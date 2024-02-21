تحليل :أمام "تهديدات" بوتين و"ابتزازت" ترامب .. ماهي فرص نجاح بناء ردع نووي أوروبي؟

يتزايد قلق الأوروبيين يوماً بعد يوم بسبب تقدم القوات الروسية في الجبهة في أوكرانيا، وتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مستقبل التعاون داخل حلف الناتو، والمخاوف من استخدام روسيا للأسلحة النووية مستقبلا. وخلال قمة ميونيخ للأمن، دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في 16 شباط/فبراير الحالي، إلى "توسيع قدرات الردع والدفاع لدى الاتحاد دون الاعتماد على أمريكا".

Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

وأعرب بوريل عن امتنان الاتحاد الأوروبي للمظلة الأمنية التي كانت تقدمها واشنطن لسنوات، مشيراً إلى أن هذه المظلة قد لا تكون دائماً متاحة. ورغم عدم توضيحه لرؤيته بالضبط للبدائل، فإن العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأوروبيين يناقشون فكرة بناء نظام جديد للردع النووي كبديل للاعتماد على واشنطن. ويركز بوريل وغيره من القادة الأوروبيين في تصريحاتهم الأخيرة على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية والردعية الأوروبية الخاصة، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه القارة الأوروبية والتي تستدعي استعدادات واضحة لمواجهتها بدون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

خوف من استخدام روسيا للأسلحة النووية

وفي إحدى خطاباته خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حزيران/يونيو 2023، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقيدة العسكرية الروسية تحدد سببين لاستخدام البلاد المحتمل للأسلحة النووية. السبب الأول حسب بوتين هو "الهجوم المضاد في حالة قيام دولة أخرى بشن هجوم نووي على روسيا للمرة الأولى". والسبب الثاني هو "تهديد وجود الدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد البلاد". ويرى مراقبون أوروبيون أن هزيمة روسيا في أوكرانيا، أو نجاح كييف في استعادة شبه جزيرة القرم قد يدفع بوتين إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وأيضاً في بلدان الجوار الداعمة لأوكرانيا.

ورغم تصريحات بوتين في مقابلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون، بأن موسكو ليست لديها مصلحة في توسيع حربها بأوكرانيا إلى دول أخرى بالمنطقة أو أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا يستبعد خبراء عسكريون أوروبيون أن تشن روسيا عمليات على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في المستقبل المنظور. فبعد كل الخسائر العسكرية والمالية، لن يقبل بوتين بأن يخرج منهزماً من المعركة. وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده نشرت بالفعل أول دفعة من الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا. وبرر بوتين الخطوة بأنها تأتي في إطار "الاحتواء" وهي "تذكير لكل مَن يفكر في إنزال هزيمة استراتيجية بنا".

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ماكرون من أكبر المتحمسين لاستقلالية عسكرية أوروبية عن واشنطن

يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أوائل القادة الأوروبيين المتحمسين لتحقيق استقلالية عسكرية عن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاعتماد على الردع بالأسلحة النووية. وفي خطاب ألقاه أمام الأكاديمية العسكرية في ستوكهولم بتاريخ 31 يناير الماضي، قال ماكرون: "مصالحنا الحيوية اليوم هي مصالح أوروبية إلى حد كبير، مما يمنحنا مسؤولية خاصة في مجال الردع النووي".

منذ خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا القوة النووية الوحيدة في المنطقة. تمتلك فرنسا 300 رأس نووي يمكن إطلاقها من الغواصات ومقاتلات رافال. وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل بكثير من الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلا أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يعتبرها كافية "تماماً" للردع النووي. وفي حوار مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، أكد وزير الدفاع الفرنسي أن "روسيا بقيادة فلاديمير بوتين تتبنى سلوكاً عدوانياً متزايداً ضدنا"، مضيفاً "لم يكن هذا المستوى من العدوان موجوداً من قبل".

ومع ذلك، تصطدم خطط ماكرون بانتقادات ومعارضة من خصمه مارين لوبان، زعيمة اليمين الشعبوي الفرنسي، التي تتصدر استطلاعات الرأي بالأفضلية لخلافة ماكرون كرئيس للبلاد في الانتخابات المقررة عام 2027. تتهم لوبان ماكرون بـ "خيانة المهمة الوطنية" إذا اتخذ هذا الإجراء. وترد نفس الانتقادات بين أنصار حزب اليسار الراديكالي بزعامة جون لوك ميلونشون.

Russian Defense Ministry Press Service via AP, File

ألمانيا .. بعد سنوات من المعارضة مع إحياء خطط ردع نووي أوروبي

لفترة طويلة، كان الساسة الألمان من أكبر المعارضين للأسلحة النووية في القارة الأوروبية. ولما كان الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير وزيراً للخارجية "دعا إلى سحب جميع الأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة في ألمانيا"، وفقاً لصحيفة "فرانفكورتر روند شاو" الألمانية. بيد أن تطورات الوضع في ساحة الحرب في أوكرانيا، وعدم الثقة في مستقبل التعاون مع واشنطن لضمان أمن القارة الأوروبية، دفع الكثير من الساسة الألمان لدعم خيار الردع النووي الأوروبي المشترك. ودعم وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر فكرة توثيق التعاون بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في هذا الصدد.

انقسامات في الشارع الألماني حيال الخيار النووي

ويظهر استطلاع للرأي أن الألمان منقسمون حول هذا الأمر، خاصة اعتماداً على تفضيلاتهم الحزبية. وعبر 40 بالمئة من الألمان عن آراء "إيجابية" أو "إيجابية إلى حد ما" بشأن الأسلحة النووية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنهم يؤيدون ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن 44 بالمئة ينظرون إلى ذلك بشكل "سلبي" أو "سلبي إلى حد ما"، أي أنهم يرفضون الأسلحة النووية التي تمتلكها أوروبا. وينظر الألمان الشرقيون إلى التسلح النووي المحتمل في أوروبا بشكل أكثر انتقاداً من الألمان الغربيين. ويرفض أغلبية من المشاركين في الشرق (61 بالمئة) القنابل النووية الأوروبية. لكن في الغرب تبلغ هذه النسبة 39 في المئة فقط.

الردع النووي مكلف ولا يخلو من مخاطر

يرى الكثيرون من معارضي بناء درع نووي أوروبي مشترك أن تكلفته ستكون مرتفعة جدًا، ولهذا السبب يفضل البعض رفع مساهمات الدول الأعضاء داخل حلف الناتو، لسحب البساط أمام دونالد ترامب في حال عاد إلى البيت الأبيض. كما أن عامل الوقت يلعب دورًا مهمًا لغير المتحمسين للخطط، لأن إنشاء قوة نووية أوروبية مشتركة سيتطلب الكثير من الوقت وقد يكون ذلك في صالح روسيا التي قد تضرب بيد من حديد قبل أن تكون الدول الأوروبية جاهزة لردع موسكو.

بالإضافة إلى التحفظات السابقة المذكورة، هناك مخاوف من المحتمل أن يؤدي وجود قوة نووية أوروبية إلى إطلاق سباق تسلح مع روسيا، ومخاوف من مخاطر التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة ويكون مدمرًا للجميع. وتحذر منظمات مناهضة للأسلحة النووية من الخطط الأوروبية لحيازة قوة نووية مشتركة لأنها "غير أخلاقية بسبب قوتها التدميرية الهائلة، التي لا تراعي السكان المدنيين وتأتي على الأرض واليابس".