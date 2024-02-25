تحليل: مساعٍ متواصلة لحلحة الأزمة .. رسائل مطمئنة من باريس والرباط تنتظر التنفيذ !

استقبال لثلاث أميرات شقيقات الملك محمد السادس من طرف بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلان الإليزيه عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي، ثم إعلان باريس عن زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الرباط ليومين تبدأ مساء اليوم الأحد. مؤشرات على بداية نهاية القطيعة الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا. فكيف بدأت الأزمة؟ وهل هي فعلا في طريقها للحل؟

Alain Jocard/ Pool Photo via AP

بداية تشكل كرة الثلج في العلاقات بين الرباط وباريس

اتهمت تقارير إعلامية فرنسية الرباط بالتجسس على مسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهو ما أكده ملك المغرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلا عن الكاتب المغرب الطاهر بن جلون، خلال مشاركته في برنامج حواري من باريس على قناة I24News الناطقة بالفرنسية، إلا أن ماكرون تمسك بموقفه في مكالمة هاتفية مع ملك المغرب، يضيف الكاتب المغربي المقرب من دوائر القرار في الرباط وباريس. وبالنسبة للجانب المغربي فأسباب التوتر والقطيعة الديبلوماسية أعمق من الاهتمامات بالتجسس وربطها بالموقف السلبي لباريس منذ إعلان واشنطن تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مغربية الصحراء عام 2020، في إطار اتفاقية أبراهيم التي رعتها واشنطن. ويبدو أن الاعتراف الأمريكي سحب البساط من تحت أرجل فرنسا في الملف.

اتهامات مغربية لباريس بالمس بصورته في بروكسل

وازداد غضب المغرب تجاه باريس بسبب ما وصفته صحف مغربية بـ "لعبة ماكرون" داخل أروقة الاتحاد الأوروبي مطلع العام الماضي. واتهمت حينها الكثير من الأصوات في المغرب حزب إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" داخل الاتحاد الأوروبي بالوقوف وراء التصويت على القرار الصادر بتاريخ 19 كانون ثاني/يناير 2023 يدين المغرب بسبب متابعته لصحافيين وتضييف حرية التعبير، وهو ما تنفيه الرباط. وبعد التصويت أصدر البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بيانا يحمل إشارات إلى إلى وقوف باريس وراء ما اعتبره البرلمانيون المغاربة "استهدافاً" وابتزازا" للمملكة.

وحمل البعض المسؤولية المباشرة ل رئيس حزب "التجديد الأوروبي" ووزير الخارجية الحالي ستيفان سيجورني، برسم صورة سلبية عن المغرب في بروكسل. وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد وقتها أن "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" يقف وراء تبني تلك التوصية. ونتيجة لذلك أنهى المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، في نفس يوم صدور تقرير للبرلمان الأوروبي حول المغرب. نتيجة لذلك أجلت أو بالأحرى ألغيت عدة زيارات كانت مبرمجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

وبعد تعيين ستيفان سيجورني وزيرا للخارجية بعد التعديل الوزاري الأخير في الحكومة الفرنسية، فهمه البعض في المغرب كرسالة مشفرة تجاه الرباط وتوجها محتملا للتصعيد. لكن تصريحات سيجورني الأخيرة لجريدة "أويست فرانس" في الـ13 من شباط/فبراير الجاري، بأنه سيعمل "شخصياً على تحقيق التقارب بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية"، طمأنت المشككين في نوايا تعيينه وزيرا للخارجية في فرنسا.

AP Photo/Abdeljalil Bounhar, Pool

تقارب مغربي اسباني وتباعد مع فرنسا

وخلال الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب شهر أيلول/سبتمبر 2023 تجاهلت الرباط عرض باريس في تقديم المساعدة في عملية الإنقاذ. ووافق المغرب على مساعدة اسبانيا وبريطانيا في خطة لا تخلو من إشارات إلى الفرنسيين. ومقابل التباعد بين الرباط وباريس، شهدت العلاقات بين الرباط ومدريد تقاربا كبيرا. ففي 14 آذار/مارس 2022، تبنت الحكومة الإسبانية موقفا وصف بالتاريخي" حول قضية الصحراء من خلال رسالة بعثها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، بعد أزمة دبلوماسية طويلة. وبدأت الأزمة باحتجاج الرباط على استقبال مدريد إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، للعلاج بأحد المستشفيات الإسبانية بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم "بن بطوش".

