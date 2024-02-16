تحليل :السيسي واردوغان .. عندمت تتصالح المصالح

بعد 12 عاما من القطيعة، تبدأ العلاقات المصرية التركية مرحلة "الفلانتين" السياسي حيث يتزامن عيد الحب مع زيارة الرئيس التركي الطيب اردوغان للقاهرة، بدأت الرحلة باستقبال حار ومصافحة دافئة بالمطار، وسجادة حمراء ومدافع تشريفية وانحناءة لأردوغان امام العلم المصري لفتت الانظار، زيارة اعتبرها البعض تاريخية بكل المقاييس لقاء "الفرعونية" ب"العثمانية"،

"عزيز مصر" و "السلطان.

وتأتي الزيارة تتويجاً لجهود دبلوماسية بُذلت لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين، بدأت بحوار بين الأجهزة الاستخبارية، ووصلت إلى القنوات الدبلوماسية، وعبر سلسلة جولات استكشافية بين البلدين بهدف الوصول إلى تفاهمات وحلول للمشكلات القائمة بينهما، في مقدمتها الترسيم الحدودي البحري وثروات شرق المتوسط من الغاز، واستضافة أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام المصري، والملف الليبي.

إذابة الجليد

اعتبرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن ذوبان "الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها تركيا لتطبيع علاقاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة أنها تسعى لجذب الاستثمارات من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري أكد أردوغان عزم بلاده على زيادة الاتصالات مع مصر "على كافة المستويات من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة". ودعا السيسي لزيارة تركيا، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين البلدين ، مؤكدا على الدور المهم لمصر في الاستثمارات بقطاع الدفاع، معبرا عن ثقتة بتطوير مشاريع مشتركة".

وشدد على "مواصلة تركيا التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة" وأضاف: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات". وأكد أن محاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم هي "بحكم العدم" وأن إخلاء القطاع من سكانه "أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق".

وأعرب أردوغان عن سعادته بوجوده في القاهرة مرة أخرى بعد 12 عاما، ودعا نظيره المصري لزيارة أنقرة في أول فرصة لعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي- المصري رفيع المستوى. وذكر أن تركيا ومصر لديهما تاريخ ثقافة مشتركة تعود لأكثر من ألف عام، مؤكدا أنهم يسعون لرفع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه.

الاقتصاد في المقدمة

ويرى أردوغان إرادة مصرية قوية في تعزيز العلاقات الثنائية وأكد على زيادة الاستثمارات التي قاربت 3 مليارات دولار، فضلا عن تقييم فرص تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة. وتابع :"اتفقنا في مشاوراتنا اليوم على رفع حجم التجارة إلى 15 مليار دولار خلا الفترة القصيرة القادمة.

وتواجه الدولتان العديد من التحديات الاقتصادية مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما يلقي بظلاله على الظروف المعيشية وأسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.

ولفت أردوغان إلى أنهم سيبذلون جهودا لتعزيز العلاقات القائمة في مجالات السياحة والتعليم والثقافة. وأشار إلى الوضع في قطاع غزة، قائلا: "حكومة نتنياهو تواصل سياسة الاحتلال والتدمير والمجازر بشكل متهور، رغم كل ردود الفعل الدولية".

Turkish Presidency via AP

الحرب في غزة

تقترب الرؤى السياسية للبلدين إلى حد التطابق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن الحل لديهما يكمن في اقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وفقا للمواثيق الدولية عاصمتها القدس الشرقية بجانب الدولة الإسرائيلية، مع ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في غزة، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية بالقطاع وتسهيل وصول المساعدات إليها، وارسلت تركيا 34 ألف طن من المواد الإغاثية إلى القطاع ، وجلبت أكثر من 700 فلسطيني مع مرافقيهم من غزة إلى تركيا عبر مصر لتلقي العلاج. ويعمل خبراء أتراك حاليا على إنشاء مستشفى ميداني في غزة، من أجل تشغيله في اقرب وقت ممكن.

ونصح اردوغان نتنياهو بالابتعاد عن ما وصفة بـ:"استراتيجية نقل المجازر إلى مدينة رفح" كونها الملاذ الأخير الذي لجأ إليه المدنيون في غزة. مطالباً المجتمع الدولي والعالم الإسلامي ومجلس الأمن، بوقف هذا الجنون الذي قد يؤدي إلى إبادة جماعية". فق تعبيره، وتناول قضية إعادة الإعمار لغزة :"مستعدون للعمل مع مصر من أجل إنعاش وإعادة إعمار غزة على الأمد المتوسط.

الملف الليبي والبوابة الأفريقية

وتطرق أردوغان إلى قضايا إقليمية خلال اجتماعه مع السيسي وأبرز ملفاتها ليبيا والسودان والصومال، مؤكدا دعم بلاده الكامل لوحدة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة، ورفض خطط تقسيمها وأضاف أنهم لا يريدون أبدًا رؤية صراع أو توتر أو أزمة في إفريقيا أو الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، ولأجل ذلك "عازمون على زيادة اتصالاتنا مع مصر على كافة المستويات لإحلال السلام والاستقرار في منطقتنا".

أكد الجانبان ضرورة تعزيز التشاور حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدين بأن نجاحهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا سيكون نموذجا يحتذى به، وسبيل من سبل التهدئة في منطقة شرق المتوسط، في الوقت الذيم لم ينكرا فيه تطلعهما لتسوية الخلافات القائمة لتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة هناك.

