تحليل :تركيا واسرائيل .. علاقة "المصلحة" التي يجرفها الطوفان

مثلت حرب غزة اختبارا حقيقيا للعلاقات الإسرائيلية التركية واعتبرها المحللون نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين، فقضايا الخلاف والاتفاق بين تركيا واسرائيل، دوما ما كانت تدور حول القضية الفلسطينية وتطوراتها. وكان الحادث الأبرز هذا الشهر هو اعلان الاستخبارات التركية القبض على عشرات الأفراد بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، بعد تحذير أنقرة من أي مؤامرات لاستهداف أعضاء حماس على أراضيها.

وفي حادث وصفته دوائر اسرائيلية بالغريب والمؤسف هذا الأسبوع، اعتقلت السلطات التركية لاعب كرة القدم الاسرائيلي بفريق انطاليا التركي سجيف يحزيقيلي من منزله، وكتب وزير العدل التركي، يلماز تونش، على موقع "إكس" أن مكتب المدعي العام في مدينة أنطاليا بدأ تحقيقًا قضائيًا ضد اللاعب بتهمة " تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء" بسبب إيماءته "القبيحة" واعتبرت بأنها "داعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة"، بعد احرازه هدفا لفريقه بالدوري الممتاز، وفق تعبيره.

AP Photo/Alberto Saiz

الكرة والكراهية

ومنذ اعتقال اللاعب الإسرائيلي من منزله ليلة الاحد، دخلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، وتحدث رئيس جهاز الشاباك رونان بار مع نظيره التركي إبراهيم كالين، وتدخل رئيس الموساد ديفيد بارنيع بالاتصالات لبحث الأسباب والتداعيات، وتلقى رئيس الاستخبارات التركية كالين مكالمة من رونين ليفي، وهو المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية في رسالة مفادها: لماذا تفعلون ذلك؟.

وفي يوم الاثنين من هذا الأسبوع والذي حطت فيه طائرة اللاعب يحزيقلي على أرض مطار بن غوريون، أعلن نادي باشاك شهير التركي فتح تحقيق مع لاعبه الإسرائيلي لكرة القدم إيدن كارزيف، لنشر صورة بخلفية سوداء تحمل الرقم "100" باللونين الأبيض والأصفر، كتب فيها ما ترجمته: "أعيدوهم إلى الوطن الآن"، في إشارة لمرور أكثر من 3 أشهر على اختطاف 250 اسرائيليا من قبل حماس في السابع من أكتوبر.

ويرى مراقبون أن عدم تدخل اردوغان بتصريحات مهاجمة لإسرائيل كعادته، يعود لادراكه خطورة الموضوع وامكانية تحرك إسرائيل نحو الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" ورفع قضية اعتقال لاعبها لكرة القدم والذي يعتبر أجنبي في تركيا، وهو ما قد يعرض أنقرة لعقوبات قد يكون منها الحرمان من المنافسات الاوربية والدولية أو المقاطعة كما حدث مع روسيا.

غزة في قلب اسطنبول

هكذا يبدو المشهد الآن في ميدان الاستقلال وسط منطقة تقسيم، قلب اسطنبول وأشهر ميادينها الذي يعج يوميا بآلاف السائحين، هنا المكان الذي اختارت رئاسة الإعلام والاتصال التركية بأن توضح موقفها الداعم للفلسطينيين، معرض كبير وشاشات عملاقة تأخذ الانظار، يقام المعرض في ساحة الميدان لمدة شهر بدأت مع الساعات الأولى من العام الجديد وتستمر حتى نهاية كانون ثاني/يناير الجاري وفق ما أبلغنا به مسؤولي المعرض، يضم المكان لوحات ورسومات لأطفال غزة حيث تم معالجتها وتحريكها لتعرض على شاشات ضخمة مع مؤثرات صوتية تعكس اصوات انفجارات وصرخات، اضافة إلى مساحة كبيرة للمجسمات، تحاكي الدمار الذي لحق بقطاع غزة منذ حرب 7 من أكتوبر وتشمل نماذج البيت، المدرسة، والمشافى، وبقايا كاميرات مهشمة ودماء وأتربة على جاكت صحفيين تم تلطيخه بالدماء إشارة إلى استهداف إسرائيل للصحفيين ووسائل الإعلام خلال الحرب.