الطريق إلى الرباط يمر عبر الصحراء

بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، وافتتاح ثلاثين دولة قنصلياتها بالصحراء، ودعم دول أوروبية كإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا لمقترح المغرب بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، بات من الواضح أن عودة المياه إلى مجاريها بين المغرب والرباط يجب يبدأ وفقا للرباط بموقف صريح وواضح من فرنسا بخصوص قضية الصحراء، لن يكون أقل من إعلان دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ففي الـ20 من شهر آب/أغسطس 2022 قال الملك المغربي أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، مشددا على أنه أيضا هو "المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

خطوات من باريس نحو الرباط لتذوب جليد الخلافات

خلال جلسة الأمم المتحدة حول ملف "الصحراء " نهاية أكتوبر من العام الماضي، دعم نيكولاس دو غيفييغ، ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة المينورسو، وأعلنت باريس دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، ووصفته بأنه "الحل الواقعي". ومؤخرا خلال لقاء داخل جامعة بالدار البيضاء، قال السفير الفرنسي في الرباط كريستوف لوكورتييه، إنه "سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا من قضية الصحراء". ولقيت هذا التصريحات صدى إيجابيا في المغرب.

Christophe Archambault/Pool Photo via AP

المبادلات التجارية المغرب فرنسا .. لكن !

وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الخارجية الفرنسية، فقد نمت المبادلات بين البلدين بنحو 24 في المائة في 2022 مقارنة بعام 2021. رغم ذلك فشروع المغرب في تنويه شراكاته بناء على جعل الصحراء معيارا للشراكات قد يكون وراء فقدان الكثير من الشركات الفرنسية صفقات عمومية بالمغرب. وحصلت الصين على صفقة انجاز دراسة بناء خط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، فيما عوضت شركة كورية أخرى فرنسية في مجال تطوير مطار محمد الخامس الدولي. تطورات قد تهدد المصالح الاقتصادية الفرنسية في المغرب مستقبلا، في حال استمرار البرود الديبلوماسي الذي يعد منذ قرون شريكا اقتصاديا أساسيا للفرنسيين.

باريس الجزائر الرباط .. المعادلة الصعبة

رغم أن الجزائر تقول إنها ليست طرفا في الصراع في الصحراء، إلا أنها سارعت إلى قطع علاقاتها مع المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء، كما قطعت علاقاتها لفترة مع اسبانيا احتجاجا على دعم مبادرة الحكم الذاتي. لذلك فإن غضب الجزائر من دعم فرنسي محتمل للمغرب في قضية الصحراء لن يكون مفاجئا للطرف الفرنسي والمغربي. وفي حديث مع موقع I24News يعتقد المحلل السياسي المقيم بباريس مصطفى الطوسة أن فرنسا لن تقوم بخطوة للاعتراف بالموضوع المطلوب من المغرب، "إلا إذا قررت أنها ستدخل في علاقة متوترة أو قطيعة مع النظام الجزائري". وعن السبب، يضيف الطوسة أن "الجزائر فرضت على فرنسا ألا يكون هناك اعتراف فرنسي بمغربية لصحراء على الطريقة الأمريكية".

AP Photo/Abdeljalil Bounhar

الساحل ... فرنسا تتراجع والمغرب يتقدم

بينما فقدت فرنسا الكثير من التأثير السياسي والعسكري في بلدان الساحل خصوصا مالي، ساحل العاج، بوركينا فاسو، والنيجر بعد الانقلابات العسكرية هناك، كسب المغرب المزيد من الحضور مستفيدا من علاقاتها التجارية وصورته الايجابية في تلك البلدان. وفي 23 ديسمبر اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك المغربي، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي. وفي هذا الصدد لخص مدير مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقدم المغرب في الساحل في مقال صدر في ال20 من شباط/فبراير تحت عنوان: "في الساحل.. فرنسا تغادر والجزائر تتراجع والمغرب يتقدم". ووفقا لمراقبين، يبدو أن فرنسا أدركت أن استمرار الأزمة بين الرباط وباريس، لن يضر بمصالحها في المغرب فقط، بل في بلدان الساحل أيضا لصالح المغرب، في وقت تحتاج فيها فرنسا لوسطاء موثوق بهم في المنطقة.

وبينما يتوفر المغرب على النفس الطويل ويمكنه انتظار فترة ما بعد إيمانويل ماكرون لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، فإن الوقت يداهم الرئيس الفرنسي، ولن يرضى بدخول تاريخ الجمهورية كرئيس فاشل في حل أزمة ديبلوماسية مع شريك تقليدي في حجم المغرب.