كما كان الحديث عن البوابة الأفريقية في قمة تطلعات الجانب التركي، الذي يسعى إلى الاستثمار والاستفادة من هذه البوابة الغنية بالموارد، والتي تحتاج إليها تركيا في هذه الآونة من أجل اقتحام هذا السوق الكبير بالمنتجات التركية، والاستفادة من مواردها الغنية.

التعاون العسكري

يقول عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية الدكتور مسعود جاشن، إن "الزيارة تأتي في فترة تشهد توترات وحروبًا في منطقة الشرق الأوسط؛ تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين". وكشف عن تفاصيل المباحثات بين الرئيسين السيسي وأردوغان، موضحًا أنها تتناول تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة، فضلًا عن بحث مستقبل أوجه التعاون بين القاهرة وأنقرة.

وقال إن "المباحثات ستتطرق إلى شراء تركيا الغاز الطبيعي من مصر، وستشهد نقاشًا حول المساعدات الإنسانية وبعض الأسلحة التي ترسل إلى مصر كطائرات (إف – 16) وغيرها".

وأشار إلى أن "الزيارة ستشهد إبرام شراكة جديدة في الجانب العسكري"، مؤكدًا أن "المناقشات المثمرة بخصوص العلاقات بين مصر وتركيا؛ تؤدي إلى طريق سلام جديد في المنطقة". ورأى بأن هذا "السلام الجديد" لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية فقط، بل سيمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مضيفًا: "مصر دولة كبيرة ومهمة، والبلدان حريصان على وضع حلول للمشكلات في غزة والعديد من الملفات المختلفة". واستطرد: "علينا أن ننظر إلى المستقبل، كيف يمكن لمصر وتركيا أن يصبحا شريكين فاعلين في المنطقة، ففرص التعاون المختلفة تؤدي إلى استقرار المنطقة، كما تعود على الجميع بالنفع".

Turkish Presidency via AP

تركيا والاخوان المسلمين

تعد زيارة اردوغان لمصر تأكيدا على قبوله نظام السيسي كممثل شرعي لمصر، بعد سنوات من معايرته له في المحافل الدولية كنظام انقلابي يفتقد الشرعية، وهو ما يعد وفقا لمراقبين صك أمان للسيسي تضيفه إليه هذه الزيارة في ظل سيناريوهات محتملة لموجة غضب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن المعروف قوة جماعة الاخوان التنظيمية القادرة على الحشد والتأثير وتقديم نفسها كبديل حال سقوطه، وبهذه العلاقة الجديدة بين اردوغان والسيسي سيكون من الصعب الحديث عن عودة الاخوان للحكم، فمنذ بدء التنسيقات الأمنية لإعادة العلاقات بين مصر وتركيا قبل عامين التزمت أنقرة بالحد من أنشطة المعارضة المصرية على أراضيها، فتقلصت أنشطتهم الجماهيرية إلى أن وصلت مرحلة "اللاشيء"، قولا وفعلا، وبمرور الوقت ومع استمرار حالة الهدوء لم تعد قضية المعارضين المقيمين بتركيا تقلق النظام المصري، أو محورا مطروحا للنقاش على طاولاتهم مع الأتراك.

التعاون الثقافي

وتطرق اردوغان إلى التطور الكبير في العلاقات الثقافية حاليا بين البلدين من خلال دور معهد يونس إمرة الثقافي الذي افتتح بالقاهرة في العام 2010، ويعد أكبر فروع المراكز الثقافية التركية بالعالم ودرس فيه العام الماضي فقط اكثر من 22 الف مصري، مما يعزز مستقبل الحوار الثقافي بين البلدين في المستقبل.

وعلى مستوى السياحة، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن استقبال بلاده 277 ألف سائح مصري في 2022، وهو رقم قياسي. وأكد فيدان وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك بمصر، بعد أن بدأت القاهرة العمل بنظام حصول الأتراك على تأشيرة الدخول في المطارات وغيرها من المعابر الحدودية.

اردوغان يزور الإمام الشافعي

واستحوذت زيارة الرئيس أردوغان لقبر الإمام الشافعي بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، على اهتمام كبير، حيث كشف الدكتور خيري عمر، أستاذ دراسات الشرق الأوسط أن "الهدف من زيارة أردوغان لمرقد الإمام الشافعي هو تعميق التقارب الديني والمذهبي مع مصر، رغم أن الأتراك يعتنقون المذهب الحنفي نسبة للإمام أبو حنيفة، بعكس الكرد الذين يعتنقون المذهب الشافعي".

كما أكد أن تلك اللفتة تعكس كذلك العمق الديني للأتراك واعتزازهم بالثقافة الإسلامية، مشيرا إلى أنه "قبل عزل الرئيس محمد مرسي يونيو 2013 رغبت تركيا في أن تمول مشروعا لترميم مسجد وضريح الإمام الشافعي من أجل المحافظة على التراث الإسلامي والعمارة الإسلامية وربما يبدو أن الزيارة كان هدفها معاودة الرغبة التركية وإحيائها في استكمال مشروع الترميم".

يذكر أن الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي، المولود في قطاع غزة عام 150 هـ من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة من أهل السنة والجماعة في الإسلام وأسس المذهب الشافعي. هاجر إلى المدينة المنورة طلباً للعلم عند الإمام مالك بن أنس، ثم توجه إلى اليمن وبعدها بغداد وسافر بعدها إلى مصر، وهناك أخذ ينشر مذهبه الجديد عمل الإمام الشافعي قاضيًا إلى جانب العلوم الدينية. وتوفي في القاهرة عام 819 ميلادية.