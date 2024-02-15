تحليل: تعليق المساعدات الأمريكية لكييف .. هل انتهى زمن اعتماد أوروبا على واشنطن؟

خلال زيارة قصيرة لم تتجاوز يوما واحدا الى واشنطن بتاريخ 10 شباط/فبراير الجاري، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثات تركزت حول مستقبل الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا بعد تعليق الكونغرس الأميركي الإفراج عن مساعدات جديدة لكييف. وأثارت الخطوة غضب ومخاوف أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي على حد سواء. فالجانبان يعلمان مدى أهمية الدعم الأمريكي في مواجهة روسيا في الحرب المتواصلة بأوكرانيا وأمام المخاطر التي قد تأتي في السنوات القادمة.

AP Photo/Jose Luis Magana, FIle

مخاوف غربية من مواجهة مباشرة مع روسيا مستقبلا

وفي ألمانيا كشفت نتائج استطلاع أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق بشأن الحرب في أوروبا. وقال 46 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم قلقون بشأن هجوم روسي محتمل على بلادهم. نفس المواقف يعبر عنها المواطنون في باقي بلدان التكتل الأوروبي، سواء في شرق الاتحاد أو غربه. ومن بين العوامل التي تزيد من ذلك تحذير عدد من السياسيين الأوروبيين من التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا على أمن أوروبا، وأيضا الإشارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم مواصلة دعم أوكرانيا ماليا بنفس السخاء في العامين الماضيين.

وفي مقابلة صحفية "تاغس شبيغل" نشرت في الثاني عشر من الشهر الحالي، قال مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بأنه "يعتقد أن الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ممكنة في السنوات القليلة المقبلة". ويحتدم النقاش حول إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد. والأمر نفسه ينطبق على هولندا حيث يقوم قائد الجيش جنرال مارتن فيجنين بإعداد المواطنين لما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة. وقال الجنرال الهولندي "إن هذا لا يعني أنه يجب على الجميع البدء في ارتداء الخوذة العسكرية ولكن ينبغي لهولندا أن تحذو حذو السويد وفنلندا ودول البلطيق، التي تقع على الحدود مع روسيا والتي يعتبر سكانها أفضل استعداداً لاحتمال الحرب مع جارتهم الأكبر حجماً". وبدوره قال رئيس أركان الجيش البلجيكي ميشيل هوفمان "إنه يخشى الحرب مع روسيا" ودعا إلى استعدادات أفضل.

وفي تصريح ل I24News تقول سيراب غولر، عضو البرلمان الألماني وعضو لجنة الدفاع في البرلمان، إنه "بغض النظر عن الطريقة التي تستمر بها الولايات المتحدة في التصرف ومن سيجلس في البيت الأبيض اعتبارًا من يناير 2025، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر في الأمن الأوروبي. لقد انتهى الزمن الذي كان بإمكاننا فيه الاعتماد دون تحفظ على تطمينات الولايات المتحدة. لقد انتهى الأمر".

AP Photo/Patrick Semansky, File

دعوات أوروبية لتحيق الاستقلال الدفاعي عن واشنطن

في الثلاثين من شهر يناير الماضي أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في السويد، أنه "ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لزيادة الاستثمار في حال انخفض الدعم الأمريكي". وأضاف الرئيس الفرنسي نقلا عن صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "آن على الأوروبيين تنظيم أنفسهم لكي لا يؤثر تراجع الدعم الأمريكي على مجريات الأوضاع على الأرض". لكن المستشار الألماني أولاف شولتس قال بعد الاجتماع في البيت الأبيض مع جو بايدن إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لا غنى عنه".

وبغض النظر عن المساهمات الأمريكية ترى سيراب غولر، عضو البرلمان الألماني وعضو لجنة الدفاع في البرلمان الاتحادي، في حوار مع I24News أنه "من المهم الآن زيادة القدرات الإنتاجية لأنظمة الأسلحة والذخيرة في أوروبا بسرعة". وتتوقع السياسية الألمانية "أن تلعب الحكومة الفيدرالية الألمانية دورًا رائدًا في أوروبا تأخذ التزامات ملزمة تجاه الصناعة وتشرك بولندا وفرنسا بشكل وثيق في مساعدة أوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية الأوروبية".

فشل مساعي تشكيل قوة أوروبية مشتركة

وأمام احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، تتعالى الأصوات الأوروبية الداعية إلى تحقيق استقلالية في السياسة الدفاعية الأوروبية عن واشنطن. وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت الماضي، بأنه "سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريده بحق الجحيم لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تدفع ما يكفي". وأضاف ترامب: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت". وتلقى الأوروبيون تصريحات ترامب التي ليست غريبة عليهم بغضب شديد، ودفعت البعض إلى الدفع بإحياء فكرة انشاء قوة عسركية أوروبية مشتركة. ولحدود الآن فشلت مساعي الأوروبيين لتشكيل جيش مشترك.

ففي 1950 طرحت فرنسا الفكرة على الدول هولندا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وألمانيا الغربية. إلا أن سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة جعل الدول الغربية تركز على التعاون داخل حلف شمال الأطلسي فيما يخص سياستها الدفاعية وعلى الدعم الأمريكي. وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الثلاثين من شهر آب/أغسطس 2021 بدون تنسيق مع حلفائها الغربيين، تزعزعت ثقة الدول الأوروبية تجاه واشنطن. وتتعالى منذ ذلك الوقت أصوات تشكك في جدوى استمرار اعتمادهم على حلف شمال الأطلسي في الدفاع عن الأمن الأوروبي.

لكن غياب وجهة نظر موحدة لدول الاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية أو اقتصادية، يجعل هذا الهدف بعيد المنال في المستقبل القريب. ومع ذلك يحذر خبراء أوروبيون وأمريكيون على السواء من أن تراجع الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا لا يهدد فقط كييف أو أوروبا وحلف شمال الأطلسي، بل سيمتد إلى الولايات المتحدة ومصالحها في أوروبا مستقبلا.