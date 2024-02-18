تحليل :مؤتمر ميونيخ للأمن ... "الجميع خاسر" والتكلفة ستكون باهظة للجميع !

يعد مؤتمر ميونيخ للأمن منذ ستين سنة منصة سنوية للحوار بين القوى العالمية، ومحاولة توضيح وجهات النظر، ودعم العمل الديبلوماسي والحوار المباشر في حل الأزمات. ومقارنة بالسنة الماضي التي ظهر فيها القادة الغربيون متفائلين فيما وصفوه "بالنجاح في مواصلة التضامن لدعم أوكرانيا" و"إفشال مخططات روسيا لبث الانقسام بين الدول الغربية". لكن هذا السنة يبدو الأمر مختلفا. فالملفات التي تشهد توترا ولم توجه دعوات لمسؤولين روس أو إيرانيين لحضور مؤتمر هذا العام.

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الهجرة والمناخ وروسيا تؤرق المواطنين والقادة الغربيين

وقبيل انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن الذي نشر المشرفون على تنظيمه التقرير السنوي للمؤتمر. واختاروا السنة عنوانا صادما وهو "خسارة – خسارة"،. والمقصود أن "الجميع خاسر" في ظل الوضع العالمي الراهن. وخلص التقرير إلى أن الهجرة تأتي في مقدمات التهديدات للأمن العالمي تليها ظاهرةَ تغير المناخ فيما جاءت روسيا ثالثة في الترتيب. وذكر المؤشر أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع "يبدوا أنهم قد اعتادوا الحرب الروسية في أوكراني، عكس ما خلص إليه تقرير السنة الماضية".

ويبدو أن كلمات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح المؤتمر الجمعة (16 شباط/فبراير 2024)، لن تفقد صلاحيتها في العقود القادمة. وقال غوتيريش "إن المجتمع الدولي منقسم بشكل متزايد ويواجه تحديات وجودية"، وأضاف أنه : "حتى حقبة الحرب الباردة كانت - في بعض النواحي - أقل خطورة". كما ساد الحديث عن خطورة الوضع على مستقبل القارة الأوروبية في كلمات القادة الغربيين الحاضرين في ميونيخ. وتعد روسيا أحد أبرز الأسباب وراء ذلك من وجهة نظر أوروبية.

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رسائل روسية غير مطمئنة للقادة الغربيين في ميونيخ

وخلال متابعها لأشغال المؤتمر بدت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" متشائمة لمستقبل الوضع في الغرب. وكتبت في إحدى مقالاتها: "أخبار سيئة من أوكرانيا، ونزاع عبر الأطلسي. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن فرص الغرب مستقبلا ستكون ضعيفة". وبالفعل فقد تابع القادة ورؤساء الحكومات الغربيون في ميونيخ بقلق كبير خبر نجاح روسيا في تحقيق تقدم على عدة جبهات، كوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن أو مقتله على حد تعبير الأوروبيين، وأيضا خبر إعلان أوكرانيا عدم قدرتها على مواصلة السيطرة على بلدة أفديفكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وأعلنت كييف سحب كتائبها التي تعرضت لضربات شديدة. وبالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي استقبله المشاركون في ميونيخ أمس السبت 17 فبراير 2023 بتصفيقات حارة، فركز كعادته على حث الغرب على مواصلة وتسريع الدعم المالي والعسكري لبلاده، والتحذير من تبعات خسارة الحرب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتقلص مساعداتها.

تشاؤم بشأن مستقبل التعاون مع واشنطن داخل حلف الناتو

في السنة الماضية كان الطموح كبيرا داخل حلف الناتو بقرب استقبال عضوين جديدين وهما فنلندا والسويد، خصوصا وأن البلدين لهما موقع استراتيجي شمال القارة الأوروبية غير بعيد عن روسيا. وكانت كلمات أعضاء الحلف في ميونيخ وقتها تبعث على الثقة بالنفس. غير أن التصريحات القامة هذه السنة من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مستقبل التعاون داخل حلف الناتو، دفعت البعض إلى التساؤل عن مدى قدرة الحلف على الاعتماد على الأمريكيين في مواجهة روسيا مستقبلا. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "تسوريكغ تسايتونغ" السويسرية في إحدى مقالاتها أن "تهديدات دونالد ترامب بالتخلي عن حلفائه في حلف شمال الأطلسي في حالة وقوع هجوم روسي إذا أهملوا أمنهم، تسبب في ذعر الساسة الأوروبيين، وجعلهم يفكرون في إقامة درع الحماية النووية الخاص بهم فوق أوروبا".

