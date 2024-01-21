تحليل: الهجرة، النفط الليبي وغزة .. الظاهر والخفي في لعبة المصالح بين ميلوني وأردوغان

خلال حملتها الانتخابية، وعدت رئيسة الوزراء الإيطالية بالحد من موجات الهجرة غير النظامية. لكن بعد وصولها إلى سدة الحكم، اصطدمت بالواقع بسبب وجود الكثير من العراقيل، منها تعدد الأطراف المتدخلة في الظاهرة. أحدها هذه الأطراف هي تركيا.

لكن إيطاليا لا تأمل في المساعدة التركية فيما يخص الحد من تدفقات الهجرة من ليبيا. ومن أجل ذلك، شدت جورجيا ميلوني الرحال إلى تركيا، حيث استقبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، في أول رحلة لها إلى الخارج منذ تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع قبل ثلاثة أسابيع.

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ميلوني والمساعي المتواصلة لإسكات المنتقدين لتدبيرها لملف الهجرة

ورغم أن أبواب الاجتماع كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، ولم يصدر أي تصريح رسمي قبل أو بعد الاجتماع، إلا أن مصدرًا إيطاليًا كشف أن الجانبين الإيطالي والتركي تطرقا إلى الكثير من الموضوعات. ولكن بالنسبة للجانب الإيطالي، الموضوع الأهم هو الرغبة في تعزيز التعاون مع أنقرة في مجال الهجرة غير النظامية.

وفقًا للبيانات الإيطالية، فقد أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 56% في تدفقات الهجرة غير النظامية على طول الممر الإيطالي التركي العام الماضي. ولكن خبراء الهجرة غير النظامية يقولون إن هناك عددًا أكبر بكثير من اللاجئين الذين صاروا يفضلون القدوم إلى إيطاليا منذ عام 2021، انطلاقًا من تركيا عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب المراقبة القوية والصارمة المستمرة التي تقوم بها اليونان على طول حدودها البحرية مع تركيا. وتتهم منظمات الإغاثة أثينا بالقيام بعمليات صد غير قانونية، وهو ما ترفضه الحكومة.

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ليبيا في جوهر المحادثات لكن ليس بسبب الهجرة فقط

حسب بعض التسريبات من لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كان الملف الليبي حاضرا. ويقول الخبير في الشأن الليبي والأوروبي رفائيل لوزون في حديث مع موقع I24News أن "ميلوني تعرف جيداً مدى أهمية تركيا في الملف الليبي. فإيطاليا لها علاقات تعود لأكثر من مئة سنة مع ليبيا، لكن بعد سقوط نظام القذافي عام 2011 تراجع الحضور الإيطالي مما يهدد مصالح روما في مستعمرتها السابقة".

ويضيف رفائيل لوزون أن "تركيا كان لها دور في نتائج الحرب الأهلية الليبية، وقواتها دعمت حكومة الوفاق الوطني بالمقاتلين، كما أن "الاتفاقيات الثنائية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني حول استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط"، يضيف رفائيل لوزون ذو الأصول الليبية. وفي شهر أكتوبر 2022 وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز. ولقي الاتفاق معارضة كبيرة من اليونان ومصر لأنه يشمل "المناطق المتنازع عليها" شرق المتوسط.

ومن جانبها زارت ميلوني ليبيا مطلع العام الماضي واجتمعت بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس. ورغم أن المحادثات ركزت – ظاهريًا- على الهجرة عبر البحر المتوسط، إلا أن جدول الأعمال الحقيقي لإيطاليا ركز على توقيع شركة الطاقة الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اتفاقًا لإنتاج الغاز بقيمة ثماني مليارات دولار يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا. ويرى رفائيل لوزون في حديثه مع موقع I24News أن "إيطاليا تعرف في الوقت الحالي أن نجاحها في تحقيق أهدافها في شرق ليبيا يتوقف أيضًا على التعاون التركي".

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تغيير مواقف إيطاليا تجاه نتانياهو كمقابل ؟

كشفت مصادر إيطالية تابعت اللقاء بين جورجيا ميلوني ورجب طيب أردوغان أن الحرب في قطاع غزة أخذت مساحة أقل بكثير في المحادثة، مضيفة أن هناك اختلافات كبيرة في الرأي بين إيطاليا وتركيا في هذا الصدد. وبينما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية منذ البداية دعم بلادها "لحق إسرائيل في حماية نفسها"، شن أردوغان نقدًا لاذعًا للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل عام ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل خاص.

ولا يستبعد رفائيل لوزون، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد يهود ليبيا، أن "يستغل الرئيس التركي حاجة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لدعم تركيا في الهجرة غير النظامية والملف الليبي ويحاول التأثير في الموقف الإيطالي تجاه الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل".

ويرى خبراء غربيون أن يطمح لأن يكون وسيطًا في صراع في الشرق الأوسط على غرار ما قام به بمساعي اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. ويبرر بيرك إيسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي التركية في حوار موقع القناة الألمانية "إي أر دي" مواقف أردوغان قائلاً: "سرعان ما أصبح واضحًا أن إسرائيل لا تريد التفاوض مع أردوغان، وبدورها رأت حماس أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه مع أردوغان". ويضيف ذات الباحث أن هذا هو "السبب الذي جعل أردوغان يقوم بتغيير تكتيكاته حيال الصراع في الشرق الأوسط". ويبقى السؤال مفتوحا حول مدى استعداد جورجيا ميلوني لتحقيق مطالب أردوغان مقابل تحقيق مطالبها كذلك.