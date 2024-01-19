تحليل :ترامب وبوتين قدوة اليمينيين المتطرفين للسيطرة على عقول الأوروبيين

"أوروبا حرة"، "حماية الحدود القومية"، "طرد المهاجرين"، اليهود مسؤولون" الخ. غيض من فيض الشعارات الكثيرة التي يرددها قادة اليمين الشعبوي المتطرف وأتباعهم في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. وتعسى الأحزاب اليمينية المتطرفة جاهدة للفوز بالانتخابات الأوروبية القادمة وبسط سيطرتها على مؤسسات التكتل الأوروبي كمدخل لتمرير سياساتها على المستويين الأوربي والمحلي. فماهي حظوظهم وماهي تداعيات فوزهم؟

قبل سنوات قليلة خلت لم يكن الأوربيون وغيرهم يتصورون أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة نجاحات كبير في الانتخابات المحلية، فما بالك أن تنجح في تشكيل حكومة بعد الحاق هزيمة بأحزاب يمين الوسط واليسار، كما هي الحال في إيطاليا، المجر، السويد ومؤخرا هولندا. والآن أصبح اليمين المتطرف واقعا في المشهد الأوروبي يثير خوف الأحزاب التقليدية.

وفي حديث مع موقع I24News تقول كريمة بن إبراهيم، الناشطة في مجال مكافحة العنصرية في ألمانيا أن "اليمين المتطرف يستغل عدة موضوعات خصوصا التي تحرك مشاعر الناس وخلال السنوات الماضية لاحظنا وجود موضوعات كأزمة وباء كورونا، لنشر نظريات المؤامرة لحشد الناس من أجل خدمة أهداف اليميني المتطرف التي هي عنصرية ومعادي للديموقراطية، وتضيف كريمة بن براهيم أن "اليمينيين المتطرفين يحاولون استغلال مظاهرات المزارعين، وهناك موضوعات الهجرة واللجوء حيث يسعون لنشر الخوف وسط الناس".

اليمين المتطرف و"التقية السياسية"

ولمعرفة كيف يفكر اليمين المتطرف في أوروبا يكفي القاء نظرة على إيطاليا. فرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وحزبها ذي الجذور الفاشية "فراتيلي ديتاليا"، تتبع خطابا مزدوجا. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لتقادي التصادم مع الحلفاء الأوروبيين. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية، فإنها تتخذ نهجا صارما، ومثلها كمثل الأشخاص ذوي التفكير المماثل لها في بلدان أخرى، تريد تقييد استقلال القضاء، بشكل يتنافى مع سياسات الاتحاد الأوروبي.

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دونالد ترامب كقدوة لليمين المتطرف

يرى خبراء أن قادة اليمين المتطرف في أوروبا يقلدون دونالد تراب، وأن مشهد اقتحام مبنى الكابيتول، قابل لأن يتكرر في دول الاتحاد الأوروبي عندما يتكبد يصل اليمين المتطرف إلى السلطة وينهزمن بعدها في الانتخابات. فشعارات ترامب "آمريكا أولا" و"منح السلطة للشعب" وجدت في الماضي صدى كبيرا في أوروبا وترجمها اليمين المتطرف الى لغته الملحمية. وفي حال عاد ترامب إلى السلطة في الانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري، فان اليمين المتطرف في أوروبا سيكون أول المستفيدين.

اليمين المتطرف يحظى بدعم بوتين !

ضمن استراتيجيته الحربية ضد الحكومات الغربية، انتبه الرئيس الروسي فلادمير منذ سنوات الى "سلاح" اليمين المتطرف. وتتهم العديد من التقارير الأحزاب اليمينية في مختلف بلدان التكتل بخدمة أجندة الكرملين السياسية بشكل مباشر آو غير مباشر. وبعضا يتلقى دعما مالياً من مقربين الرئيس الروسي. ففي شهر ماي 2019 تم تسريب شريط مصور يظهر فيه الرئيس السابق لحزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه وهو يقول إنه مستعد لتلقي تمويل روسي مقابل تأمين عقود حكومية مع النمسا. وفي فرنسا يتّهم خصوم عرابة اليمين المتطرف مارين لوبان حزبها "التجمّع الوطني بأنه وكيل للتأثير الروسي في فرنسا. ووجهت انتقادات لمارين لوبان بسبب حصولها على قرض من بنك روسي في 2014.

