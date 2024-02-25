تحليل: اليوم التالي .. قراءة في السيناريو الدحلاني

إذا كان للشخص من اسمه نصيب فأصل كلمة دحلان في العربية من (د ح ل) هو الداهية، أما عن اليوم التالي للحرب على غزة فلا أحد يعلم ملامحه نتيجة لحرب مستمرة تتسع رقعتها، ولم تضع بعد اوزارها.

في لعبة السياسة، وهي فن الممكن، يمكن العمل بطرق متعددة، غير تقليدية، حيث يتبوأ أحد الأشخاص الفاعلين دور الدبلوماسيين والوسطاء للتأثير في الأحداث، يستند في ذلك إلى خبرات وشبكات علاقات "قديمة متجددة" لتحقيق الأهداف السياسية المطلوبة، يعتمد هؤلاء على استراتيجيات محكمة من الضغط لتحريك الأحداث، والتأثير في كافة الأطراف، ولو بدرجات متفاوتة، ويكمن مقدار نجاحهم في استخدام أدواتهم وقدرتهم على التعامل بذكاء مع القضايا المعقدة والمتشعبة.

AP Photo/Adel Hana

دحلان يفاوض حماس

تقارير إعلامية كشفت عن زيارة القيادي الفلسطيني السابق في حركة فتح ومستشار رئيس الإمارات محمد دحلان لدولة قطرقبل أسبوع، استقبل خلالها بحفاوة من قبل قادة حماس، واحتل اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

زيارة تزيد من التساؤلات وتعد الأولى لمحمد دحلان إلى الدوحة، اجتمع خلالها بصورة منفصلة أيضا مع مسؤول قطري كبير ناقش معه سيناريوهات اليوم التالي للحرب على غزة، ويؤكد دحلان أنه يعمل على إقناع حماس الانضمام الى قوة سياسية جديدة والتنازل عن القيادة في غزة.

وقال دحلان إنه يعمل على إقناع حماس بالتنازل عن السلطة لقيادة فلسطينية جديدة، ملمحا إلى إمكانية إقناع الجماعة المصنفة إرهابيا بالتخلي عن السيطرة كجزء من صفقة أوسع تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.

لم تمض أيام على ختام الزيارة الدحلانية إلى الدوحة، لنجد نتائجها في تصريحات القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي أكد أن الحركة لا تنظر إلى حكم قطاع غزة كغاية وهي مع حكومة كفاءات فلسطينية تدير القطاع".

عودة دحلان

عندما يُسئل دحلان إن كان يرى نفسه بديلا في "اليوم التالي" من الحرب في غزة، يصر أنه ليس كذلك، لكن التحركات التي يقوم بها خلال الأشهر الأخيرة تشير الى محاولاته تثبيت مكانته السياسية.

وتحظى مقابلة أجراها القيادي الفلسطيني بالمنفى محمد دحلان مع صحيفة أمريكية قبل اسبوع بجدل واسع، لتناولها خطة اليوم التالي للحرب على غزة، فآراء الحكام العرب وتصوراتهم عن ذلك اليوم غير مُعلنة، لما يسببه ذلك من حرج أمام شعوبهم خشية أن يُتهموا بمعاداة حركة "حماس"، ودعم موقف إسرائيل، لكن ثمة رجل قريب من دوائر الحكم ومراكز اتخاذ القرار، ولعمله لدى رئيس دولة الإمارات كمستشار، يعرف الكثير من الأسرار.

AP Photo/Majdi Mohammed

لا عباس ولا حماس

حدد دحلان في مقابلة صحيفة "نيويورك تايمز" الخطوط العريضة بشأن خطط ما بعد الحرب التي يبدو أن القادة العرب يناقشونها سرا، حيث التقى 6 مسؤولين من دول عربية في السعودية، قبل أيام لمناقشة مستقبل غزة وضرورة وقف الحرب في غزة. كما أن زعماء دول مصر والسعودية والإمارات منفتحون على دعم أية إجراءات من شأنها أن تؤدي مستقبلأ إلى إقامة دولة فلسطينية.

وبموجب الخطة التي كشفها دحلان، سيتولى زعيم فلسطيني"جديد ومستقل"، يمكنه إعادة بناء غزة تحت حماية قوة حفظ سلام عربية. وقال دحلان إن هذا الزعيم سيحل محل محمود عباس، رئيس السلطة البالغ من العمر 88 عاما، والذي سيحتفظ بدور شرفي، مضيفا "لا عباس، ولا حماس.. سيكون أشخاص جدد مسؤولون في السلطة الفلسطينية".

وتابع دحلان: "إن الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو الدول العربية الصديقة لإرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة. ودول مثل الإمارات والسعودية ستكون مستعدة للمساعدة – وتمويل إعادة الإعمار – إذا وافقت إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية".

