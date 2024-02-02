تحليل:عودة اردوغان .. مصر في انتظار المصافحة

دوارة هي الدنيا كما هو حال كرة القدم، وما أحوج الساسة إلى تسديد الأهداف في مرمى الخصوم، أول اللقاءات التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد عشرية من القطيعة كانت برعاية قطرية وتلبية لدعوة أميرها تميم بن حمد لحضور مراسم افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 بالدوحة.

أعلنت أنقرة عن زيارة قريبة للرئيس أردوغان للقاهرة، في 14 فبراير/شباط، الجاري، فماذا يتوقع من هذه الزيارة؟ وهل هي كفيلة بطي عشر سنوات من الخصومة والعداء؟ وما تأثير التقارب المصري التركي على العديد من الملفات العالقة بالمنطقة؟

AP Photo/Amr Nabil

عودة أردوغان

تنتظر مصر زيارة أردوغان باعتبارها وثيقة أمان لنظام السيسي مكشوف الظهر عاري الكتف وفقا لجملته الشهيرة الذي وصف فيها مصر بعد يناير وفق تعبيره " مصر عرت كتفها وكشفت ظهرها"، وتمر مصر بأزمة اقتصادية حادة، تستعصي على الحل، مع مخاوف من تكرار سيناريو يناير بسبب زيادة معدلات الفقر والتضخم وانهيار العملة المحلية وتراكم الديون الخارجية والداخلية، مع غياب الرؤية الحكومية المبشرة بانفراجة مستقبلية للأوضاع، ومن شأن التقارب المصري التركي أن يفتح المجال لتقاسم الأوراق صفقات واعدة كمشروعات إعادة الإعمار في العديد من دول المنطقة العربية التي دمرتها الحروب والصراعات، كما تشمل المباحثات اعادة النظر في الحدود البحرية بشرق المتوسط وفق صيغة "الكل رابح".

حرب غزة

ويتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والسيسي، على زيادة حجم المساعدات للفلسطينيين في غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب، ويتفق الموقفان التركي والمصري حول ضرورة العمل المشترك لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

من الجدير بالذكر أنه اثناء سنوات القطيعة شهد الملف الفلسطيني خلافا بين الطرفين، ففي يوليو 2014 استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة لإبلاغه "استياءها ورفضها" لتصريحات لاردوغان وصف فيها السيسي بـ "الطاغية". وردا على سؤال عن العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة آنذاك، اتهم اردوغان الإدارة المصرية بالوقوف مع إسرائيل ضد حماس، واعتبرها "إدارة غير شرعية"، متهما الجانب المصري بالعمل على استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة.

AP Photo/Burhan Ozbilici

غاز المتوسط

تاريخيا، نشأت العلاقة بين الأتراك ومصر في أواخر العصر العباسي قبل دخولهم الأناضول. فلما صاروا هم أسياد القسطنطينية وأطاحوا بالإمبراطورية البيزنطية، التقت الجغرافيا بالتاريخ، وصارت مصر بعد ذلك بقليل من ولايات الدولة العثمانية. ولذا فهي علاقة بعيدة الجذور متعددة الفصول؛ فمن حيث الجغرافيا فإن موقعي مصر وتركيا على ساحل البحر المتوسط جعل كلا منهما محتاجا إلى الآخر وساعيا لمدّ سلطانه إليه.

ويعد ملف شرق المتوسط الأكثرَ خطورة بالنسبة للجانب التركي، لأنه يتعلق بثروات هائلة من الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، وتتداخل فيه أطراف على خلاف تاريخي مع تركيا، هي اليونان وقبرص.

وكان هذا الملف من أوائل الأوراق التي استخدمتها مصر في مواجهة تركيا، إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر/كانون الأول 2013، عُرف بـ الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون. وصدق الرئيس المصري على الاتفاقية لاحقا في سبتمبر/أيلول 2014.

وأعلنت تركيا رفضها وعدم اعترافها بهذا الاتفاق، لأنه يقلص الحدود البحرية التركية في مناطق حقول الغاز لصالح قبرص، في حين ردت مصر بأنه "واحد من حقوق مصر السيادية في المنطقة." وتعمل تركيا من خلال زيارة أردوغان على محاولة كسب التأييد المصري على مخطط ترسيم الحدود البحرية لتعظيم استفادة الجانبين من موارد الطاقة .