وفي ألمانيا كشف تحقيق لمجلة "فوكوس" عن رحلات سرية وعلاقات وثيقة سرية بين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وروسيا، ويكشف عن مدى عمق المحور السياسي. وخلال إحدى مؤتمرات الحزب في ولاية بافاريا شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق مندوبو الحزب عما وصفوه: "مبادرة الحوار البافاري من أجل السلام في أوروبا". ومن بين أبرز النقاط الرئيسية التي جاءت فيه: وقف مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا، ووقف العقوبات ضد روسيا، والمزيد من التعاون مع روسيا !

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اليمين المتطرف والعداء للمسلمين واليهود

في إحدى الحوارات الصحافية في فرنسا عبر كان إيان خان، من المجلس المركزي لليهود في فرنسا، عن قلقه من أن اليمين المتطرف ومعهم الحركات المعادية للسامية أصبحت مقبولة اجتماعيًا مرة أخرى في أوروبا. وتظهر أحدث تقرير في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي أن أعمال العنف اليمينية المتطرفة زادت مقارنة مع السنوات الماضية.

وكشفت دراسة قامت بها مؤسسة كونراد أنوار الألمانية أن "حوالي واحد من كل ستة أشخاص لديهم ميل نحو المواقف اليمينية المتطرفة يُظهر أيضًا ميلًا نحو المواقف المعادية للسامية". ومن بين الأفكار التي يروجها اليمين المتطرف حول اليهود هو "عدم تحمل أجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية للمسؤولية عن المحرقة"، و"عدم تحمل المسؤولية أمام أمن إسرائيل". وخلال أزمة كورونا رفع اليمنيون المتطرفون شعارات تحمل اليهود مسؤولية انتشار وباء كورونا !. ووصف البعض تلك الأجواء ب"أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت مشاعر الكراهية ضد اليهود بداية للعنف ضد اليهود".

ومن جانبهم يعاني المسلمون في مختلف دول الاتحاد الأوروبي من خطاب الكراهية والعنصرية التي يروجها اليمين المتطرف. من بين أخطر الأمثلة ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية في 10 كانون الثاني/ يناير من "خطط سرية" لحزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف ل" لتهجير ملايين الأشخاص من ألمانيا من المهاجرين والألمان من أصول مهاجرة".

اليمينيون المتطرفون مستعدون لحمل السلاح !

وأعلن رجال أعمال يتقاسمون مع حزب البديل نفس المواقف استعدادهم لتمويل تلك الخطط. وفي هذا السياق تقول كريمة بن إبراهيم مع موقع I24News أن "خطورة فوز حزب البديل من اجل المانيا يتم اختيارهم ديموقراطيا لكنهم معادون للديموقراطي ويسعون لتحقيق أهدافهم عبر الدخول إلى المؤسسات. وهذا أمر معادي للديموقراطية وللدستور". لكن ما يسري على ألمانيا يسري كذلك على باقي الدول الأوروبية وفق خبراء. ودعت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في إحدى مقالاتها إلى "مواجهة اليمين المتطرف بالشجاعة المدنية وسيادة القانون".

ولا تكمن خطورة اليمين المتطرف في أوروبا في شعاراته وسرديته، بل الأخطر من ذلك في استعداده لاستخدم العنف من أجل مبادئه. وصار من شبه المعتاد قراءة وسماع أخبار إلقاء القبض على خلايا اليمين مدججة بالأسلحة مع لوائح أسماء يجب قتلها. والمثير أن تلك الأسماء ليست للمهاجرين وحدهم، بل للساسة الأوروبيين من الأحزاب التقليدية، والذين يدافعون عن الديموقراطية وسيادة القانون.