وأوضح: "إذا كان هناك حل الدولتين، فالإجابة هي نعم كبيرة.. الدول العربية الرئيسية حريصة جدا على تسوية هذا الصراع .. ليست الحرب، بل الصراع بأكمله".

عقبات كبيرة

وأبرزت الصحيفة الأميركية أن خطة التي كشفها دحلان تواجه "عقبات كبيرة"، حيث ترفض السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها عباس، إجراء أي تغييرات، كما يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته فكرة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة من الأساس، ويرغب باحتفاظ اسرائيل بالسيطرة "الأمنية الشاملة" على غزة والضفة الغربية.

الطريقة الدحلانية

يشتهر أصحاب الطرق الصوفية بأنهم من العارفين بالله، يحدثونك عن المستقبل كأنك تراه، ولكل شيخ منهم طريقة، وأتباع ومريدين، وشيخ طريقتنا "دحلان" عارف بالأسرار لقربه من أصحاب القرار، وليس لحاله مع الله، فهو صاحب علاقات قديمة متجددة وقوية، مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والإقليمية، يستثمرها في تقريب البعيد من وجهات النظر، وارشاد الراغين إلى أقصر الطرق بحذر، كل ذلك يفعله من أجل القضية، وليس لمطامع أو مصالح شخصية، وهذا دوما حال العارفين بالطرق السياسية.

واذا كان الأولياء في السياسة يرون في كل محنة منحة، فقد عزز دحلان اسمه ودوره بعد أن نجح بإدخال 40 ألف جرعة من لقاح لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر مصر. إلى جانب ذلك، تعمل مجموعات مؤيدة لدحلان على توزيع المساعدات الغذائية والقسائم الشرائية على المحتاجين من أهل مخيم خان يونس للاجئين، طبقا للمصدر ذاته.

AP Photo/Adel Hana

دحلان في غزة

أقام أنصار دحلان مهرجانا حاشدا في مدينة غزة في 2017، بدعوى المصالحة المجتمعية وبمناسبة الذكرى الـ 13 لوفاة الزعيم ياسر عرفات، تم خلال المهرجان دفع تعويض مالي إلى 100 عائلة من ضحايا الاقتتال بين حركتي حماس وفتح.

وحضر الآلاف من أنصار القيادي الفلسطيني المهرجان بعنوان "المصالحة المجتمعية على طريق الوحدة الوطنية"، كما شارك مئات من ذوي القتلى من عناصر حماس وفتح، وتم تسليم كل عائلة مبلغ 40 ألف دولار كـ "دية مالية" قدمتها دولة الإمارات

وفي عام 2019، تحت شعار "ارحل"شارك آلاف من عناصر حركة حماس وأنصار دحلان في تظاهرة وسط مدينة غزة للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ورفعوا لافتات ضده وأخرى تطالب بإسقاطه.

ويعمل أنصار دحلان في هدوء داخل غزة ، لكن الأمر يختلف في الضفة الغربية التي شهدت عام 2020 اشتباكات دامية بين مؤيديه وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

AP Photo/Kevin Frayer, Fi

دحلان يواجه عباس

لم تكن رغبة دحلان في مواجهة معلنة مع أبو مازن والحديث عن عدم صلاحيته وكبر سنه، هي الأولى ففي كانون ثاني/ديسمبر 2010، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية تجميد عضوية دحلان، في ظل تقارير صحفية عن تهجمه على الرئيس عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، واتهم دحلان، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".

وكان دحلان متواجدا في الخارج خلال هذه الفترة التي شهدت أيضا حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في صفوف ما يسمى بـ "جماعة دحلان"، بما في ذلك مدير مكتبه، معتز خضير.

رجل الإمارات مهندس التطبيع

في كانون ثاني/يناير 2011، وتزامنا مع موجة ثورات الربيع العربي، وعموم الفوضى بالعديد من البلدان، كانت الفرصة سانحة لتصفية الحسابات الداخلية الفلسطينية ايضا، حيث قررت اللجنة المركزية لـ "فتح" طرد دحلان من الحركة وتحويلة إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل"، لكن الرجل كان يحظى بحصانة برلمانية كونه نائبا في المجلس التشريعي المعطل أصلا بسبب الخلافات بين فتح وحماس.

في هذا التوقيت جاء انتقال دحلان إلى دولة الإمارات حيث يقيم فيها حتى اليوم في منصب مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وهناك بنى دحلان علاقات وثيقة مع أفراد العائلة الحاكمة هناك. وامتدت العلاقات وتشعبت مع قادة المنطقة ليصبح صديقا مقربا للعديد من القادة والرؤساء بالمنطقة.

ويتهم فلسطينيون دحلان بأنه مهندس صفقة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل في صيف العام 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي رعتها واشنطن.