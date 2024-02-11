تحليل: مدرعات ألمانية للجزائر .. أو عندما تصبح الديموقراطية وحقوق الإنسان أرخص من الغاز !

كشفت صحف ألمانيا أن شركة الأسلحة الألمانية "راين ميتال" ستستأنف صناعة مركبات مدرعة إضافية ذات عجلات "فوكس 2" في الجزائر. ووفقا لذات المصادر يتضمن الطلب إجمالي 980 مركبة من طراز "فوكس 2". وقالت مصادر من شركة الأسلحة الألمانية ذاتها لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن الجزائر قدمت طلبًا لشراء دبابات ألمانية إضافية. وبحسب المعلومات المتداولة، تقدر قيمة الأعمال الإجمالية مع الجزائر بـ 2.7 مليار يورو.

AP Photo/Anis Belghoul

الاتفاقيات في مجال الأسلحة ليست جديدة

وبالفعل قامت شركة "راين ميتال" الألمانية ببناء مصنع للدبابات سابقا في جنوب الجزائر، حيث يتم إنتاج "فوكس 2" أيضًا. وتقوم الشركة الألمانية بتوفير المكونات اللازمة لكن تركيبها يتم في الجزائر. وتبرر الحكومة الفيدرالية موافقتها على صفقات المدرعات العسكرية مع الجزائر بأنها : "تُستخدم، من بين أمور أخرى، لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود". لكن التفاصيل حول باقي الاستعمالات الأخرى تبقى غامضة. ومنذ عشر سنوات وقعت ألمانيا والجزائر اتفاقية تعاون شامل تشمل القطاع العسكري، مقابل الحصول على الغاز المسال. لكن مصادر صحيفة "هاندلسبلات" تضيف أن ألمانيا لم تتوصل بشحنات الطاقة التي وعدت بها "لأن المحادثات مع الجانب الجزائري أصبحت معقدة" دون ذكر التفاصيل والأسباب. ويستبعد الخبير في الشأن السياسي الألماني جاد مدني في تصريح ل I24News أ"ن تقوم الجزائر بتلبية حاجات ألمانيا من الطاقة حتى في المستقبل". أما سوزان فيبرت الخبيرة في مجال التسلح فتصف في حديث مع I24News صفقة الأسلحة مقابل المواد الخام ب"اللعبة القديمة". صفقة تثير غضب الكثير من الحقوقيين وأيضا أعضاء حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك، ووزير الاقتصاد ونائب المستشار روبيرت هابيك.

سلاح ألماني رغم الانتقادات للوضع الحقوقي في البلاد

من المفارقات أن العديد من النواب والقادة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي اليه المستشار أولاف شولتس، وفي حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك انتقدوا خلال فترة ولاية المستشارة السابقة أنغيلا ميركل صفقات السلاح لعدة دول منها للجزائر بسبب "وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واحتمال استخدام ناقلات الجنود المدرعة لقمع المظاهرات في البلاد كما كانت الحال خلال حراك الجزائر". وحتى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صرحت في أكثر من مناسبة أنها تريد نهج سياسة خارجية داعمة للقيم ولحقوق الإنسان. لكن برلين الآن تغير نهجها. فمنظمات غربية وألمانية تتهم الرئيس عبد المجيد تبون الذي يحكم البلاد منذ 2019 ويسعى لولاية ثانية نهاية العام الجاري، يتهمونه بقمع الصحافة والمعارضة. وفي هذا الصدد تقول سوزان فيبرت الخبيرة في مجال التسلح في حديث مع I24News إن "الوضع السيئ لحقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة قمع حرية التعبير، بما في ذلك أحكام السجن ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون، وقمع نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم، فضلاً عن العمل الصحفي المستقل المحدود للغاية، يجب أن يدفع الحكومة الفيدرالية إلى عدم الموافقة على مواصلة الصادرات من هذا النوع".

