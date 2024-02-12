تحليل: عملية رفح .. سيناريوهات القفز على مربعات الموت

تستمر إسرائيل في تهدئة المخاوف المصرية المتعلقة بالعملية العسكرية في مدينة رفح، وذلك إثر تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد". ويتواصل مسؤولون أمنيون إسرائيليون مع نظرائهم بالجانب المصري، بعد تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتأكيد على أهمية العملية العسكرية المقررة في رفح للانتصار في الحرب ضد "حماس".

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التهديد المصري

وهددت مصر بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل إذا دخل جنودها إلى مدينة رفح، وترى القاهرة أن التحرك الاسرائيلي عسكريا في هذه المدينة المكتظة بالسكان، سيؤدي إلى إغلاق الطريق الإنساني الرئيسي إلى غزة، ويزيد من الكوارث الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

ووفقا للمتابعين فهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها مصر إسرائيل، فالعلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، وأشارت مصادر صحفية إلى رفض السيسي طلب المكالمات الهاتفية عدة مرات مع نتياهو"، كما ناقش مسؤولون في أجهزة المخابرات والخارجية بمصر اعادة السفير المصري من مدينة تل أبيب، بعد ادعاءات إسرائيل في جلسة لاهاي، لكنهم تراجعوا عن الخطوة حتى لاتضر بجهود الوساطة في حرب غزة.

وجاء في بيان رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن "مصر تعارض بشكل قاطع تصريحات كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وتحذر من التبعات الكارثية لمثل هذه العملية، خاصة في ظل خطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحث مصر على تسريع كافة الجهود الدولية والإقليمية لمنع إلحاق أضرار بمدينة رفح، حيث يعيش ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3مليون نازح من محافظات أخرى، نزحوا إليها جميعا المنطقة الآمنة الأخيرة في غزة.

وأضاف البيان أن "مصر ترى أن الأضرار التي لحقت برفح واستمرار السياسة الإسرائيلية في عرقلة المساعدات الإنسانية يساعد عمليا على الهجرة القسرية للشعب الفلسطيني، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة".

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وفد الموساد والشاباك في مصر

وتستقبل القاهرة هذا الأسبوع وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى يضم رئيس "الموساد" ديفيد برنيع ورئيس"الشاباك" رونين بار واللواء في الجيش نيتسان ألون، إضافة إلى مسؤولين أميركيين وقطريين، لبحث صفقات الإفراج عن المحتجزين في غزة. وتعمل إسرائيل على إقناع مصر بعدم الممانعة والتعاون لإنجاز المهمة العسكرية في مدينة رفح باعتبارها آخر معاقل حماس، وهو ما تعارضه مصر. وقال مسؤولون إسرائيليون: "القمة مرهونة بقدرة مصر وقطر على إقناع حركة حماس، بالتراجع عن مطالبها".

وقامت القاهرة باتخاذ تدابير أمنية مشددة استعدادا لمواجهة موجة نزوح فلسطينية محتملة حال اشتداد العمليات العسكرية، فأرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء على طول الحدود مع قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين. مع تعزيز الجدار الفاصل بارتفاع 6 أمتار بأسلاك شائكة، إضافة إلى إقامة حواجز رملية، مع زيادة نقاط المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات أوردت بالتفصيل بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات إسرائيلية إلى أن حركة "حماس" تحصل على جزء من أسلحتها عن طريق التهريب من الجانب المصري.

بدء العمليات في رفح

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ، فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ووفقا لشهود عيان استهدفت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 10 منازل بعضها مأهول بالسكان في غضون أقل من ساعة واحدة، وشملت العملية العسكرية مناطق "مصبح وعريبة وخربة العدس ومخيمي الشابورة ويبنا" إضافة إلى محيط المستشفى الكويتي وبعض المقرات الصحية المتواجدة في المدينة.

ويرفض نتنياهو الانتقادات الموجهة إلى العملية العسكرية في رفح ويعتبرها نقطة فارقة للانتصار في الحرب: "أولئك الذين يقولون إننا لا يجب أن نعمل هناك بأي شكل من الأشكال، يريدون منا أن نترك حماس هناك ونخسر الحرب".

وفي مقابلة مع شبكة ABC الأميركية، أكد نتنياهو على دخول إسرائيل بكل قوتها إلى رفح لإخضاع مقاتلي حماس، وعندما سئل عن التحذيرات بشأن بقاء المدنيين في المنطقة، أجاب رئيس الوزراء: "أنا أتفق مع الأميركيين، سنعمل هناك وفي الوقت نفسه سنوفر ممرا مفتوحا للسكان المدنيين، حتى يتمكنوا من الإخلاء.

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حماس القاهرة

وكان وفد حماس زار مصر القاهرة، الخميس الماضي، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية والتقى مدير جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل وتباحث الجانبان نحو 4 ساعات حول رد حماس على مخرجات اجتماع باريس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة. وتناول اللقاء ايضا مرحلة ما بعد "تعليق الحرب" في قطاع غزة، واعطاء فرصة لتبادل الرؤى مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بهدف توحيد المواقف تجاه القضايا الأساسية.

ويبدو واضحا تفهم الجانب الاسرائيلي لزيادة الوجود العسكري المصري على الجانب المصري من معبر رفح وهي سابقة ليست الأولى سبق وأن سمحت إسرائيل بذلك عندما كانوا يقاتلون داعش، حيث تكون زيادة القوات المصرية باتفاق مسبق وفق تنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي.

ومن الواضح ايضا الرفض المصري للتواجد العسكري الإسرائيلي في رفح، وهو مايعظم خطر النزوح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وهو ماتخشاه القاهرة، وسيكون من الصعب آنذاك إيقافهم إذا استمرت فظاعة الحرب، لكن وعلى كل حال، ثمة تفاهم بين الجانبين يمنع وصول الخلافات بينهما الى صدام مسلح، فكلاهما يحتاج إلى السلام أكثر من الآخر، وفي الاثناء لن تخفي مصر معارضتها "الشفوية" للعمليات العسكرية الإسرائيلية، لكنها ستظل كذلك ولن تتعداه.