تحليل: رأس الحكمة ورأس جميل .. رؤوس حان قطافها

يبدو أن حالة العوز والفقر التي يواجهها النظام المصري جعلته يستغني عن أحد الثوابت الخالدة المرتبطة بالشخصية المصرية في موروثها الثقافي التاريخي، إنه مفهوم الحفاظ على الأرض وعدم التفريط فيها كجزء لا يتجزأ من هوية الشخص وكرامته، وهو مبدأ يعكس العلاقة العميقة التي تربط المصري تاريخيا بأرضه، ودفاعه عنها إلى حد الموت في سبيل ذلك، ويعد النموذج المصري الأكثر تشددا في ذلك مقارنة بشعوب أخرى، حيث اعتبر الأرض تفريط ودليل على المهانة وفقدان الكرامة، وارتبط المفرط في التراث الشعبي بشخصية "عواد" والذي أصبح اسمه باقياً يتردد في انشودة متوارثة: "عواد باع أرضه يا ولاد .. شوفوا طوله وعرضه ياولاد" .

https://twitter.com/i/web/status/1760685627585277979