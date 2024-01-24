تحليل: الهدنة في غزة، حل الدولتين، هجمات الحوثيين .. انقسامات وخطط فضفاضة للأوروبيين!

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أعلنت غالبية دول الاتحاد الأوروبي عن تفهمها للرد العسكري الإسرائيلي. لكن مع الارتفاع المتزايد لعدد الضحايا المدنيين في غزة، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تشعر بضرورة التحرك من أجل هدنة إنسانية وإحياء العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتحرك ضد الحوثيين، لكن الانقسامات وغياب تصور واضح هما سيد الموقف.

AP Photo/Virginia Mayo

خلافات حول الهدنة

بينما تفهم البعض كألمانيا رغبة إسرائيل على التركيز على القضاء على حماس بدل الدخول في هدنة وفق شروط حماس، ولكن البعض الآخر ينادي بأهمية التفكير في مرحلة ما بعد حماس بهدف تأسيس دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. ويعد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الساسة الأوروبيين المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي آخر لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل الاثنين الماضي، شدد بوريل على أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".

بيد أن بوريل لا يحظى بإجماع كل الدول الأوروبية. وفي هذا الصدد يقول دانييل ديلان بومر، الصحفي المختص في شؤون الشرق الأوسط لدى صحيفة "دي فيلت" الألمانية في حديث مع I24News: "بينما وتدفع إيرلندا وإسبانيا على وجه الخصوص نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة بشكل عام والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الحالي. الخصم الرئيسي لهذا الطلب هو ألمانيا. تؤكد الحكومة الفيدرالية على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف مئات القتلى من المدنيين".

مع حل الدولتين لكن كيف !

الإختلافات الأوروبية لا تقتصر على الهدنة، بل تشمل أيضا تصورهم لحل سياسي للحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولمرحلة ما بعد الحرب ضد حركة حماس في غزة. ورغم الاختلافات بين الأوروبيين -وفقا ل دانييل ديلان بومر- فإن "الإصرار على حل الدولتين ربما يكون أهم عامل مشترك بين الأوروبيين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. لكن كيفية تحقيق ذلك بالضبط غير واضحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب فإن صياغة خطة السلام التي وضعها منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غامضة للغاية"، يضيف دانييل ديلان بومر.

لكن الأوروبيين وعلى رأسهم جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اصطدموا في بروكسل بالرفض الإسرائيلي للنظر في حل الدولتين الذي يعتبرونه ضروريا لتحقيق السلام الدائم. يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين وضعوا شروطاً فضفاضة وغامضة بعد انتهاء الحرب في غزة، تقوم على رفض أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد، وتدعو إلى وضع حد لحكم حماس وإلى لعب السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة القطاع، لكن دون الإشارة إلى آليات تحقيق ذلك على أرض الواقع.

AP Photo/Virginia Mayo

الأوروبيون يخافون من الانجرار إلى حرب مع الحوثيين !

خلال قمة بروكسل الإثنين الماضي، توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "من حيث المبدأ" على القيام بعملية عسكرية لتأمين حركة الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر، حسبما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل. وقال بوريل إنه لا يعتزم المشاركة في الهجمات الأمريكية الحالية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، رد على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويُرجع دانييل ديلان بومر "تردد بعض الدول الأوروبية إلى الشكوك العسكرية والموقف المختلف تجاه إسرائيل". وترغب الحكومة الاشتراكية في مدريد في إنهائها على الفور من خلال وقف إطلاق النار. أما ألمانيا فتريد فقط توفير السفن الحربية التي يمكنها الدفاع عن القافلة وعن نفسها، ولكنها ليست قادرة على ضرب مناطق بعيدة في الداخل. وحسب دانييل ديلان بومر تصريحه لـ I24News، فالسبب وراء ذلك يكمن في أن "الاتحاد الأوروبي لا يرغب صراحة في المشاركة في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين على الأراضي اليمنية. ولهذا السبب أيضًا بدأت مهمتها الخاصة بدلاً من الانضمام إلى المهمة الأمريكية البريطانية".

وكما هي حال الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية، فالحرب ضد حماس في غزة، وهجمات الحوثيين، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ليس استثناء فيما يخص الخلافات بين الأوروبيين وغياب تصور واضح بشأن حل الأزمات.