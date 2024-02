تحليل :الدراما التركية بين دعم أردوغان والتوظيف السياسي

انتشرت الدراما التركية في العقدين الأخيرين وغزت شاشات العالم العربي والإسلامي، إلى درجة اعتبرها محللون أهم أدوات القوّة الناعمة لتركيا في العصر الحديث، وهو مايظهر جليا فيما تتضمنه من رسائل وماتظهره لها الدولة التركية من دعم واهتمام، وهو ماظهر جليا في زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنفسه لموقع تصوير مسلسل "ارطغرل" واظهار دعمه الشخصي لهذه الأعمال التاريخية وتكريم مبدعيها.

ويُرجع بعض النقاد بدايات الرواج العربي للمسلسلات التركية للعام 2006، عندما تم عرضها مدبلجة باللهجة الشامية وحظيت بنِسب مشاهدة عالية، وانتقل محتواها تدريجيا إلى من تقديم قصص الحب الافلاطونية إلى تقديم التاريخ الإسلامي برؤية جديدة ومغايرة، وهو ما اعتبره البعض توظيفا للدراما كأداه إعلامية تبشر بمرحلة قيادة تركيا للعالم الإسلامي، عبر الترويج لصورةٍ إيجابيةٍ من الثقافة والتاريخ العثمانيين.

ويبدو تناسق الخطاب السياسي للرئيس أردوغان، وطريقته في مد الجسور مع الرموز التاريخية والتأكيد على وحدة العقيدة والثقافة للشخصية التركية مع امتدادها جغرافيا وتاريخيا مع بقية العالم الإسلامي وريادته لقرون طويلة، واعتبار العودة إلى هذا الماضي أساسا لبناء الذات في الحاضر والمستقبل، فنجد في حلقات هذه الدراما وهي التي يتم تصويرها أسبوعيا رسائل واضحة للمواقف التركية السياسية التي يعيشها العالم فيظهر البطل التركي الذي يقهر الظالم وينتصر للمظلوم ويعيد الحق لأصحابه.

وليس أدل من ذلك البدء في تصوير مسلسل صلاح الدين فاتح القدس أثناء الحرب على غزة، وأن يتناول السيناريو في الحلقات الأولى مدينة عسقلان ومؤامرات الصليبين واتحادهم ضد صلاح الدين، وإبراز الجذور التركية للبطل وكذلك وفاء وقوة وشجاعة أصحابه الاتراك الذين جاءوا من بلادهم لنجدته والسير على طريقه لتحرير المسجد الأقصى باعتباره صاحب البشارة بالفتح المبين.

وفي مسلسل "المنظمة" الذي يعرض حاليا جزءه الرابع، ويستعرض قدرات جهاز الاستخبارات التركية وعناصرها باستخدام حرب السايبر والمسيرات واختراق بنوك المعلومات للوصول لقادة الجماعات الإرهابية حول العالم وقيام الفريق الخماسي بقيادة البطل "عمر اتمجا" بعمليات فائقة الحساسية داخل وخارج الأراضي التركية على حد سواء باستخدام قدراتهم العملاتية الفائقة ضد المنظمات الأرهابية والتي تقف خلفها وفق رؤية صناع المسلسل قوى الاستعمار الغربي وحلفاءهم في المنطقة من إجل النيل من الدولة التركية ووقف تقدمها والعمل على انهيارها، لكنها رغم هذه المؤمرات تبقى ثابتة على مر التاريخ، وهذا مايتم تمريره على لسان أبطال المسلسل في حوارهم مع الإرهابيين أعداء الحياة.

ويقول الدكتور ياسين علي أستاذ النقد بكلية الأداب بجامعة عين شمس، إن مسلسل مثل وادي الذئاب في عام 2003، بلغت شهرته مبلغاً قادت إلى إنتاج فيلم بنفس العنوان عام 2006 عن شمال العراق وكيف يلعب الأتراك فيه دور المخلص من الاحتلال الأمريكي ومن “الإرهاب”، ويظهر بوضوح في تفاصيل الفيلم الرواية المدعومة من المؤسسة العسكرية التركية، ليدغدغ بها عواطف العرب والأكراد وضروة التخلص من الاحتلال الأمريكي في البلدان العربية ويقدم التواجد التركي في هذه البلاد بصورة الاخ الداعم والمساند وينفي عنه صفة المحتل.

وأضاف أن الفيلم يقول أساساً أن العودة لتركيا هي الحل، لا العمل المقاوم ولا الاحتلال الأمريكي”، وكان مما يستهدفه ذلك الفيلم إدانة العمليات الانتحارية كوسيلة لمقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق. وأكد أن لعبة العلاقات العامة والتسويق في التعاطي مع العرب باتت تتقنها الدبلوماسية التركية لتظهر أردوغان مدافعا عن القدس “قرة عين العالم الإسلامي” بشكل أثار الإعجاب. وأوضح الدكتور ياسين علي أستاذ النقد أن الأتراك يسعون لملء الفراغ في قيادة العالم الإسلامي ووجدوا في الدراما ضالتهم في اقناع الملايين بإمكانية ذلك.

وفقا لآخر الاحصائيات وصلت الدراما التركية إلى قنوات 142 دولة وبلغت أرباحها أكثر من 600 مليون دولار، لتحتل تركيا المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب الدول الأكثر تصديرا للمسلسلات.

وحققت الدراما التركية إقبالا كبيرا تخطى 700 مليون مشاهد حول العالم امتدت من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية، ومن أكثر الأعمال الدرامية التركية شهرة والتي تم توظيفها سياسيا، مسلسل "قيامة أرطغرل" التاريخي، و"قيامة عثمان، و"حريم السلطان" و "السلطان عبد الحميد الثاني" و"المال الأسود والعشق"، و"الشمال والجنوب"، و"القبضاي"، و"ما ذنب فاطمة غُل"، و"أَزَل"، و"العشق الممنوع"، "وحب للإيجار".