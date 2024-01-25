تحليل: اقتصاد مصر .. السيسي المأزوم يواجه السنوات العجاف

"إن حل أزمة الدولار بمصر كفيل بحل كافة مشاكلها الأخرى" .. تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء في احتفالية عيد الشرطة، يلقي مزيد من الضوء على شبح الإفلاس الذي بات قريبا من الدولة المصرية مع تراجع قيمة الجنيه المصري التي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي في حالة غير مسبوقة. وبلغ حجم الديون الخارجية نحو 164.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وتلتزم الحكومة بجدول سداد مدفوعات للديون بقيمة 42.26 مليار دولار في عام 2024 وحده، منها 6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

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في كلمته – وكعادته – حمل السيسي ثورة يناير 2011 فيما عُرف بموجة الربيع العربي المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، مستحضراً فزاعة "الثورة" وماينتج عنها من غياب الأمن والاستقرار " خسرنا 450 مليار دولار في أحداث 2011 وحتى 2013 ومواجهة الإرهاب كلفتنا 120 مليار جنيه" ، داعياً المصريين إلى "الحفاظ على الوطن"، مطالباً بإجراء حوار وطني أعمق فيما يخص الاقتصاد، مذكراً الشعب المصري بالنعمة التي يعيش فيها مقارنة بالأشقاء في غزة الذين لايجدون الخبز ولا الدواء، مكررا نداءه بالتحمل والصبر، دون تحديد أفق زمني أو خطة واضحة لإنهاء هذه المعاناة، ليسأل ويجيب بنفسه كعادة خطاباته: " كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ لا بناكل... مش هنشرب؟ لا بنشرب.. غالية شوية؟ إيه يعني".

أزمة الدولار

يواصل سعر الدولار في السوق الموازية في مصر، صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، يتخطى بها حاجز 60 جنيهاً، مقارنة بسعره الرسمي في البنوك المصرية المستقر دون الـ 31 جنيهاً، في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ سنوات وما يرتبط بها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، ويرزح المواطنون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.

ووفقا لخبراء فإن نقص السيولة الدولارية لدى البنك المركزي هو ما سمح بنشاط السوق الموازية، ليصبح الدولار "سلعة" وليس وسيلة، وهو مايدفع معظم الأفراد إلى الاستثمار فى الدولار كمخزن للقيمة مشيراً إلى تلك المعطيات قد دفعت إلى: عدم توافر الدولار فى الجهاز المصرفي، بما أدى إلى اتجاه معظم المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السوق الموازية، وهو ما أدى بدوره إلى اشتغال المضاربة على الدولار ووصوله إلى مستويات قياسية.

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وأمام عجز الجهاز المصرفي عن توفير الاحتياجات الدولارية، كانت النتيجة الطبيعية هي وجود اختلاف في التسعير للدولار حسب كل سلعة أو قطاع يتحدد بمدى قدرته على تلبية الدولار من السوق الموازية، وعلى سبيل المثال: فى صناعة الذهب يتم تسعير الدولارب 55 جنيهاً وفي القطاع العقاري 53 جنيهاً، وفي قطاع الأغذية بمتوسط 45 جنيهاً، وجميعها يتسم بعدم الثبات.

ومع اتساع نشاط السوق الموازية امتد هذا الأثر إلى تحويلات المصريين بالخارج، انخفضت التحويلات إلى حوالي 22 مليار دولار العام المالي الماضى. كل هذه المقدمات نتج عنها أن يكون تقريباً لكل سلعة ومنتج سعر دولار مقوم به، ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، أضف إلى ذلك التداعيات المباشرة من حرب غزة على السياحة، وكذلك الاضطرابات الحادثة في البحر الأحمر، واللذان أثرا بشكل سلبي على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس.

السوق السوداء

ويرجع البعض أسباب وجود أكثر من سعر للدولار؛ إلى إلتزامات مصر نحو صندوق النقد الدولي ، والتي بدورها تحتاج إلى حصيلة دولارية ضخمة وفي المقابل هناك انخفاض في المدخول الدولار للدولة المصرية. التي تعاني من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، وتحتاج إلى استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً حتى 2028 للتعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شهر فبراير/ شباط الماضي.

ويرى خبراء أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الفجوة التمويلية، يتمثل في عدد من العوامل، منها: زيادة معدلات الإنتاج والتصدير. والدخول في تكتلات اقتصادية مع دول لا تتعامل بالدولار سواء كانت عملات آسيوية أو غيرها. ومبادلة الديون بأصول مصرية.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم موارد الدخل القومي للعملات الأجنبية وهذه أهم الإحصائيات: في السنة المالية 2021-2022، وصلت التحويلات 31.9 مليار دولار، وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.

وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

AP Photo/Amr Nabil

المستقبل "سلبي"

ويواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي ديسمبر/ كانون أول، تراجع نمو الاقتصاد المصري مسجلا 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنمو 3.9 بالمئة في الربع الأول. ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي التباطؤ خلال 2023-2024 ، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد". وتشير التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو 2025.

الجدير بالذكر هو تغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف ، وقالت الوكالة إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي".

وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد عند "سي إيه إيه 1" (Caa1) .

AP Photo/Amr Nabil

المنح الخارجية ليست حلأ

لم تفلح القروض والمنح الخارجية طيلة حكم السيسي في انعاش اقتصاد رغم ضخامتها، وبمراجعة بند المنح المدرج في الموازنة المصرية، يتبين لنا أن مجموع ما حصلت عليه مصر في الفترة من 2013 – 2022، بلغ 160.6 مليار جنيه، وكان أبرزها الدعم الخليجي خلال العامين 2013 و2014، والذي قدّرته وزارة المالية المصرية آنذاك بنحو 95.8 مليار جنيه ومبلغ آخر في 2014 و2015 قدر ب 25.4 مليار جنيه، وتمثلت صفقات الدعم الخليجي في أشكال مختلفة تجمع بين الدعم النقدي والعيني، سواء من خلال صفقات النفط، أو تمويل بعض المشروعات التنموية.

ويُرجع مراقبون أسباب الفشل الاقتصادي للسيسي في عدم تصدي خططه الاقتصادية للمشاكل الجوهرية بشكل كافٍ، وإصراره على تنفيذ مشاريع عملاقة ممولة بقروض خارجية ضخمة، ولا تدر عائداً مباشراً على الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار السريع والمونوريل، مع استمرار سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد بكافة قطاعاته، وهو ما أدى إلى هروب القطاع الخاص والمستثمرين مع ندرة الفرص وغياب التكافؤ والحوكمة وانعدام الشفافية والمساءلة إضافة إلى ذلك انعدام تأثير البرلمان والمؤسسات الرقابية.واعتماد نظامه على الاقتراض الخارجي باعتباره الحل الأسهل عبر دول الخليج وصندوق النقد الدولي.