خاص/خبير:"أردرغان أسس حزبا بألمانيا لغزو أوروبا من الداخل"

بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير نشرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية تقريرا عن تأسيس "حزب إسلامي تركي" باسم "دافا" ويعني "التنوع الديمقراطي للتنوع والانطلاق". ووفقا للصحيفة فإن لديها إعلان التأسيس مشيرة إلى أنه تمت تسمية أربعة رجال كمرشحين رئيسيين عن الحزب للانتخابات الأوروبية. وتضيف الصحيفة أن هؤلاء الرجال عملوا سابقا لصالح حزب الرئيس التركي "العدالة والتنمية" أو لدى منظمات تابعة له. ومباشرة بعد ظهور الخبر أعرب ساسة من عدة أحزاب في ألمانيا عن قلقهم إزاء التأسيس المحتمل لفرع لحزب العدالة والتنمية التركي في ألمانيا استعدادا للانتخابات الأوروبية المقبلة.

في هذا الحوار الحصري لI24News يكشف علي إرتان توبراك الخبير والسياسي الألماني من أصل تركي عن حيثيات تأسيس الحزب، أهدافه وتداعياته على المشهد السياسي الألماني.

AP Photo/Martin Meissner, File

ما هي الأهداف والمصالح التي تكمن وراء تأسيس حزب تركي في ألمانيا؟

علي إرتان توبراك: حزب "دافا" هو حزب العدالة والتنمية الألماني. وعلى رأسه أشهر جماعات الضغط التابعة لأردوغان في ألمانيا. وخلف تلك الجماعة تكمن أجندة أيديولوجية أصولية وقومية عميقة ومعادية للسامية، والتي يتم زرعها في المجتمع الألماني وفق الإسلام السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتي يروج لها الرئيس التركي. ويريد أردوغان من خلال تأسيس هذا الحزب ممارسة نفوذه السياسي في أوروبا من خلال أتباعه. وبهذه الطريقة، فهو يريد غزو أوروبا من الداخل.

فهل هذا الحزب يخاطب فقط المواطنين من أصل تركي أم لجميع المسلمين في ألمانيا بشكل عام؟

علي إرتان توبراك: سوف يجذب هذا الحزب الأتراك في المقام الأول، لكن أيضا المسلمين والأشخاص من الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية يمكن أن ينضموا إليه.

ويعيش في ألمانيا حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. هل سيؤدي ذلك إلى انقسام داخل المجتمع في ألمانيا؟

علي إرتان توبراك: بكل تأكيد. حزب "دافا" سيبث التفرقة مجتمعنا بشكل أعمق. مؤسسوه ينشرون سردية "ضحية إسلامي وطني" التي تزيد من عزلة المجتمع التركي عن المجتمع الألماني المحلي. إن أجندة الإسلام السياسي تتمثل في تصوير المسلمين في الغرب كضحايا في المقام الأول. لذلك لا ينبغي التعامل مع حزب دافا" بشكل مختلف عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

AP Photo/Markus Schreiber

هل هذا يعني أنه يجب أن يكون أتباعه تحت المراقبة؟

علي إرتان توبراك: بالطبع. لأنهم يعرضون سيادة ألمانيا للخطر لأنهم يتبعون سياسات ومصالح دولة أجنبية على الأراضي الألمانية.

كيف يمكن التعامل مع الوضع؟

علي إرتان توبراك: في رأيي، يمثل تأسيس هذا الحزب في حد ذاته انتهاكًا (بغض النظر عن حجمه) لسيادة الجمهورية الفيدرالية الألمانية والاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن حزب "دافا" لم يعد يخفي حقيقة أنه يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية لدولة أخرى في ألمانيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي. ربما لا يزال بعيدا عن الأضواء في هذا الشأن، ومع ذلك، فإن سيادة الدول داخليًا وخارجيًا هي الشرط الأساسي لعملها. ويجب على ألمانيا استخدام كل الوسائل الممكنة لمقاومة هذا النفوذ السياسي من تركيا. فلا يمكن السماح لأحصنة طروادة تابعة لأردوغان بدخول البرلمان الألماني.

هل سيحظى هذا الحزب الجديد بفرص جيدة للفوز بالانتخابات في ألمانيا؟

علي إرتان توبراك: لن ينجح في الأمد القريب لأنها غير قادرة على اجتياز عقبة 5 بالمئة. ولكن على المدى الطويل، من خلال تمكين الجنسية المزدوجة العامة في ألمانيا، يمكنهم في النهاية تحقيق هذا الهدف. وهذا يشكل خطرا.

هل يمكن لهذه الحزب التركي الجديد أن يعزز مكانة جزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المتطرف؟

علي إرتان توبراك: الحزبان سيعززان مكانة بعضهما البعض بالتأكيد. ولكن في الواقع فهما متشابهان جدا. ويمكن أيضًا أن يطلق على حزب "دافا" التركي اسم حزب البديل من أجل ألمانيا التركي. وباعتبارهما شعبويين يمينيين، فإن كلاهما يحتقر نظامنا الديمقراطي.

كيف يمكن للأحزاب القائمة أن تتعامل مع الوضع والعمل على كسب المزيد من الألمان من ذوي الجذور التركية؟

علي إرتان توبراك: هناك المزيد والمزيد من المهاجرين في الأحزاب الألمانية. ويجب على الأحزاب القائمة أن تنفتح على المزيد من المهاجرين الديمقراطيين. لكن يتعين عليهم بدورهم محاربة المهاجرين اليمينيين المتطرفين والإسلاميين تماما كما يكافحون ضد المتطرفين اليمينيين الألمان.

Abderrahmane Ammar/i24news

...........................

لمحة عن علي إرتان توبراك:

علي إرتان توبراك هو سياسي ألماني من أصل كردي. وهو الممثل الرئيسي للجالية الكردية في ألمانيا. بعد أن كان عضوًا في حزب الخضر لسنوات عديدة، ثم انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 2014. يساهم توبراك كمحلل سياسي في القنوات والصحف الألمانية.