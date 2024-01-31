تحليل: "مصائب" فرنسا في بلدان الساحل عند دول أخرى فوائد !

في 26 يوليو/تموز من العام الماضي، استفاق العالم على خبر انقلاب عسكري في النيجر على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وبعد الانقلاب، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ("إيكواس")، التي تضم 15 عضواً والتي تم تأسيسها عام 1975، عقوبات ضد النيجر وهددت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الانقلابيين. لكن دعم البلدين المجاورين بوركينا فاسو ومالي، اللذين يخضعان أيضًا لحكم الجيش بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، جعل الضغوطات لثني الانقلابيين عن خططهم تفشل. وفي أخر فصول التنسيق مع البلدان الثلاث، قررت الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

AP Photo/Kilaye Bationo, File

انسحاب من "إيكواس" وتأسيس تحالف جديد

بعد مرور شهرين على تولي العسكر السلطة في النيجر، اجتمع قادة النيجر ومالي وبوركينا فاسو لتشكيل "تحالف لدول الساحل" يحمل شعار "تكريس السيادة والوحدة الأفريقية". ويقضي الاتفاق بتقديم المساعدة العسكرية لبعضهم البعض. ومن بين أمور أخرى، يتعلق الأمر أيضًا باتخاذ إجراءات مشتركة ضد "الجماعات الإرهابية" وتأمين حدود البلاد. كما قررت الدول الثلاث الانسحاب من "إيكواس" بمفعول فوري. وبررت الخطوة في بيان مشترك بأن "إيكواس" توجد "تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وشعوبها". كما يتهمون البلدان الأعضاء في "إيكواس" "بعدم مساعدتهم في مواجهة الجهاديين الذين يستعرضون منذ عام 2012، أولا في مالي، ثم في النيجر"، الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المقاتلين والمدنيين، وأجبر ملايين الأشخاص على النزوح.

العواقب الاقتصادية للخروج من "إيكواس"

وتقول فاني ناورو كابري مراسلة قناة "تي في 5" الفرنسية، في إحدى مراسلاتها إن "مواطني البلدان الثلاث استقبلوا القرار بفرحة كبيرة". لكنها تضيف "أن الحكام العسكريين لم يقدموا استراتيجية اقتصادية، خصوصاً في ظل الحصار والعقوبات المفروضة عليها وعدم توفرها على منفذ على البحر".

وبسبب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم فرنسي، على النيجر ومالي، تأثر اقتصاد البلدين سلبًا. ويعاني سكان النيجر من إغلاق الحدود وتعليق المعاملات المالية وتجميد الأصول المودعة في الدول الأعضاء الأخرى. وشهدت بوركينا فاسو ومالي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية المستوردة. ويرى مراقبون أن الدول يمكن أن تقدم على خطوة أخرى وهي التخلي عن عملة الفرنك الخاصة بالاتحاد المالي الأفريقي، والمستخدمة في البلدان الثمانية الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

AP Photo/Jerome Delay, File

ووصف الخبير الأفريقي حما حمادو في حوار مع الإذاعة الفرنسية "آر إف إي" الخطوة بـ"المنطقية". وفي حال أقدمت البلدان الثلاث على الخطوة، يتوقع خبراء أن يهتز هيكل الاقتصاد الإقليمي لدول الساحل بأكمله، وهو ما ستكون له تبعات على القارة الأفريقية وشركائها الاقتصاديين وعلى رأسهم فرنسا. ولا يستبعد خبراء أفارقة انضمام غينيا إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعلان خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وبعد الانقلاب العسكري في النيجر في 26 يوليو 2023، أعلنت غينيا دعمها لقائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، وفتحت ميناء كوناكري أمام مالي في ظل العقوبات المفروضة عليها.

فرنسا وأوروبا أكبر الخاسرين

طردت الدول الثلاث سابقًا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية. وتقع فرنسا في قلب الأزمة ليس فقط في النيجر بل في مالي وبوركينا فاسو أيضًا. وتظهر الانقلابات في مستعمراتها السابقة عام 2020 في مالي والانقلاب في عام 2022 في بوركينا فاسو أن "فشل فرنسا في تحقيق أهدافها في المنطقة" حسبما صرح بنجامين بيتريني، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في حوار مع الموقع الإخباري الأوروبي "أوراكتيف". ويتصاعد السخط ببطء بين السكان المحليين تجاه فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ككل. وعلقت الإذاعة الفرنسية "آر إف إي" على الانسحاب من "إيكواس" بأنه "بريكسيت على الطريقة الأفريقية". وبالإضافة إلى فقدان التأثير السياسي، من المتوقع أن يتراجع النفوذ الفرنسي في البلدان الثلاث في مجالات الطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية.