AP Photo/Martin Meissner

وبوأ تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في الخامس من شهر يناير الماضي الجزائر (الوحيدة في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية) صدارة قائمة المراقبة الخاصة بسبب "تورطها في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التسامح مع هذه الانتهاكات". ومن بين الأمثلة على ذلك إصدار القضاء الجزائري في نوفمبر من العام الماضي حكما بالسجن لمدة عام وغرامة على قس جزائري، نائب رئيس الكنسية البروتستانية الجزائرية، بتهمة “تنظيم عبادة دينية غير مصرح بها". كما يشتكي الكثير من اليهود من أصل جزائري بالصعوبات التي لا يزالون يواجهونها منذ استقلال الجزائر عند محاولاتهم لزيارة بلدهم الأصلي الجزائر.

استخدام السلاح الألماني لصد اللاجئين يثير قلق الحقوقيين

ويرجح مراقبون أيضا أن تكون العلاقة الجيدة مع الحكام المدنيين والعسكريين في الجزائر ذات أهمية خاصة لبرلين عندما يتعلق الأمر بقضية اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع في بلدان الساحل وتعليق النيجر لاتفاقية الهجرة المبرمة عام 2015 مع دول الاتحاد الأوروبي بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد شهر يوليو 2023. في هذا الصدد تقول بيترا بورنهوفت الصحيفة الألمانية في صحيفة "دير شبيغل" لI24News بأن "تسليم المدرعات لتأمين الحدود قد يستخدم ضد المهاجرين واللاجئين وهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام على المستوى الأخلاقي والحقوقي". ومن جانبها ترى سوزان فيبرت الخبيرة في مجال التسلح لدى الجمعية الألمانية "أوقفوا بيع الأسلحة" في حديث مع I24News "أن الجزائر تستخدم الجزائر أيضًا دبابات فوكس لتأمين حدودها، وبالتالي فهي تؤدي خدمة غير إنسانية للاتحاد الأوروبي وألمانيا في الدفاع ضد اللاجئين".

AP Photo/Anis Belghoul

خطوة لسد الطريق أمام نفوذ روسيا، لكن !

تعد روسيا بالنسبة للجزائر حليفا تقليديا منذ الحقبة السوفياتية خصوصا في مجال الأسلحة، وأيضا فيما يخص العديد من القناعات السياسية والأيديولوجية المعادية في جزء منها للغرب. وفي عز الأزمة بين الغرب ووسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين نع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إعلانا حول "شراكة استراتيجية عميقة" تشمل مجال السلاح. كما أن رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة الذي يوصف برجل روسيا في الجزائر قام بزيارات إلى روسيا بهدف تعميق التعاون العسكري بين الجانبين خصوصا صفقات الأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة.

كما أن رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة الذي يوصف برجل روسيا في الجزائر قام بزيارات إلى روسيا بهدف تعميق التعاون العسكري بين الجانبين خصوصا صفقات الأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة. ويرى يرى كلاوس لينسينماير المدير السابق لمؤسسة هانريش بول التابع لحزب الخضر الألماني في حديث ل I24News أنه "على المدى المتوسط، يتعين على ألمانيا أن تتحرك للتنافس مع روسيا في تسليم الأسلحة للجزائر، وهذا وحده يضر بشكل كبير بالمصداقية الغربية وفي نهاية المطاف بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وفي شهر يوليو من العام الماضي وخلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى العاصمة الألمانية برلين، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك الحكومة الجزائرية إلى تسمية روسيا بالمعتدية في حربها ضد أوكرانيا، وأضافت أن الجزائر وألمانيا "متباعدتان للغاية" في هذا الصدد. وكشفت تقارير إعلامية وجود تنسيق بين الجزائر وروسيا في منطقة الساحل. ورغم أنهما اصطدما في مالي لاختلاف المصالح بين موسكو والجزائر هناك، إلا أن هذا التقارب يؤرق الغرب.