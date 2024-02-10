تحليل :الدراما التركية بين دعم أردوغان والتوظيف السياسي

انتشرت الدراما التركية في العقدين الأخيرين وغزت شاشات العالم العربي والإسلامي، إلى درجة اعتبرها محللون أهم أدوات القوّة الناعمة لتركيا في العصر الحديث، وهو مايظهر جليا فيما تتضمنه من رسائل وماتظهره لها الدولة التركية من دعم واهتمام، وهو ماظهر جليا في زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنفسه لموقع تصوير مسلسل "ارطغرل" واظهار دعمه الشخصي لهذه الأعمال التاريخية وتكريم مبدعيها.

AP Photo/Francisco Seco, File

ويُرجع بعض النقاد بدايات الرواج العربي للمسلسلات التركية للعام 2006، عندما تم عرضها مدبلجة باللهجة الشامية وحظيت بنِسب مشاهدة عالية، وانتقل محتواها تدريجيا إلى من تقديم قصص الحب الافلاطونية إلى تقديم التاريخ الإسلامي برؤية جديدة ومغايرة، وهو ما اعتبره البعض توظيفا للدراما كأداه إعلامية تبشر بمرحلة قيادة تركيا للعالم الإسلامي، عبر الترويج لصورةٍ إيجابيةٍ من الثقافة والتاريخ العثمانيين.

التوظيف السياسي

ويبدو تناسق الخطاب السياسي للرئيس أردوغان، وطريقته في مد الجسور مع الرموز التاريخية والتأكيد على وحدة العقيدة والثقافة للشخصية التركية مع امتدادها جغرافيا وتاريخيا مع بقية العالم الإسلامي وريادته لقرون طويلة، واعتبار العودة إلى هذا الماضي أساسا لبناء الذات في الحاضر والمستقبل، فنجد في حلقات هذه الدراما وهي التي يتم تصويرها أسبوعيا رسائل واضحة للمواقف التركية السياسية التي يعيشها العالم فيظهر البطل التركي الذي يقهر الظالم وينتصر للمظلوم ويعيد الحق لأصحابه.

وليس أدل من ذلك البدء في تصوير مسلسل صلاح الدين فاتح القدس أثناء الحرب على غزة، وأن يتناول السيناريو في الحلقات الأولى مدينة عسقلان ومؤامرات الصليبين واتحادهم ضد صلاح الدين، وإبراز الجذور التركية للبطل وكذلك وفاء وقوة وشجاعة أصحابه الاتراك الذين جاءوا من بلادهم لنجدته والسير على طريقه لتحرير المسجد الأقصى باعتباره صاحب البشارة بالفتح المبين.

وفي مسلسل "المنظمة" الذي يعرض حاليا جزءه الرابع، ويستعرض قدرات جهاز الاستخبارات التركية وعناصرها باستخدام حرب السايبر والمسيرات واختراق بنوك المعلومات للوصول لقادة الجماعات الإرهابية حول العالم وقيام الفريق الخماسي بقيادة البطل "عمر اتمجا" بعمليات فائقة الحساسية داخل وخارج الأراضي التركية على حد سواء باستخدام قدراتهم العملاتية الفائقة ضد المنظمات الأرهابية والتي تقف خلفها وفق رؤية صناع المسلسل قوى الاستعمار الغربي وحلفاءهم في المنطقة من إجل النيل من الدولة التركية ووقف تقدمها والعمل على انهيارها، لكنها رغم هذه المؤمرات تبقى ثابتة على مر التاريخ، وهذا مايتم تمريره على لسان أبطال المسلسل في حوارهم مع الإرهابيين أعداء الحياة.

السيناريو السياسي

ويقول الدكتور ياسين علي أستاذ النقد بكلية الأداب بجامعة عين شمس، إن مسلسل مثل وادي الذئاب في عام 2003، بلغت شهرته مبلغاً قادت إلى إنتاج فيلم بنفس العنوان عام 2006 عن شمال العراق وكيف يلعب الأتراك فيه دور المخلص من الاحتلال الأمريكي ومن “الإرهاب”، ويظهر بوضوح في تفاصيل الفيلم الرواية المدعومة من المؤسسة العسكرية التركية، ليدغدغ بها عواطف العرب والأكراد وضروة التخلص من الاحتلال الأمريكي في البلدان العربية ويقدم التواجد التركي في هذه البلاد بصورة الاخ الداعم والمساند وينفي عنه صفة المحتل.

وأضاف أن الفيلم يقول أساساً أن العودة لتركيا هي الحل، لا العمل المقاوم ولا الاحتلال الأمريكي”، وكان مما يستهدفه ذلك الفيلم إدانة العمليات الانتحارية كوسيلة لمقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق. وأكد أن لعبة العلاقات العامة والتسويق في التعاطي مع العرب باتت تتقنها الدبلوماسية التركية لتظهر أردوغان مدافعا عن القدس “قرة عين العالم الإسلامي” بشكل أثار الإعجاب. وأوضح الدكتور ياسين علي أستاذ النقد أن الأتراك يسعون لملء الفراغ في قيادة العالم الإسلامي ووجدوا في الدراما ضالتهم في اقناع الملايين بإمكانية ذلك.

