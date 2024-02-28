تحليل: بحث عن قائد جديد لسفينة الناتو وتشكيك في قدرتها على مواجهة الرياح الروسية

في خريف العام الجاري، سيختار أعضاء حلف الناتو أميناً عاماً جديداً بعد مرور عشر سنوات على تولي ينس ستولتنبرغ المنصب. وتم تمديد الأمين العام الحالي في منصبه في صيف عام 2023 لمدة عام آخر حتى الأول من أكتوبر عام 2024، بسبب عدم التوافق على اسم معين، وبسبب الرغبة في التركيز على دعم أوكرانيا، وإنهاء مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. ونظرًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الأوروبية بشكل خاص بسبب الحرب الآن، هناك تحركات في الخفاء والعلن في البحث عن خليفة. ويتم تداول مرشحين قويين وهما رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روته. ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الإستوني كايا كالاس ووزير الخارجية اللاتفي أرتورز كريغانيس كارينش.

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شبه اجماع على الهولندي مارك روته

ويحظى رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روته بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا كمرشح لخلافة ستولتنبرغ. وفي موقف مفاجئ للكثيرين، خصوصا في ألمانيا، يدعم المستشار أولاف شولتس رئيس الوزراء الهولندي، بدلاً من دعم ترشيح ابنة بلده، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وفقًا لمصادر من الناتو، فإن ترشيح السياسي الهولندي يحظى بدعم 21 دولة من أصل 31 دولة في الحلف. وقال الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ نفسه في حوار صحفي نهاية العام الماضي، إن روته "سياسي قادر ويتمتع بخبرة كبيرة كرئيس للحكومة". لكن القرار النهائي ليس بيد ستولتنبرغ بل بيد الدول الأعضاء في الحلف. ومن جانبه قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الخميس 22 شباط/فبراير الجاري، إن واشنطن أوضحت لحلفائها أن رئيس الوزراء الهولندي سيكون "أميناً عاماً ممتازاً".

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق: "نريد مرشحاً قوياً"، قائلاً إنه يدعم "بقوة" ترشيح الزعيم الهولندي. وأوضح أن "مارك روته يحظى باحترام كبير داخل حلف شمال الأطلسي، ويتمتع بمؤهلات دفاعية وأمنية جادة وسيضمن بقاء الحلف قوياً ومستعداً لتوفير الدفاع والردع"، مرحباً علاوةً على ذلك بـ "قيادة" حلف شمال الأطلسي. ينس ستولتنبرغ لمدة تسع سنوات.

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من بين نقاط القوة الأخرى التي تدعم ملف للهولندي مارك روته هي معرفته الشخصية بغالبية السياسيين داخل الحلف خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء في الحكومة الهولندية. كما تعامل مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي تثير عودته المحتملة إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين ثاني/نوفمبر مخاوف حلف شمال الأطلسي.

لكن العامل الحاسم، إضافة إلى الحنكة السياسية، هو الالتزام الكافي بالدفاع في البلد الأصلي للمرشحين. وقد التزمت الدول الأعضاء بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لهذا الغرض، وهو الهدف الذي تقترب منه هولندا بشدة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى سياسة مارك روته. وإذا خلف روته بالفعل الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، فسيكون رابع هولندي يتولى هذا المنصب.

المستشار الألماني ضد ملف ابنة بلده أورسولا فون دير لاين !

لكن بعض الدول الأعضاء في حلف الأطلسي البالغ عددها 31 دولة ترى أن الوقت قد حان لتتولى امرأة قيادة المنظمة لأول مرة. وكانت رئيسة الوزراء الإستونية، كاغا كالاس، قد أعربت عن اهتمامها، فيما اقترح أخرون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ووفقاً لمصادر مطلعة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، فقد عارض المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اقتراح أورسولا فون دير لاين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) لمنصب الرئيس المقبل لحلف شمال الأطلسي. وبرر شولتس موقفه وفقاً لذات الصحيفة بأن فون دير لاين على ما يبدو "تنتقد روسيا بشدة".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن اقتراح فون دير لاين جاء من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أولاف شولتس في الأمر، لكن المستشار الألماني رفض. وقال رودريش كيسفيتر، خبير الدفاع في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في حوار تلفزيوني إن شولتس منع ترشيح فون دير لاين من أن تصبح أمينة عامة لحلف شمال الأطلسي "لأن شولتس لا يريد أن تبدو ألمانيا لروسيا وكأنها من تدفع الحلف لمواجهة موسكو".

رغم ذلك، يشكك الكثيرون فيما إذا كانت أورسولا فون دير لاين ترغب أصلا في القيام بهذه المهمة على الإطلاق. وكشف مقربون منها بأنها غير متحمسة للمنصب، وطموحها هو ولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، نقلا عن مصادر صحفية ألمانية.

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تشكيك في قدرة الحلف مستقبلا على ردع روسيا

بغض النظر عمن سيتولى الأمانة العامة لحلف الناتو، فإن التحديات التي ستواجهه مستقبلا ستكون أصعب مما عاشه الأمين الحالي ينس ستولتنبيرغ، وفقا لمراقبين. من جهة بسبب الغموض المحيط بمستقبل التعاون داخل التحالف الدفاعي في حال عاد دونالد ترامب إلى السلطة، بعد إعلانه عدم دفاع واشنطن تحت إدارته عن الدول التي لا تدفع بما يكفي في ميزانية الحلف، ومن جهة أخرى بسبب احتمال تكرار سيناريو الفيتو التركي والمجري أمام التحاق أعضاء جدد كما كانت الحال مع السويد وفنلندا.

وكتب الصحفي السويسري أندرياس رويش مقالة رأي في صحيفة "نويه زوريشه تسايتونغ" يقول فيها إن "توسع حلف شمال الأطلسي يجعل التحديات التي تواجهه تتزايد بسرعة أكبر". ومن بين مصادر القلق الرئيسية هي "أن التحالف ككل غير مستعد بشكل كافٍ للدخول في حرب مع روسيا"، يضيف أندرياس رويش. ورغم أن الساسة الدفاعيين الغربيين يتحدثون الآن علناً عن سيناريو الهجوم الروسي خلال ثلاث إلى ثماني سنوات، فإن عدداً قليلاً جداً من الحكومات تستعد فعليا لذلك من خلال زيادة ميزانيات الدفاع في الحلف. كما لا تحظى الزيادة في ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء بدعم من بعض الأحزاب. كما أن ملايين المواطنين الأوروبيين يعارضونها، لأنها في نظرهم ستقود بلدانهم إلى المجهول، أو بأن ذلك يتسبب في أزمات اجتماعية ومالية واقتصادية في بلدانهم.