وتشهد منطقة شرق المتوسط بشكل عام أزمة مزمنة في ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود الدول البحرية، ما يجعلها في حاجة إلى اتفاقيات خاصة لترسيم الحدود. ومع بوادر التقارب المصري التركي، تحدثت صحف يونانية عن مخاوف من أن تكون مراجعة الحدود البحرية أمرا مطروحا في المستقبل، خاصة مع وجود اتفاق ليبي-تركي يمنح مصر مساحة أكبر من الحدود البحرية وما بها من ثروات للغاز الطبيعي.

Presidential Press Service via AP, Pool

الاقتصاد

ويرى مراقبون أن دوافع اهتمام أردوغان بإعادة بناء العلاقات مع مصر والقوى العربية الأخرى هي اقتصادية في المقام الأول، لتعزيز مكانة بلاده ضمن رؤيته المعلنة لقرن تركيا، وسيبحث في زيارته التوصل إلى تفاهم مع مصر حول الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة،

ويسعى اردوغان لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث تعد تركيا بالنسبة لمصر من أهم الوجهات التصديرية التي نمت إلى حوالي 7 مليارات دولار خلال العام السابق.، والتي لم تتأثر بشكل كبير حتى خلال عشر سنوات من المقاطعة السياسية بين البلدين.

وقفت تركيا في مقدمة الدول الرافضة للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، على يد الجيش بعد مظاهرات 30 يونيو المطالبة بعزله، إذ وصف أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، عزل مرسي بأنه "انقلاب غير مقبول". وفي تصريحات لأردوغان في أغسطس/آب 2013، قال فيها إن إسرائيل تتحمل مسؤولية دعم الحراك الذي أدى إلى عزل مرسي. وجاءت هذه التصريحات في اجتماع مع قادة محليين في حزب العدالة والتنمية، وقال أن "لديه توثيقا" يثبت صحة هذا الاتهام، لكنه لم يذكر طبيعة هذا التوثيق.

توترت العلاقات بين مصر وتركيا قرابة العشر سنوات بسبب دعم تركيا لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، التي صنفتها مصر "إرهابية" منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس المصري المنخب محمد مرسي . وانعكس الخلاف السياسي على مواقف البلدين من الصراعات الإقليمية، واتخذا طرفي نقيض في الصراع الدائر في ليبيا، وكذلك في موقفهما من نظام بشار الأسد كممثل للشعب السوري.

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هدوء يسبق المصافحة

ولتركيا موقف ثابت أخلاقيا من الوضع السياسي الداخلي المصري، حيث ترفض السلطات التركية تسليم قيادات المعارضة المصرية المقيمة على أراضيها للجانب المصري رغم الضغوطات، باعتبارهم رافضين للانقلاب العسكري وليسوا إرهابيين وفقا لتصنيفهم في مصر، لكنها في الوقت نفسه حدت من أنشطة جماعة الأخوان على اراضيها، وسمحت لبعضهم بالمغادرة، بعد منحهم الجنسية التركية، كما أوقفت بث قناة تلفزيونية معارضة هي "مكملين" كانت تبث من أرضها ضمن خطوات التقارب بين الجانبين التي بدأت في 2021 ، وطالبت الإعلاميين المقيمين على أرضيها بمراعاة خطوات التقارب المصرية التركية، وعدم تبني أو تشجيع أي دعوات للخروج على النظام المصري.

ويرى محللون أن استضافة تركيا للمعارضة المصرية لم يكن سببا محوريا للخلاف بين البلدين، فهم يعتقدون أن المعارضة لم تعد تمثل هاجسا للحكومة المصرية نظرا لتشتتها وتحولها لمجرد ظاهرة إعلامية، وفق تعبيرهم. في حين يشدد آخرون على أهمية المعارضة كورقة متبادلة في أسباب التقارب و الخلاف بين البلدين.

استضافة المعارضين لم يعد يقتصر على تركيا، بل يشمل أيضا مصر التي استقبلت أعضاء من جماعة غولن المحظورة في تركيا، اضافة إلى مؤسساتها الإعلامية ومنها صحيفة الزمان المحظورة في تركيا.لكن ثمة عوامل خارجية عديدة أجبرت البلدين، على إعادة تقييم علاقتهما. أهم تلك العوامل، برأي العديد من المحللين، هي وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعيه إلى تقليل النزاعات في المنطقة.

ويرى متفائلون من جانب المعارضة أن هذه الزيارة تقريب وجهات النظر بين أنقرة والقاهرة سيفتح الباب أمام انفراجه سياسية تبشر بخروج آلاف المعتقلين من سجون السيسي، طالما تحدث عن تركيا نصيرة المظلومين، من أجل فتحة صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.