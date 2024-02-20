تحليل: مصر تنشر وثائق أكتوبر .. قائد "الجمبري" يتذكر العبور

وثائق سرية ومستندات نادرة تم نشرها في توقيت حساس، وضعتها وزارة الدفاع المصرية على موقعها الرسمي تتعلق بحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 والتي تعرف في مصر أيضاً بحرب "العاشر من رمضان"، وفي سوريا بحرب "تشرين التحريرية" وإن لم تُحرر شيء، هي حرب شنّتها مصر وسوريا ضد إسرائيل فتحررت سيناء واحتُلت الجولان.

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ومن الأمثال الشعبية المصرية ما يلخص لنا هذه المرحلة، ويضع عنوانها: " الحكومة لما تفلس تدور في دفاترها القديمة" حكمة تنطبق على المؤسسة العسكرية المصرية التي تقوم بكافة الأدوار المدنية نيابة عن المدنيين وتنسى أن واجبها العسكري هو المطلوب والأساس، يظهر قائد خط الجمبري ضمن سلسة خطوط عسكرية لانتاج الأسماك، وهذا عسكري يهندس الطرق ويبني الكباري ويشرف على الطماطم في الصوبات الزراعية يصنع المربى والعجوة، ويبيع التورته ويصنع الحلوى، وينشيء القرى السياحية ويمتلك الأراضي الصحراوية. وغابت في وسط ذلك أخبار المناورات والصناعات الدفاعية ولكنها حضرت في انتاج الدراما والمسلسلات الرمضانية.

إعادة الهيبة للجيش

وفقا لمتابعين للشأن المصري فقد أدى إنغماس الجيش في الحياة المدنية ومزاحمة المستثمرين في المجالات الاقتصادية كافة إلى تآكل شعبيته وتراجع مكانته في عيون وقلوب المصريين، ومع استمرار حرب غزة ودخولها الشهر الرابع زادت التساؤلات عن قدرات الجيش المصري في ظل سيناريوهات حرب تدق طبولها على حدوده الشرقية من جنوب البحر الأحمر "الحوثي" وشمالأ ألى الحدود مع غزة تصعيد العمل العسكري من جانب إسرائيل وتوقع موجات النزوح للفلسطينيين، وعلى الحدود الجنوبية هناك حرب دائرة في السودان، وفي الغرب هدأت الحرب في ليبيا لكنها لم تضع بعد أوزارها.

من هنا تأتي الحاجة، والحاجة أم الاختراع، يعيد الجيش المصري البحث في أوراقه القديمة فينفض عنها التراب ليتحدث الشعب عن جيش المفاجأة الذي قال سلام وهو يخطط للحرب، فضرب ضربته واستعاد كرامته، وتنشر وزارة الدفاع المصرية الوثائق التي تنشر لأول مرة وتقسمها إلى فئات، وثائق تخص التخطيط الاستراتيجي للحرب، وأخرى تتناول الخطط وإدارة الحرب، إضافة إلى وثائق تتعلق بالاتصالات المصرية مع الهيئات الدولية، وأوراق مخطوطة بخط اليد تحتوي على تعليقات القادة العسكريين تحمل تصنيف "سري جدًا وشخصي"، بالطبع لم تعد بع نشرها سرية ولا شخصية فلم يعد هناك بعد نصف قرن شيء يخفى عن الجميع .

استدعاء روح اكتوبر

تحمل حرب أكتوبر أهمية كبيرة بالنسبة للجيش المصري الذي يواجه أزمة حالية في شعبيته من حيث القيمة والإنجاز. ويعود ذلك لعدة أسباب منها : استعادة هذه الحرب الكرامة الوطنية بعد الهزيمة القاسية في حرب الأيام الستة أو نكسة 1967، فأعادت للجيش كرامته وانتصر على الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

أعاد انتصار أكتوبر قناة السويس إلى مصر بضفتيها وعادت بذلك للملاحة الدولية لتكون أهم روافد الدخل القومي بعد أن ظلت مغلقة لسنوات منذ هزيمة 1967. ومثلت الانتصارات العسكرية في حرب أكتوبر مصدر قوة وفخر للشعب المصري، وزادت من تماسكه وتضامنه.

يُعيد الجيش بنشر هذه الوثائق ذكرى انتصاراته إلى الذاكرة الجمعية المصرية وأنه لايزال يمتلك القدرة والإرادة القوية للدفاع عن البلاد وتحقيق الانتصارات في ظل التحديات الكبيرة بفعالية وشجاعة.

السبب معروف وإن تم تجاهله

رسميا لم تفصح وزارة الدفاع المصرية، عن السبب في نشر تلك الوثائق في هذا التوقيت وهو ما أثار التساؤلات لدى المتابعين فبينما رآه البعض إجراء تقليدي، لمرور فترة كافية تسمح بنشر هذه الوثائق بعد نصف قرن، وهو إجراء متبع في العديد من البلدان، بينما فسره آخرون بأنها "رسالة لمن يهمه الأمر" تأتي في توقيت صعب وفي منطقة تموج بالتحولات، على شفا حرب إقليمية.