AP Photo/Richard Eshun Nanaresh

روسيا، الصين وإيران أكبر المستفيدين

بعد قطعها الطريق أمام فرنسا، تقارب القادة العسكريون في النيجر ومالي وبوركينافاسو سياسيا وعسكريا مع روسيا. كما أن المظاهرات التي شهدتها النيجر أمام القواعد العسكرية الفرنسية رفعت فيها الأعلام الروسية. وذكر الموقع الاخبار الفرنسي "لوموند أفريك" أن رئيس وزراء النيجر علي مهمان لمين زين المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، زار العاصمة الروسية موسكو. أضاف ذات الموقع أن زين مهتم أبضا بالتعاون مع تركيا وإيران والصين كبديل للغرب.

وفي حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية (بتاريخ 29 كانون ثاني/يناير 2024)، وصف إبراهيم يحيى إبراهيم، نائب مدير مشروع الساحل في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية بجامعة فلوريدا، إعلان النيجر وبوركينا فاسو ومالي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بـ"زلزال سياسي". وأضاف أن "الدول الثلاث قامت بالفعل بتقليص علاقاتها مع الغرب بشكل مضطرد، بدءًا بفرنسا، وفي الوقت نفسه، كثفوا علاقاتهم مع روسيا، ولكن أيضًا مع إيران. ويعد قرار مغادرة "إيكواس" خطوة أخرى لإثارة غضب الغرب".

وفي إحدى مقالاتها الصادرة في أغسطس/آب ٢٠٢٣، كتبت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنه "تم بالفعل إنشاء العلاقة عبر السلطات المالية، بين الانقلابيين النيجريين ومجموعة فاغنر الروسية". ومن خلال التعاون المشترك بين بلدان الساحل الثلاث مع روسيا، سيحاول الجانبان تقليص دائرة النفوذ الغربية في المنطقة، واستثمار غضب شعوب تلك البلدان تجاه فرنسا بشكل خاص والغرب بشكل عام لبناء تحالفات جديدة. ويمكن للجانبين معًا استغلال الهجرة غير النظامية نحو أوروبا كعامل ضغط. أما موسكو، فإضافة إلى حساباتها العسكرية والسياسية، فهي مهتمة بمصادر الطاقة التي تزخر بها مالي والنيجر وبوركينافاسو.

AP Photo

دول الساحل تدير ظهرها للجزائر وتفتح أذرعها للمغرب !

مقابل ابتعادها عن فرنسا، أعلنت عدة دول من الساحل، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، عن "عزمها الانضمام إلى مبادرة أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف تطوير التجارة والتواصل بين البلدان الأفريقية". أما الجارة الجزائر، فإن الوضع غير المستقر في النيجر، حيث رفضت وساطة الجزائر، يجعل جهود إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء نيجيريا-النيجر-الجزائر صعبة التحقيق. وهذا الوضع يجعل المشروع المغربي المنافس بين نيجيريا والمغرب أكثر راحة على المستوى الأمني. وقد فتحت الجزائر جبهة مواجهة جديدة مع إحدى بلدان الساحل الأخرى، وهي مالي.

وبعد أن كانت الجزائر وسيطًا رئيسيًا في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء اتفاق السلام الموقع برعاية جزائرية. وبرر المجلس العسكري في مالي الجزائر بعقد "اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015، والتي "اختارت المعسكر الإرهابي". ولوحت الحكومة الانتقالية في مالي بورقة "تقرير مصير منطقة القبائل" في الجزائر. وعن الأزمة المالية الجزائرية، قال فرحات مهني "رئيس حكومة جمهورية القبائل" في منفاه الفرنسي، إن السلطات المالية فهمت أخيرًا "اللعبة غير الصحية التي يمارسها الجنرالات الجزائريون الذين يريدون جعل جولة مالي الفناء الخلفي للجزائر، وجعلها دولة تابعة مثل تونس الحالية".

ويبدو أن مساعي روسيا والصين وإيران وتركيا على بسط نفوذها في النيجر ومالي وبوركينافاسو سيدخل مراحل حاسمة في المستقبل القريب، مع احتمال دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط حفاظًا على مصالحها في المنطقة. عوامل ستجعل بلدان الساحل ساحة للمواجهة ومستقبلها غامضا.