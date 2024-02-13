تحليل: تصدر ترامب لاستطلاعات الرأي .. نذير شؤم وكابوس للأوروبيين !

على بعد أشهر معدودة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، يتابع القادة الأوروبيون تصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستطلاعات الرأي بقلق كبير. فخلال فترة ولايته الرئاسية عاشت أوروبا تجارب سيئة وأزمات مع إدارة ترامب سواء على المستوى الاقتصادي، أو السياسي أو التحالفات.

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مخاوف على المصالح الاقتصادية الأوروبية

منذ الآن، يعبر العديد من القادة والخبراء الأوروبيون وباستمرار عن مخاوفهم من عودة محتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ووصفت صحيفة "دي تسايت" الألمانية في مقال صادر بتايخ 23 كانون ثاني/يناير الماضي، وصفت الاحتمال "بالسيناريو المرعب للكثيرين في أوروبا". وكتبت الصحيفة أن "تصدر ترامب للاستطلاعات علامة شؤم بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، وعودته قد تتسبب في تصعيد القيود التجارية من قبل واشنطن ضد الاتحاد الأوروبي". ودعا كاتب المقال " ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى العمل على تطوير الأدوات اللازمة للتحضير لهذا العصر الجديد المليء بالتحديات".

وفي حوار صحفي مع قناة "سي إن إن" الأمريكية قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في ال 30 من شهر يناير الماضي، "إذا نظر المرء إلى ما كانت عليه تلك السنوات عندما كان السيد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. . قد تكون هناك تهديدات وقد تكون هناك قضايا يجب على الأوروبيين الاستعداد لها". وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه "يجب على أوروبا أن تستعد للتهديدات المحتملة لاقتصادها - بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها - إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

فالولايات المتحدة تتصدر الاستثمارات الأجنبية المباشر في الاتحاد الأوروبي، ووصل إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.3 تريليون دولار في عام 2022. وهذا يعني أن الورقة الاقتصادية تعد عامل ضغط كبير في يد واشنطن تجاه الأوروبيين، في حال اتخذت قرارات تخدم مصالحا كرفع الضرائب أمام السلع الأوروبية، أو سحب عدد من الاستثمارات من أوروبا.

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ذكريات سيئة للأوروبيين مع ترامب

في عده دونالد ترامب فرض واشنطن عام 2018 رسوماً جمركية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي بنسب 10 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. واضطر الاتحاد الأوروبي للرد بفرض رسوم وصفها ب "إعادة توازن" على واردات سلع مختلفة من أميركا بقيمة 2.8 مليار يورو سنوياً. خلال فترة ترامب الرئاسية أيضا انسحب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس الدولية للمناخ، وهي الاتفاقية التي وقعها سلفه باراك أوباما مع القوى الكبرى، كالاتحاد الأوروبي٫ ودول أخرى. كما أخرج ترامب بلاده من الاتفاق النووي-الإيراني، عكس ما كان يدفع به الأوروبيين. كما وصف الأوروبيون اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل "ضربة لعملية السلام"، دون أن ننسى الخلافات التي كانت بين ترامب والقادة الغربيون في حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، عندما طالب الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء بسداد ديونها لبلاده.

الترامبية والأحزاب اليمينية المتطرفة

اتهم ترامب من طرف العديد من القادة الأوروبية والخبراء بأنه دعم بشكل مباشر أو غير مباشر حركات اليمين الشعبوي. وخلال ولايته ازدادت شعبيتها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وهولندا، والمجر. ومن بين القواسم المشتركة بين ترامب والأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا انتقادهم لاتحاد الأوروبي واستغلال ملف الهجرة. وبعد تنصيب ترامب اجتمع قادة الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا في كوبلنتس غربي ألمانيا في ال21 كانون ثاني/يناير 2017، وعبروا "عن حماسهم لتولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة". وخلال اللقاء وصفت فراوكه بيتري الرئيسة السابقة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المتطرف، "بالقدوة" وقالت إن ترامب "سيخرج أمريكا من الطريق المسدود، ونحن في أوروبا سنفعل مثله".

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تقارب محتمل مع بوتين على حساب أوكرانيا

وأوضحت ألكسندرا دي هوب شيفر، الخبيرة في الشأن الأمريكي في تصريح لصحيفة "إكسبريس" الفرنسية في ال20 من تشرين ثاني/نوفمبر 2023، أن "ترامب يمكن أن يستخدم سلطته لإبطاء أو حتى وقف الدعم الذي أقره الكونغرس لأوكرانيا. وسيعقد اجتماعا في الأيام الأولى من رئاسته". وتضيف أن ترامب "قد يعقد اتفاقا ثنائيا مع بوتين لإبرام وقف إطلاق النار وتجميد الصراع، دون إشراك كييف أو الأوروبيين". ونقلت ذات الصحيفة عن مستشار جمهوري مقرب من الرئيس الأمريكي السابق أن: "ترامب سيطلب من بوتين أن يوقف القتال وسيهدده، إذا رفض، بأن يطلب من السعوديين إغراق السوق العالمية بالنفط من أجل إسقاط النظام". أسعار النفط الخام، الأمر الذي سيجعل حياة بوتين مستحيلة".

كما يتخوف الأوروبيون من أن يهدد دونالد ترامب بمغادرة الناتو أو خفض مساهمات واشنطن داخل الحلف، ما يعرض أوروبا بدرجة أكبر لخطر المواجهة المباشرة مع روسيا، أو يطالب الأوروبيين بزيادة قدراتهم الدفاعية عن طريق شراء الأسلحة الأمريكية.