مفاد الرسالة الرسمية عبر عنها قادة عسكريون تداولت تصريحاتهم وسائل الإعلام: "أن مصر إذا أرادت فعلت، وأن حديثها المتكرر عن السلام لا يعني عجزها عن خوض الحرب، ومصر لازالت قادرة على الخداع والمراوغة والمفاجأة". وأن "الإفراج عن هذه الوثائق يعتبر رسالة ردع للعالم كله ورسالة تذكير بأن مصر دولة قوية ورشيدة في الوقت نفسه وتتعامل بأسس وثوابت، ولا تتعامل بأهواء وعواطف، ونشر تلك الوثائق هو تذكير للعالم بما حدث، وإثبات لقوة المقاتل المصري".

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الأسباب العلمية وراء التوقيت

وبتحليل الأسباب يمكننا أن نجد عدة عوامل علمية ونفسية تفسر لجوء النظام المصري إلى استعادة سيرة الانتصارات التاريخية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها ومن هذه العوامل:

1. تعزيز الهوية الوطنية: يُعتبر انتصار أكتوبر كأحد المعارك التاريخية المهمة جزءًا من الهوية الوطنية المصرية، وعندما تواجه الحكومات أو الأنظمة أزمات داخلية أو تتعرض للانتقاد، يمكن لاستعراض الانتصارات التاريخية أن يساعد في إعادة أحياء الشعور بالوطنية ورفع روح المعنويات في زمن اليأس.

2. توجيه الانتباه: عند العجز عن الفعل، تسعى الحكومات إلى استخدام الانتصارات التاريخية لجذب انتباه الناس بعيدًا عن القضايا الداخلية الصعبة أو الفشل الحالي، وفقا لمبدأ " قد فعلناها سابقا" وهذا يمكن أن يساعد في تفريغ الضغوط السياسية للجماهير ويمنحهم الأمل لفترة حتى تمر الأزمة، لكنهم لن يكون علاج دائم لمشكلة مستمرة.

3. الحاجة إلى تعزيز الشرعية: عندما يفقد الزعماء والقادة شعبيتهم نظرا لاستمرار سياسة "اللا فعل" يلجأون إلى الماضي باستعراض الانتصارات التاريخية لتعزيز شرعيتهم وتأكيد قدرتهم على قيادة البلاد، خاصة في الأوقات الصعبة.

4. تحفيز الانتماء والولاء: يمكن للحكومات استخدام الانتصارات التاريخية لتحفيز الانتماء والولاء للنظام الحاكم، وفي الأنظمة السلطوية العسكرية، يكون الانتصار العسكري تاريخيا أثر ممتد يمكن استدعاءه من جديد لتقوية الدعم الشعبي المتآكل. إضافة إلى لفت الانتباه الإقليمي والدولي بهدف توجيه الدينامكيات السياسية والإعلامية.

بشكل عام، فإن استخدام الانتصارات التاريخية يعد استراتيجية شائعة للحكومات والأنظمة السياسية للتصدي للأزمات ومواجهة الفشل الحاضر باستدرار العواطف واجترار الذكريات، من أجل تعزيز الهوية وتحفيز الدعم الشعبي.

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العسكر يفضلون الكتمان

وفقا لآراء محللين في التاريخ السياسي والعسكري فإن تأخر الدول في كشف وثائقها التاريخية حول الحروب والأزمات والأحداث الهامة يعود لعدة أسباب، يمكن اسقاطها على الحالة المصرية في ظل 75 عاما من الحكم العسكري:

1. مفهوم "الأسرار الوطنية": واستمرار ادعاء القائمين على الأمر بأن بعض الوثائق تحتوي على معلومات حساسة وتتعلق بالأمن القومي والعلاقات الدولية، واستمرار سريتها هو لحماية مصالح الدولة وتجنب التأثيرات السلبية على العلاقات الدولية، وتعاني مصر منذ عقود من اتساع مفهوم الخطر على الأمن القومي بصورة مرضية تمنع مجرد التفكير في طرح الأسئلة البديهية حول كل ما يتعلق بأداء المؤسسة العسكرية ولو كان منذ نصف قرن.

2. حماية المعلومات الشخصية: رؤية وزارة الدفاع المصرية أن هذه الوثائق تحتوي على معلومات شخصية تتعلق بالأفراد، أسمائهم ومراكزهم الحساسة بالجيش، ويكون التأخر الرسمي في كشفها من أجل حماية خصوصية هؤلاء الأفراد وعدم تعريضهم للخطر.

3. الخوف من التأثير السياسي: قد تكون بعض الوثائق قادرة على إثارة جدل سياسي أو تحمل تأثير سلبي على النظام العسكري الحاكم، وبالتالي يتم تأخير كشفها لتجنب إثارة أسئلة في عالم مفتوح المصادر تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في الحالة المصرية إذ يعتبر النظام العسكري هو الممتد في حكم البلاد منذ خمسينات القرن الماضي وحتى الآن.

4. التقاليد والثقافة العسكرية المصرية: إذ تعتمد المؤسسة العسكرية المصرية على مبدأ الكتمان والسرية وتلتزم بذلك ضمن تقاليدها الراسخة وهو ما يؤخر كشف الوثائق التاريخية لديها، سواء كان ذلك بسبب تفضيل السرية أو خوف من مواجهة الحقائق الصعبة من الماضي.

من هنا يمكننا القول وبشكل عام، إن تأخير الكشف عن الوثائق العسكرية المصرية يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك اعتبارات المصالح السياسية، والأمنية والثقافية والقانونية.