AP Photo/Emrah Gurel

أسرة أردوغان

منذ بداية الحرب على غزة ظهر بشكل لافت حضور أسرة أردوغان في المشهد السياسي المعبرعن مؤازرة غزة والتضامن معها، وركزت سيدة تركيا الأولى أمينة اردوغان على معاناة الأطفال والنساء جراء استمرار هذه الحرب ولم تترك مناسبة ظهرت فيها إلا وتطرقت إلى مايجري في غزة، كما دعت إلى قمة تضم نظرائها من سيدات الدول العربية والإسلامية في اسطنبول، فحضرها عدد لابأس به منهن، أبرزهن الأميرة موزا بنت ناصر، والدة تميم بن حمد أمير دولة قطر. وانتهت القمة ببيان "إدانة للعدوان ومطالبات بوضع حد لمأساة المدنيين المستمرة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وفي مقدمتهم الأطفال والنساء".

مشهد آخر، يقود فيه صهرا الرئيس إردوغان تظاهرة مليونية دعت إليها منظّمات المجتمع المدني التركية، صهره الأول وزير الخزانة والمالية الأسبق برات البيرق والثاني سلجوك بيرقدار قائد مشروع المسيّرات التركية، إضافة إلى الابن بلال إردوغان، وبصحبتهم أولادهم وزوجاتهم قادوا المسيرة التي حدد لها اليوم الأول من العام الجديد تكريما لشهداء الجيش التركي في مواجهة الإرهاب، ودعما للشعب الفلسطيني وصموده في غزة.

AP Photo/Francisco Seco

على الرغم من أن العنوان الرئيسي للتظاهرة هو "إحياء ذكرى الجنود الأتراك شهداء الحرب ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمال العراق وسوريا"، إلا أن المتحدّثين في التظاهرة خصصوا الجزء الأكبر من خطاباتهم للقضية الفلسطينية، وهدّدوا وتوعّدوا بملاحقة قادة اسرائيل ومحاسبتهم في المحاكم الدولية لما ارتكبوه من "جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني" في غزة والضفة الغربية. و قال بلال إردوغان "إن تركيا لن تقف موقف المتفرّج حيال الهمجية الصهيونية المدعومة من أميركا الإرهابية"، وأكد "ضرورة استمرار المقاطعة التركية لمنتجات الشركات الإسرائيلية وتلك التي تنتجها الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني".

أقوال بلال إردوغان تحوّلت فوراً إلى مادة للانتقادات من جانب المعارضة التركية، وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال: "على السيد بلال أن يطلب من والده قبل الآخرين مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ووقف تصدير أي شيء إلى إسرائيل طالما هي تقتل الشعب الفلسطيني". وانتقل هذا الجدال إلى منصات التواصل الاجتماعي التي ذكّرت بلال بالتبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، والذي زاد حجمه العام الماضي عن 10 مليارات دولار. في الوقت الذي تغطي فيه تركيا 70% من احتياجات إسرائيل من المواد الغذائية ومياه الشرب ومشتقات النفط والكيماويات والأسمنت والحديد والفولاذ من تركيا.

AP Photo/Lefteris Pitarakis

المناكفة بالمحافل الدولية

نقلت العديد من الصحف التركية ومنها "سوزجو" و"الشعب" خبرا يفيد بمنع وزير المالية التركي محمد شيمشيك من المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولم تضف على ذلك أي تعليق لأي مسؤول حكومي، وقالت وكالة بلومبيرغ:" إن الرئيس أردوغان أصدر تعليماته للمسؤولين الأتراك بالامتناع عن حضور دافوس الذي انطلق في 15 من الشهر الجاري ويستمر 5 أيام. وأرجعت مصادر تركية مطلعة سبب مقاطعة المنتدى لموقف المنظّمين له من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي ظهرت من خلال تصريحات كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيسه التنفيذي التي أدان فيها ما سمّاه الهجمات "الإرهابية" ضد إسرائيل" وهو ما أثار حفيظة السياسيين الأتراك.

يذكر أنه وفي عام 2009، شهد دافوس حادثة تاريخية، إثر احتدام الجدال بين اردوغان والرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز حول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، واتهم اردوغان علانية إسرائيل بقتل الأطفال وتنفيذ جرائم حرب، وتعهد من يومها بعدم العودة لهذا المنتدى.

التحرش مستمر

وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال اوغلو الذي أعلن قبل أيام انخفاض عدد السفن التركية المتجهة إلى موانئ إسرائيل بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، أكد أمس عزم بلاده اقامة مركز لمراقبة حركة السفن وخدمات الملاحة البحرية في دولة شمال قبرص، ويشمل المشروع إقامة ثلاث محطات رادار، من المقرر أن يتركز اثنان منها قرابة الحدود الاقتصادية الإسرائيلية في البحر المتوسط، ووفقا لمراقبين تعد الخطوة استمرار الخلافات في مواقف البلدين بشأن حقوق استكشاف واستغلال الطاقة في شرق المتوسط، حيث تعتبر تركيا الموقف الإسرائيلي داعما لقبرص اليونانية على حساب المصالح التركية وهومن وجهة نظرها إجراءً غير قانوني.