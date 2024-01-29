تحليل: أزمة الدولار تهدد بقاءه .. السيسي يلجأ لإجراءات استثنائية

يضع التدهور المستمر للاقتصاد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت ضغوط كبيرة، ويجعل مستقبله السياسي في خطر، وهو ما يضطره لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة لمواجهة هذه الأزمة، وأصبح شعار "من أين يأتي الدولار بأسهل الطرق" مبدأ حكومي لسداد الديون المتراكمة وفوائدها، وسد عجز الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فاستهدفت جيوب المواطنين برفع الدعم وزيادة الأسعار،

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وقامت بتسريع إجراءات بيع الأصول والأملاك الحكومية، وفرضت المتابعة الأمنية الدقيقة على تجارة الذهب والمعادن النفيسة والعملات الأجنبية وأنشطة محال الصرافة، مع استمرار القبضة الحديدية على المعارضة وأنشطة العمل الحزبي والسياسي، مع تعليمات بتوجيه رسائل تهدئة وطمأنة للجماهير، بأنه لم يكن في الإمكان أبدع مما كان، والخير قادم لا محالة ولكن ليس الآن، فاصبروا وتحملوا، وتكفيكم نعمة القائد الراعي للأمن والأمان.

اجراءات سياسية

تتحدث مصادر مصرية مطلعة عن احتمال لجوء السيسي لتغيير حكومي كبير لامتصاص غضب الشارع، مع اعادة الحديث عن فتح حوار مجتمعي لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما يعتبره البعض وسيلة لكسب مزيد من الوقت، فرئيس الحكومة لا يملك من أمر نفسه شيء ناهيك عن أمر الدولة، كما لم يستفد الشعب من تجربة الحوار الوطني السابقة لكي يستبشر بتكرارها، والأزمة في غياب الرؤية وتفاقم موجة الغضب نتيجة تكلفة المعيشة في ظل تدني دخل المواطنين وعدم وجود افق زمني لانفراجه قريبة.

وترجح بعض المصادر لجوء السيسي إلى تعيين شخص في منصب "نائب الرئيس" ليتحمل عنه الصدمات بعدما فشلت تجربة تحميلها لرئيس الحكومة، وقد يذهب بعيدا لتشكيل "مجلس إدارة أزمة" لبحث الاجراءات والحلول الفورية قبل انفجار الأوضاع، فيما تعمل الحكومة الحالية على اقناع بعض الجهات الداعمة لأخذ قروض جديدة لسداد الأقساط المطلوبة من القروض القديمة في مواعيدها المقررة.

ويطرح الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الصادي وهو الأكثر انتشارا هذه الأيام على شاشات الإعلام المصري، فلا يمر يوم إلا ويخرج في أحد البرامج، مطالبا الدولة بإجراءات أشد قسوة لتوفير الدولار ومنها اجبار المواطنين على وضع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك وتكون كافة تعاملاتهم من خلالها، ومعاقبة المخالفين، وغلق الباب تماما امام السوق الموازي حتى يتم السيطرة على الأوضاع، وعدم الرضوخ لمطالب تعويم جديدة للعملة، وتحجيم المصروفات المطلوبة بالدولار للأفراد إلا ما كان ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه.

AP Photo/Nariman El-Mofty, File

تداعيات الازمة على سوق الذهب

ألقت أزمة انهيار سعر الجنيه المصري بظلالها على أسواق الذهب، حيث يحاول أغلب المصريين انقاذ ما تبقى من مدخراتهم عبر تحويلها إلى المعدن الثمين، وهو ما أدى لحالة ارتفاع جنوني بسوق الذهب نتيجة لزيادة الطلب عليه.

وناشدت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لغرفة الصناعات المصرية المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في ظل الأسعار المتداولة حاليا باعتبارها غير حقيقية ومبالغ فيها، وتخرج عن قواعد السوق، وأرجع المسؤولون بالشعبة السبب في تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مايزيد عن 3900 جنيها للجرام، بسبب تدافع المواطنين وانسياقهم وراء الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي.

اجراءات أمنية

وفقا لمصادر مطلعة، فإن السلطات المصرية تسعى جاهدة لوقف تدهور الجنيه عبر كبح جماح الطلب الكبير على الذهب باتخاذ إجراءات "أمنية" ألزمت من خلالها محلات التجزئة بوقف مؤقت لحركة البيع، بالتزامن مع نقص معروض خام الذهب وصعوبة توفيره للمحلات، مع القيام بحملات مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة تنفيذ التعليمات.

