تحليل : مصر وإيران .. تقارب حقيقي أم حراك تكتيكي

محادثات مكثفة تجريها القاهرة مع قادة جماعة الحوثي اليمنية ومسؤولين إيرانيين كبار، تسعى من خلالها لخفض التصعيد العسكري القائم في جنوب البحر الأحمر خشية إلحاق المزيد من الأضرار بحركة الملاحة التجارية عبر قناة السويس، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري في وقت تتزايد فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية على البلاد وانهيار الجنيه المصري لأدنى مستوياته على الاطلاق ليتخطى ال60 مقابل الدولار الأمركي الواحد.

Mass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

تتوارد الأنباء عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى القاهرة، ضمن مساع التشاور وبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الإيرانية، من المعلوم أن مثل هذه الخطوات مقلقة للجانب الإسرائيلي، ويرى مراقبون أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليس قرارا مصريا خالصا، حيث ترتبط بمواقف إقليمية ودولية، وكانت المملكة السعودية على خطوات مماثلة مع إيران قبل عدة أشهر ليتبعها بعد ذلك دول الخليج، وتبدو إيران هي الأكثر حرصا على هذا التقارب مع دول الإسلام السني، في إطار مساعيها لكسر طوق الحصار المفروض عليها، ورغبتها في فتح آفاق جديدة في علاقاتها مع القوى الكبرى التقليدية في المنطقة، بشكل يُفشل أي تحركات معادية لها مدعومة من الإقليم في المستقبل.

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وعود مصرية لطهران

وتشير مصادر إعلامية أنه خلال الاتصالات بين طهران والقاهرة، أكدت مصر عدم انضمامها لأي إجراءات دولية ضد الحوثيين، وأنها أوضحت للولايات المتحدة "خطورة الحل العسكري". وترى مصر أنه من الأفضل الدفع باتجاه حل دائم للسبب الرئيسي فيما يحدث، والمتمثل في الحرب الدائرة في غزة"، كما وعدت مصر بإحراز تقدم في المحادثات مع إسرائيل لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للقطاع.

من جانبها ثمنت جماعة الحوثي عدم انضمام مصر إلى التحالف الذي تقوده أمريكا دولياً ضدها، كما أكدت الجماعة للجانب المصري عدم رغبتها توسيع دائرة الاستهداف خاصة بعد الهجمات الأمريكية والبريطانية، وأن عملياتهم ستظل مستمرة فقط ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها".

المواجهة العسكرية تخدم الحوثي

ويرى مراقبون أن اختيار واشنطن للحل العسكري ضد الحوثي هو في مصلحة هذه الجماعة وليس ضدها كما يعتقد البعض وذلك لعدة أسباب: أن تصبح منطقة البحر الأحمر غير آمنة وأن ترتبط عودة الأمن بوقف الحرب في غزة، وهو هدف الحوثي من الهجمات بالأساس، كما يتسع نطاق الحرب ليشمل المصالح الأمريكية والبريطانية بجانب الإسرائيلية، أضف إلى ذلك أن الأهداف العسكرية الحوثية التي طالتها الهجمات الأمريكية ليست مهمة بل هي خالية من العتاد العسكري وسبق استهدافها، وبهذا تزداد شعبية "الحوثي" ومكانتها باعتبارها المدافع عن الفلسطينيين ضد قوى الغرب.

وبشكل عام يشكل تحسين العلاقات مع العالم العربي، في نظر إيران، فرصة للتوازن الإقليمي مع تزايد التحديات التي بدأت بتطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل وما يشكله ذلك من فرص قيام تحالف اقليمي مناهض لإيران، وهو ما عملت طهران على ابطاله عبر هجوم السابع من أكتوبر بالتحالف مع الفصائل الفلسطينية وامداداها بالدعم اللازم لإفساد هذا المخطط.

السيسي ورئيسي

كان الرئيس الإيراني من أوائل المهنئين لنظيره عبد الفتاح السيسي إثر فوز بفترة رئاسية جديدة في كانون ثاني/ديسمبر 2023 ، واتسمت 10 سنوات مضت من حكم السيسي، بعلاقة باردة مع إيران دون خلق أزمات، وعلى عكس حلفائها في الخليج، ترى مصر أن إيران تمثل تهديدًا ثانويًا لأمنها القومي، مقارنة بالتهديد الأكبر المتمثل في جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، لكنها في الوقت نفسه تتابع بقلق تعزيز إيران نفوذها الإقليمي، ومساعيها التخريبية في المنطقة العربية.

بدأت موجة الدفء في علاقات البلدين قبل ثلاثة أعوام بدأها السيسي بلقاء وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر دولي عقد في بغداد أغسطس/آب 2021، وبعدها بعام تقريبا التقى مدير الاستخبارات المصرية ونائب الرئيس الإيراني في تشرين ثاني/نوفمبر2022، لتتسارع بعدها وتيرة الحوار بين الطرفين، لتأخذ موجة أسرع منذ نيسان/أبريل الماضي بعد قرار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي فتح صفحة جديدة مع إيران وتطبيع العلاقات معها.

بالنسبة لإيران ومصر فإن التطبيع لا يعني إلغاء أو تسوية كافة خلافاتهما، لكنه يبقى سبيلا لتعزيز المصالح المشتركة الثنائية والإقليمية ، وتنظر طهران في تنسيق مواقفها مع القاهرة كسبيل وفرصة لتحسين وضعها الإقليمي، ولا شك أن تجديد العلاقات مع لاعب رئيسي في العالم العربي، مثل مصر، تعتبره إيران إنجاز سياسي مهم، وتغيير ميزان القوى الإقليمي لصالحها واعتراف متزايد بمكانتها في الدول العربية السنية وخاصة تلك المتحالفة مع أمريكا والغرب.

