤولية الكاملة عن ادخال المعونات لقطاع غزة، وهو ما عرض النظام المصري لانتقادات كبيرة وحرج بالغ داخلياً وخارجياً، يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الزاوية مطالبا إياه بالقيام بدور أكبر في معركته ضد حماس.

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يشعر المسؤولون في مصر بالغضب إزاء التصريحات الإسرائيلية المحرجة لهم أمام المحكمة في لاهاي، وانتشر المقطع الخاص بالمحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستيكر بوسائل الإعلام المصرية والعربية وأصبح ترند المناقشات على منصات التواصل الإجتماعي، تساؤلات حول حقيقة الاتهام الإسرائيلي للنظام المصري وانقسام بين مؤيد ومعارض.

بيبي والسيسي

تواجه مصر مأزقاً استراتيجياً آخر، يزداد اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب دون توقع أفق زمني لنهايتها، ويمثل استمرار الحرب إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بمصر بجانب التهديدات الأمنية لحدودها فهي تعاني تراجع أهم مواردها من العملات الأجنبية المتمثلة في الملاحة بقناة السويس مع استمرار مهاجمة جماعة "الحوثي" للسفن القاصدة مواني إسرائيل، ومع رد التحالف الأمريكي على هذه التهديدات تتحول منطقة جنوب البحر الأحمر إلى ساحة حرب جديدة، تنذر بمزيد من النزيف لهذه العائدات الكبيرة.

يزداد الضغط على السيسي مع تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت على عزم الجيش الإسرائيلي السيطرة على محور فيلادلفيا، معتبرا إياها خطوة مهمة في مواجهة حماس، وأن كانت هذه النوايا الإسرائيلية ليست جديدة وقد سبق الإعلان عنها، إلا أن التأخر في تنفيذها من ناحية "إشكالية" تختلف عن سائر قطاع غزة، لما يمثله احتلالها من تحد سياسي مباشر لمصر. كما يزيد مخاوف القاهرة امتداد الحرب إلى أراضيها، مع موجة نزوح كبيرة متوقعة لآلاف الفلسطينيين إلى سيناء، في حال إحكام الإغلاق ، وهو سينارية تحرص مصر على تفاديه منذ بداية الحرب.

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الحشر في الزاوية

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً طلباً إسرائيلياً لمصر بتركيب أجهزة استشعار خاصة على طول محور فيلادلفيا، وهو الخط الحدودي الفاصل جغرافياً بين قطاع غزة ومصر، وأن يرتبط ذلك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل في حال قيام عناصر "حماس" بأية أنشطة عسكرية أو حفر أنفاق في منطقة الحدودية مع مصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال، فإن مصر ترى في هذا الطلب الإسرائيلي صعوبة بالغة وقال مسؤولون مصريون كبار للصحيفة " إن إسرائيل طلبت تركيب أجهزة استشعار ميدانية تساعدها في تلقي التنبيهات فور حدوثها، كما طلبت من مصر السماح لها بالتدخل بطائرات مسيرة في المنطقة الجنوبية الحدودية مع مصر . وظهر التقرير أن القاهرة ردت بأنها ستدرس السماح بتركيب أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت بشكل قاطع طلب السماح بدخول طائرات اسرائيلية لمجالها الجوي باعتباره انتهاكا للسيادة المصرية، مفضلة تركيز الجهود على وقف إطلاق النار والوساطة في إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين.

According to the Israeli copyright law 27A

مزيد من التعاون

يبدو أن إسرائيل تتوقع من مصر بقيادة السيسي دورا أكبر لإضعاف حماس، وهو الذي ادان صراحة ما قامت به في السابع من أكتوبر، وأعرب عن تفهمه للرد العسكري الإسرائيلي على هذه الهجمات لكنه اعتراضه كان على أن تكون الأراضي المصرية هي البديل واقترح صحراء النقب كمكان للفلسطينيين إلى أن تنهي إسرائيل من القضاء على حماس.

آمالا كبيرة علقها مسؤولون إسرائيليون على السيسي منذ بدء الحرب، كان في مقدمتها موافقته على استقبال النازحين الفلسطينيين من غزة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين توجههم لدول أخرى، لكنها اصطدمت برفض قاطع لهذه الخطة باعتبارها مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، واستمرت الضغوط الإسرائيلية على السيسي باعتباره الحاكم الأوحد في مصر عبر الوسطاء مع وعود بحوافز مالية كبيرة، لكن سيناريوهات مثل هذه يرفضها السيسي لأن من شأنها أن تطيح به من رأس السلطة، إذا أخذ في الاعتبار ما يواجهه الشعب المصري جراء سياساته من تردي الأوضاع الاقتصادية.

الرد المصري

مع غياب الرد الرسمي ازاء التصريحات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية اعتبر كثيرون تصريحات الصحفي ضياء رشوان ممثلة للدولة المصرية باعتباره رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجاء في بيانه :" أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وأضاف رشوان أن إسرائيل عندما وجدت نفسها متهمة بجرائم موثقة بالأدلة لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر . وأن المعروف هو أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري فقط من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل "الفعلية"، وهو ما تجلى في طريقة مرور المساعدات من مصر إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم التفتيش من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح بدخول المساعدات أراضي القطاع.

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وأكد رشوان "أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها. كما أن العديد من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأضاف : "أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".

ومما يؤكد سيطرة الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، وفقا لرشوان:" ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة".

واختتم بيانه بالقول :" أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي".

فريق مصري لإدارة أزمة

ووفقا لمصادر مصرية فإن القاهرة تعتزم تشكيل فريق إدارة أزمة يضم مسؤولين ودبلوماسيين ومحامين وشخصيات أمنية لمناقشة خطوات الرد المناسب على المزاعم الإسرائيلية، وأكدت المصادر أن مصر أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ردت فيها على ماجاء في مرافعات فريق الدفاع الإسرائيلي، وأنها تدرس إجراءات مستقبلية تتعلق بمعبر رفح، فيما رأى بعض النشطاء أنه يتوجب على مصر استثمار الفرصة تاريخيا لفرض واقع جديد لتشغيل المعابر وإدخال مزيد من المساعدات لغزة دون الحاجة لموافقة إسرائيلية.

ويرى مراقبون إن الصبر المصري على إسرائيل يكمن في سخاء دعم دول الغرب المقدم لها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وتحرص مصر كما باقي الدول العربية على عدم خسارة التحالف الغربي باخذ مواقف متشددة تجاه إسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية ذاتها.