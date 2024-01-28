تحليل: رغم رفع الفيتو أمام عضوية السويد .. أردوغان زعزع الثقة في التضامن داخل الناتو

وأخيرا فعلها أردوغان !. فبعدما تقاعس البرلمان التركي لحوالي 20 شهرا عن المصادقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، جاءت البشرى يوم الثلاثاء الماضي للسويد وبقية قادة حلف الناتو من أنقرة. وبهذه الخطوة التي لن تروق لموسكو، ستزول عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي الذي يواجه منذ عامين تحدي الحرب الروسية الأوكرانية. لكن وراء الارتياح الغربي للخطوة التركية تتوارى خيبة أمل كبيرة بسبب المطالة وكل الشروط التي وضعها الرئيس التركي لتوسيع الحلف.

في هذا الصدد يعتبر دانييل غيرلاخ الخبير في الشأن التركي والشرق الأوسط في حديث لI24News مصادقة البرلمان التركي على أنها "نجاح للغرب، لكن أن تضع تركيا الغرب تحت الضغط لهذه المدة هو مشكلة في حد ذاتها". ويقول الخبير الألماني في الشأن التركي أن "الاتفاق الجماعي حول التحاق أعضاء جديد هو المبدأ منذ تأسيس الحلف خصوصا في أوقات الأزمات والحروب والتهديدات لأمن الدول الحليفة".

AP Photo/Ali Unal

ثقة الغرب في أردوغان منعدمة

منذ تولي اردوغان سدة الحكم في تركيا كرئيس للبلاد شهدت العلاقات بين تركيا والغرب العديد من الأزمات. وينظر إلى الرئيس التركي من طرف أعضاء حلف الناتو بأنه يتقن "سياسة الابتزاز للغرب". وفيما يخص موضوع التحاق السويد بالناتو، فبعد أن لبت السويد شروط الرئيس التركي وقررت اتخاذ خطوات عملية لمنع أنشطة الأحزاب الكردية والحركات الدينية التركية التي تصنفها تركية على أنها إرهابية، عاد أردوغان ليضيف شرطا آخر. ففي صيف العام الماضي صرح بأنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي إذا أعاد الاتّحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل الأوروبي.

لكن ما لا يعرف أردوغان هو أن مماطلته في رفع الفيتو ضد عضوية السويد جعل ثقة الأوروبيين فيه شبه منعدمة. ويقول دانييل غيرلاخ الخبير في الشأن التركي والشرق الأوسط في حديث لI24News أن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبية لا يؤمن بها أحد داخل التكتل الأوروبي". وقد أظهرت مفاوضات انضمام السويد أن "دخولا محتملا لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجعل لدى أوروبا سياسيا إضافيا شبيها بالرئيس المجري أوربان الذي يعرقل الكثير من القرارات الأوروبية".

شجع أردوغان للسلاح بلا حدود!

العارفون بعقلية أردوغان يعرفون أن الرئيس التركي لا يقدم أي تنازل حبا في سواد أعين الآخرين. فمن بين الأسباب التي جعلته يتأخر عن المصادقة على انضمام السويد للناتو، تماطل الإدارة الأميركية في الموافقة على بيع طائرات إف 16 لتركيا. وفي إحدى مقالاتها كتبت صحيفة "دير شبيغل" أن "الحكومة الأمريكية كانت منفتحة على عملية بيع بقيمة 20 مليار دولار. ومع ذلك، أعرب العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بشأن وضع حقوق الإنسان في تركيا والتوترات مع شريك الناتو اليونان". وتضيف الصحيفة الألمانية أن أحد احتمالات الصراع الأخرى بين واشنطن وأنقرة " تكمن في دعم الولايات المتحدة للجماعات الكردية في قتالها ضد الميليشيا الجهادية في سوريا، ومع ذلك، تعتبرها تركيا منظمة شريكة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على قائمة الإرهاب".

التماطل الأمريكي حول بيع مقاتلات اف 16 لتركيا جعلت أنقرة تتفاوض منذ في نوفمبر من العام الماضي مع بريطانيا وإسبانيا حول تسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، التي يتم تصنيعها بشكل مشترك من قبل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. ومن أجل بيع يوروفايتر، يجب أن توافق كل الدول المتدخلة في صناعتها. وقد أشارت بريطانيا واسبانيا بالفعل إلى موافقتهما لبيعها لتركيا. لكن معارضة الصفقة تأتي الآن من ألمانيا.

Staff Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force via AP

برلين تعارض بيع مقاتلات يوروفايتر لتركيا

غير أن مصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي قد يغير الأمر. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي أنها بعثت برسالة لأعضاء الكونغرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة طائرات إف-16 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن وأدوات تحديث بقيمة 20 مليار دولار لتركيا. وفي الحالة الألمانية فكما كتبت مجلة "فوكوس" مادام سبب الفيتو بالألماني هو" باتباع أردوغان سياسة غير مؤيدة للغرب، حيث أساء إلى حلفائه أكثر من مرة"، فمن غير المرجح "أن تعطي برلين موافقتها على بيع طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر إلى أنقرة، إذا لم يغير إردوغان نهجه"، ذات تضيف المجلة.

"بالنسبة لتركيا الغرب أهم من روسيا"

حاول الرئيس التركي منذ بداية الغزو الروسي لآوكرانيا أن يضع رجلا لدى الغرب وأخرى لدى روسيا، خدمة لمصالحه وتفاديا لخسارة هذا الطرف آو ذاك. وكانت مماطلة أنقرة لانضمام السويد لحلف الناتو يروق الرئيس الروسي فلادمير بوتين. ومن المرجح أن الخطوة التركية الآن لن تسعد الكريملن. وبالنسبة لدانييل غيرلاخ فتركيا "تعدف جيدا أن العلاقات الاقتصادية مع الغرب أهم من روسيا"، ويضيف ذات الخبير في حديث مع I24News بأنه "لا يجب أن ننسى أن الاقتصاد التركي تأثر كثيرا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".

ورغم الخطوة المهمة بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو، إلا أن خبراء أوروبيين لا يستبعدون لجوء الرئيس التركي لأوراق جديد للمارسة الضغط على الغرب لتحقيق مصالحه.