تحليل :الإستهداف الأمريكي البريطاني لقواعد الحوثيين.. معادلات جديدة

طبيعة المستجدات في عموم المنطقة تفرض مقاربات جديدة لكل التطورات، والاستهداف الأمريكي البريطاني للحوثيين يأتي في سياق الصراع الاقليمي والدولي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى الاستهداف من زاوية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فالأمر متعدد الاوجه ويأتي في إطار صراع المصالح ووضع حد لايران ومن ثم إيقاف الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر بحسب الروايات الغربية، لكن في العموم فإن هذا الاستهداف يأتي فقط لحفظ ماء وجه الأمريكي في المنطقة، إذ تدرك الولايات المتحدة بأن جماعة الحوثي لديها من الاستراتيجيات ما يمكنها من تخطي العدوان الأمريكي، ولنا في حرب اليمن مع السعودية والامارات خير مثال، إذ أنه رغم وحشية العدوان على اليمن لا يزال الحوثي قادراً على توجيه الضربات ووضع الخطط العسكرية، وبالتالي فإن الاستهداف الأمريكي البريطاني يأتي في إطار محدد هو حفظ ماء الوجه.

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يمكن القول بأن الاستهداف الأمريكي البريطاني جاء كرد فعل على احتجاز السفن، لكن في العمق ستخدم الضربات الأمريكية المحدودة للحوثيين، وستحفظ لهم ماء وجههم على الأقل إعلامياً، وستكسبهم مزيداً من التعاطف الشعبي كونهم منفردين في مواجهة العاصفة البحرية الحوثية التي وجهت رسالة للجميع بأن اليمن والحوثي قوة قادرة على تغير وقائع المنطقة وفرض المعادلات الجديدة.

بالنسبة لإدارة بايدن، على الأرجح أنها لن تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، لما يمكن أن يقود لإغراق واشنطن في حرب جديدة هي في غنى عنها. وحتى في سبيل تحقيق مكاسب انتخابية، ستكتفي إدارة بايدن بتنفيذ ضربات محدودة ومركزة، وقد تتطور الضربات إلى استهداف شخصيات حوثية إذا ما تم استهداف قوات عسكرية أمريكية أو بريطانية.

في المقابل فإنه من غير المعروف حتى الآن، فيما إذا كانت الجماعة الحوثية ستدرج الدول التي هددتها في السابق على قائمة أهدافها حال انضمامها للتحالف الدولي الجديد، ومن بينها البحرين، كأقرب الدول على النطاق الجغرافي ومشاركتها بشكل علني سواء في تحالف "حارس الازدهار" أو في الضربات العسكرية الأخيرة، وما إذا كانت ستوجه لها ضربات بالمسيرات أو الصواريخ على أراضيها من قبل الحوثيين ، لكن مسار الاحداث في اعتقادي ذاهب بإتجاه التهدئة.

في ذات الإطار يمكن أن تتغيّر حسابات التصعيد في منطقة البحر الأحمر، إذا ارتبطت بتغييرات من شأنها ردع إسرائيل من توسيع الصراع في غزة، وقد يؤثر هذا على المشهد الكلي بشكل حاسم في نهاية المطاف. لكن عموماً لا مصلحة للأمريكي أو غيره من القوى بتوسيع دائرة الحرب.

واقع الحال يؤكد بأن الحوثيين تمكنوا من فرض معادلة البحر الأحمر على الجميع، وضمن ذلك فإن الاستهداف الأمريكي البريطاني لم ولن يكون عامل ردع للحوثيين، بل على العكس فإن هذا العدوان سيكون له حقائق تاريخية بأن اليمن عموماً والحوثيين خاصة هم أسياد البحر الأحمر، ولن يستطيع أحد أن يُحييد القوة اليمنية، والتي ستوظف في قضايا التسويات الكبرى.