Khaled ZIAD / AFP

المصالح الإقتصادية

وتعطي مصر بقيادة السيسي أولوية كبيرة للاعتبارات والمصالح الاقتصادية في صياغة توجهاتها نحو إيران، وتسعى للاستفادة بتحقيق العائدات المالية معها في مجالات مثل التجارة، عبر زيادة حجم الصادرات للسوق الإيرانية، والسياحة، بفتح المجال أمام الإيرانيين وتسهيل حصولهم على التأشيرات بغرض السياحة الدينية للآثار الشيعية في البلاد، ومع فتح المجال للسياحة الإيرانية، تخشى مصر من امتداد عمليات الانتقام إلى شبه جزيرة سيناء، وسبق أن كشفت السلطات المصرية عن مخطط إيراني في هذا الاتجاه في حزيران/يونيو 2022 ، ووجهت تحذيرا لإيران من التخطيط لاستهداف الإسرائيليين على أرض مصر،

مشروعات إعادة الإعمار، فهناك رغبة مصرية في دعم إيران لها في المستقبل القريب لتولي مشاريع إعادة بناء العراق وسوريا، والتي تعتبر مناطق نفوذ إيرانية.

وفيما يخص التعاون بمجالات الطاقة يمكن لمصر مساعدة إيران في الاستفادة من قدرات سوريا ولبنان في استخراج الغاز في منطقة شرق المتوسط، كما يمكن لمصر شراء النفط الإيراني عبر الوسيط العراقي. وعلى المستوى الأمني، ترغب مصر في مساعدة إيران بمنع النشاط العدائي للحوثيين في باب المندب والحفاظ على حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر على طريق قناة السويس، وهو مصدر رئيسي للدخل للعملة الأجنبية، حيث وصلت عائدات القناة في العام المالي المنصرم 9.4 مليار دولار.

وفي الجانب الأمني أيضا ترغب القاهرة في تحجيم النفوذ الإيراني في قطاع غزة وحتى لا يصبح القطاع أداة إيرانية ضد إسرائيل. ومع استمرار حرب غزة حاليا، تسعى القاهرة من خلال علاقتها بإيران وحماس إلى مواصلة الجهود وعقد الصفقات لتبادل الأسرى وانهاء الحرب.

ولإيران مصلحة مادية في تحسين العلاقات مع مصر، مما قد يوفر لها فرصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وزيادة صادراتها إلى مصر، وهو ما تسميه استراتيجية "اقتصاد المقاومة" التي اعتمدتها طهران للتغلب على نظام العقوبات الدولية المفروضة عليها عبر زيادة شركاء التجارة الإقليميين.

تحديات على طريق التطبيع

مع كل ما سبق لا يزال النهج الأساسي الذي تتبعه مصر في التطبيع مع إيران متحفظًا. تحكمه متغيرات دولية وإقليمية ومن فوق ذلك اعتبارات المنفعة ويرى محللون أن استمرار مصر في خطوات التقارب والتطبيع مع إيران يتوقف على متغيرين رئيسيين:

أولاً: نجاح التجربة السعودية الإيرانية في التطبيع كونه مشجع لأخذ القاهرة خطوة مماثلة، وما ينتج عن ذلك من توجهات تطرأ على سياسة إيران الإقليمية.

ثانياً: الضوء الأخضر الأميركي والإسرائيلي، سبق وأن عبرت واشنطن على دعمها لكافة الخطوات التي تساهم في الاستقرار والهدوء في الشرق الأوسط. ومن المفترض أن مصر لن تقوم بتطبيع علاقاتها مع إيران إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يؤدي إلى أزمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، التي لا تستغني عنهما مصر في دعمها لدى المؤسسات المالية التي تمنحها المزيد من القروض.

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تخوف إسرائيلي

من وجهة نظر إسرائيلية، فإن مسألة التطبيع بين مصر وإيران لن تضرها، إذا كان تحسين العلاقات بينهما لن يكون على حساب إسرائيل أو يضر بمصالحها الحيوية، ولإسرائيل مصلحة في الحد من التوترات على حدودها وتعزيز أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وزيادة التعاون في شرق البحر المتوسط في مجال الغاز، وكبح جماح حركات الفصائل الفلسطينية، والحد من خطر حزب الله في لبنان، وهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، باعتبارهم اتباع إيران ووكلائها الإقليميين.

تتابع إسرائيل بحذر مشروع التطبيع الإيراني مع الدول العربية فمن شأنه أن يساعد إيران في رحلتها للتحرر من العزلة الإقليمية، ويعزز نفوذها في المنطقة، كما أن ما سعت إسرائيل لبناءه عبر اتفاقات إبراهيم على خلفية العدو المشترك المتمثل في التهديد الأمني الإيراني، أصبح في مهب الريح خاصة مع أزدياد التأييد الشعبي العربي لحركة حماس خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ، والذي يؤدي بدوره لفشل مسيرة التطبيع مع دول جديدة وفي مقدمتها السعودية ، مع تسريع عودة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للواجهة ليحتل الأجندة الإقليمية والدولية.

وينصح محللون الجانب الإسرائيلي بمواصلة الحوار مع القاهرة - وكذلك مع واشنطن وأصدقائها في الخليج - في محاولة لتشكيل اتجاهات الانفراجة الإقليمية بالاستفادة بما سبق تحقيقه والبناء عليه في مجالات الأمن والطاقة والسياحة، حتى لو أضعفت الحرب على غزة مثل هذه السيناريوهات ، إلا أن بقاء الاتصال يفيد كافة الأطراف لإمكانية العودة في أقرب فرصة.