الانتشار والتأثير

وفقا لآخر الاحصائيات وصلت الدراما التركية إلى قنوات 142 دولة وبلغت أرباحها أكثر من 600 مليون دولار، لتحتل تركيا المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب الدول الأكثر تصديرا للمسلسلات.

وحققت الدراما التركية إقبالا كبيرا تخطى 700 مليون مشاهد حول العالم امتدت من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية، ومن أكثر الأعمال الدرامية التركية شهرة والتي تم توظيفها سياسيا، مسلسل "قيامة أرطغرل" التاريخي، و"قيامة عثمان، و"حريم السلطان" و "السلطان عبد الحميد الثاني" و"المال الأسود والعشق"، و"الشمال والجنوب"، و"القبضاي"، و"ما ذنب فاطمة غُل"، و"أَزَل"، و"العشق الممنوع"، "وحب للإيجار".

https://twitter.com/i/web/status/761142936805511168 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

توظيف سياسي

يقول الفنان والناقد أحمد الحلو : " إن الدراما التركية في السنوات الأخيرة، لا تخلو من توظيف سياسي، ولاسيما حين تركز على مواضيع وقضايا تاريخية، وتقوم بتحويرها بما يخدم سياسات الحكومة التركية وتوجهاتها في استغلال التاريخ ومحاولة توظيف وقائعه لصالحها، عبر تغذية مشاعر قومية أو دينية، أو حنين إلى فترات الإمبراطورية العثمانية، من خلالها.

وأضاف أنه شخصيا حين يشاهد مسلسل مثل "قيامة أرطغرل" و "قيامة عثمان"، يشعر وكأن مضمونه عبارة عن رسائل أردوغانية للمشاهد، في أن العالم الإسلامي الذي يعبر عنه أردوغان في شخصه يتعرض للمؤامرة، وعلى المسلمين في كل ربوع الأرض أن يدافعوا عنه، وعن شخصه كزعيم وخليفة للمسلمين في الوقت الحالي إذا ما أردوا الخلاص للمسلمين وقضيتهم.

وأوضح الحلو، أنه لا ينكر نجاحات الدراما التركية والتي تعود إلى عدة مزايا، لما تحمله من مضمون، إلى جانب الإمكانيات التقنية والمزايا الطبيعية في البلاد، لكنه في الوقت ذاته يشعر وكأنه حين يشاهد هذه المسلسلات وكأنه في حالة غسيل دماغ وحشو لمعلومات وأفكار تاريخية يتم توظيفها بامتياز، وبخاصّة المسلسلات التاريخية منها، التي تهتم بالتوظيف السياسي، ومحاولة تحوير وقائع وأحداث تاريخية بما يجعل البطل التركي صانع التاريخ الإسلامي ومحور ارتكازه في السلم والحرب.

استدعاء أمجاد الخلافة

فيما أكد الناقد الفني والكاتب والمؤرخ محمد الشيخ، أن الدراما التركية نجحت في استغلال تعطش المشاهدين لمتابعة التاريخ ومعرفة مراحل تاريخية مهمة، جهلت بها شعوب المنطقة، في أن يبث تاريخا جديدا تحلم به الدولة التركية لتستعيد أمجاد الخلافة العثمانية من جديد، خاصة مع فقر الدراما العربية في إنتاج مثل هذه المسلسلات التي تخاطب وجدان المسلمين الذين يحلمون بعودة الخلافة وتحقيق انتصارات في ميادين كثيرة افتقدتها الأمة الإسلامية في القرون الأخيرة.

وذكر أنّ المسلسلات الحالية مثل "قيامة أرطغرل"، و"الفاتح"، :"جاءت لتخاطب هذه المشاعر الحالمة بعودة الخلافة، وتحرير واستعادة المسجد الأقصى وتحرير كامل فلسطين، واستطاعت من خلالها الدولة التركية في أن تصور هذه الخلافة في أمجاد الدولة العثمانية، وأن الخلاص مرهون بعودة هذه الدولة مجددا، بعدما انتهت منذ قرن تقريبا".

وأكد الشيخ أن الدليل على هذا التسويق، ما جاء في :"مسلسل السلطان عبد الحميد، ورواية حقبة تاريخية مهمة في العالمين العربي والإسلامي، والتي شهدت مطالب صهيونية بالحصول على حقوق في فلسطين والقدس، تصدى لها السلطان عبد الحميد الثاني بشجاعة".

وأضاف الشيخ أن ظهور شخصيات إسلامية معروفة، من مثل "ابن عربي" في مسلسل "أرطغرل"، له دلالة على دغدغة مشاعر المسلمين، والدور الكبير الذي يلعبه أصحاب الشخصيات الدرامية في تصويرها وكأنها رموز عظيمة فقدتها الامة الإسلامية وفقدت معها حضارتها وعلومها، وبالتالي لا عودة لحضارة المسلمين إلا بعودة هذه الشخصيات.