Thomas Kienzle/Pool via AP

تضامن مع إسرائيل في حربها ضد حماس .. لكن !

أخذت الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيزا مهما من النقاشات خلال مؤتمر الأمن بميونيخ. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إنه "لا يوجد أي مبرر للهجمات الإرهابية الوحشية التي قامت بها حماس"، مضيفا أنه "ليس هناك ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال الرد العسكري الإسرائيلي". وحذر غوتريش من تبعات الحرب على المدنيين الفلسطينيين والمنطقة ككل، مستشهدا بالعواقب التي ظهرت على التجارة العالمية، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وأكد غوتيريش مجددا أن وقف إطلاق النار هو "خطوة نحو حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ورغم كل التضامن المعلن تجاه إسرائيل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إقامة دولة فلسطينية لإنهاء ما وصفه الحلفة المفرغة "الحلقة المفرغة". نفس المواقف عبر عنها قادة غربيون آخرون، لكن البعض يرون أن الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية لن يفعل الكثير لتغيير الوضع على الأرض دون تعاون الجانب الإسرائيلي.

وبالنسبة لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فاستغل حضوره في ميونيخ لتوضيح وجهات نظر الحكومة الإسرائيلية من الحرب المتواصل في غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي "إن إسرائيل ليست لديها أي خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة"، وأنها "لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع". غير أنه أضاف أنه "سيتعين على إسرائيل التعامل مع رفح، لأنه لا يمكنها ترك حماس هناك"، رغم التحذيرات الدولية.

Wolfgang Rattay/Pool via AP

جسر الحوار قائم مع الصين

وعلى هامش المؤتمر الأمني، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك مع وزوراء خارجية عدد من دول الاتحاد الأوربي. ووفق ما تسرب عن المحادثات التي جرت وراء أبواب مغلقة، سعى وانغ يي إلى طمأنت الغرب ب "عدم دعم استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا". وشدد وانغ على أن الصين تريد تمهيد الطريق لحل الوساطة في الصراع الأوكراني وأنها ملتزمة بالسلام. لكن القادة الغربيون يشككون في "حياد" ووساطة الصين، ويعتبرون أن بكين تنحاز للجانب الروسي. وخلال المحادثات كان ملف تايوان حاضرا، حيث حذر القادة الغربيون الصين من ضم الجزيرة بالقوة.

إيران الحاضر الغائب

رغم عدم توجيه الدعوة لإيران لحضور قمة هذه السنة من مؤتمر الأمن بميونيخ. لكن الجمهورية الإسلامية كانت حاضرة في بعض النقاشات في سياق الحديث عن الصراعات الإقليمية كالحرب في اليمن وهجمات الحوثيين - المدعومين من طهران -على السفن التجارية في البحر الأحمر. وخارج فندق "بايريش هوف" مقر انعقاد المؤتمر، حاول عشرات من منتقدي الحكومة الإيرانية اثارة انتباه المشاركين في المؤتمر إلى موجة الإعدامات في إيران. دعا حوالي 250 من أنصار ما يسمى بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تأسس في باريس عام 1981، دعا الأمم المتحدة والمشاركين في المؤتمر الأمني إلى "اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة في طهران". كما دعوا إلى " إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، وإعادة تفعيل قرارات العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد المشروع النووي الإيراني، وتصنيف الحكومة الإيرانية على أنها تهديد للسلام العالمي".

بصيص أمل بشأن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان!

رغم الخلافات والتوترات المتواصلة بشأن الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية، ظهر في نسخة هذه السنة من مؤتمر الأمن بميونيخ بصيص من الأمل حول نجاعة الوساطة في حل الصراعات. ونجحت وساطة المستشار الألماني أولاف شولتس في عقد لقاء بين رئيسي حكومة أرمينيا وأذربيجان اللتان دخلتا في حرب لسنوات. ورغم أن قائدا حكومة البلدين باشينيان وعلييف لم يتصافحا، أثناء التقاط الصحفيين صورا لهما مع المستشار الألماني، لكنهما أعلنا عن رغبتهما في حل صراعاتهما سلميا.

وباستثناء هذا الخبر الإيجابي نسبيا، فإن التشاؤم ساد أجواء مؤتمر ميونيخ لهذه السنة خلال مناقشة ملفات أخرى كتغير المناخ والهجرة غير النظامية والذكاء الاصطناعي. مؤشرات تعجل من تقرير المؤتمر لهذا السنة "الجميع خاسر" في ظل الوضع العالمي الراهن، ناقوس خطر لقادة الدول والحكومات في الغرب والدول الصناعية الكبرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.