وعلى عكس التوقعات أدى تضييق الخناق على أسواق الذهب إلى ظهور سوق موازي له، فدخلت السلطات المصرية بحيلة جديدة عبر الإعلان عن القبض على عصابات تتاجر في الذهب المغشوش وتستولي على أموال المواطنين، وكأنها بهذه الطريقة ستردع المواطنين وتعيد الهيبة للجنيه وتتمكن من السيطرة على الأسواق، ولم ينته الأمر عند تهديد المواطنين وغلق منافذ البيع، بل زعم البعض أن السلطات استخدمت القوة لضبط الأسواق وهو ما يوضحه مقطع فيديو لأحد الضباط السابقين بجهاز الأمن الوطني والمقيم بالخارج، يحكي فيه حادثة استيلاء عصابة مسلحة على شحنة ذهب تعود ملكيتها لأحد كبار التجار،ويؤكد الراوي (الضابط السابق) وقوف أحد أجهزة الدولة وراء حادث السطو، ضمن مساعيها لضبط الأسواق وتأديب المخالفين.

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بيع ممتلكات الدولة

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بإزالة صفة "النفع العام" عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، تمهيداً للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار. وتضم قائمة المباني الحكومية المنتقلة، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2024، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة.

ولم تكن المجموعة الوزارية التي شملها القرار، الأولى، حيث صدرت قرارات من قبل بنقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة إلى "الصندوق" أيضاً.

السجون للبيع

وافادت مصادر صحفية، أن بعض السجون القديمة والأثرية دخلت في مخطط البيع ويجري ذلك وسط تكتم شديد حيث بدأت وزارة الداخلية هدم سجن القناطر الخيرية ويعد الأقدم بناءا في تاريخ السجون المصرية، وذلك تمهيداً لتحويل أرضه التي تبلغ قرابة نحو 1.26 مليون متر مربع) إلى منتجع سكني وسياحي فاخر على الجزيرة الفاصلة بين فرعي نيل دمياط ورشيد جنوب دلتا نهر النيل.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن حكومته حققت عقوداً لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة، وهو ما يقل عن المستهدف البالغ ملياري دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

ووعد مدبولي، بالإعلان قريبا عن بيع جزء آخر من أصول الدولة بما تصل قيمته إلى مليار دولار. وأشار إلى استعداد الحكومة لطرح مزيد من العروض لحصص في الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى العروض التي جرى الإعلان عنها بالفعل في 32 شركة.

وتتواصل مساعي الاستدانة المصرية للخروج من الأزمة، حيث زار ممثلون من صندوق النقد الدولي القاهرة قبل أيام، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض جديد لمصر قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجل من مدة طويلة، وجدير بالذكر أن حجم الديون الخارجية لمصر وصل 165 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي السيسي الحكم عام 2014.

AP Photo/Amr Nabil

خسائر قناة السويس

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، اجتمعت الأزمة الاقتصادية مع تراجع ايرادات أهم روافد الدخل القومي المصري من العملة الصعب، حيث كشف رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 40% . ويعد هذا الانخفاض كبيرًا، مقارنة بما حققته القناة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الماضي، حيث حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.40 مليار دولار إضافية تم تحقيقها في الربع الثالث.

وتعتمد الحكومة المصرية على إيرادات هيئة قناة السويس بشكل كبير، وتحصل على ما يقرب من 60% إلى 70% من هذه الأرباح. ومن المتوقع أن تشكل إيرادات القناة نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي. ولذلك، فإن أي اضطراب طويل الأمد في البحر الأحمر يمكن أن تكون له عواقب مادية كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المالية المستمرة التي يواجهها. وتجلى ذلك في النقص المزمن في العملة الأجنبية وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية للشعب.

ويشير تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى عواقب هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر على مصر، والانخفاض المحتمل في إيرادات الحساب الجاري لهيئة قناة السويس، في حين لا تتوقع موديز تراجعا في إيرادات الحساب الجاري لهيئة قناة السويس للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، ومن المتوقع أن تزداد التأثيرات إذا توقفت حركة الشحن التجاري في باب المندب لفترة طويلة نتيجة استمرار الحرب.

AP Photo/Amr Nabil

أزمة ثقة

ويرجع بعض المحللين الأزمة المالية الراهنة بمصر إلى انعدام الثقة، والمرتبطة ارتباطًا كبيرًا بثقة الأسواق العالمية، ممثلة فى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى. ومن الأمثلة على ذلك: عندما يكشف صندوق مصر السيادى فى 8 يناير الحالى عن حصر ما يزيد على 4000 أصل غير مستغل فى مصر من قِبَل وزارة التخطيط، فهذه رسالة سلبية إلى الأسواق العالمية.

كما أن تدنى مستوى الثقة يظهر بوضوح فى النظرة السلبية من قِبَل المؤسسات الدولية، التى تمثل عائقًا كبيرًا للوصول إلى أسواق الدَّيْن، اللهم إلا بكلفة عالية للغاية، فتتزايد متاعب مصر مع أسواق الدَّيْن العالمية بعد خروجها من أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قِبَل مستثمرى الأسواق الناشئة، حيث يتم استخدامه مقياسًا للأداء.