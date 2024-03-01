تحليل: رأس الحكمة .. مخافة الشعب

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي، ووجه السيسي الشكر للإمارات ورئيسها :"يجب أن أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخي فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد".

ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كلم شمال غرب القاهرة. ومن المخطط أن يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهي، ليكون بذلك أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.

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جميلة في الطريق

وإذا كانت الإمارات قد حازت على مشروع رأس الحكمة فالحديث الآن على نصيب السعودية من صفقة رأس جميلة، ومن المعتاد في مثل هذه الصفقات أن تبدأ بتصريحات مبهمة كمؤشر لقياس الموقف من الصفقة لدى الرأي العام ومع زيادة الانتقادات الشعبية يأتي الانكار الحكومي لأي فساد والتأكيد على الشفافية والنزاهة، وتشكيل اللجان المختصة والمجالس الاستشارية المنبثقة، والمكاتب العالمية المباركة والجهات البيئية المستبشرة، لما سيوفره المشروع من وفرة المال واحياء الجمال، وتشغيل العاطلين، واطعام المحرومين، لحد يصل إلى الإعجاز المرتبط بضرورة الإسراع في التخليص والانجاز.

رويدا رويدا، يأتي الدور على رأس جميلة بعد رأس الحكمة وفي غياب أي إعلان رسمي مصري بشأن هذه الصفقة الجديدة مع السعودية حتى الآن، وتنقل تقارير إعلامية عن مصادر سعودية اقتراب المملكة من التوصل إلى صفقة قدرها 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية مقابل الجميلة.

من جانبها تناولت مصادر مصرية تفاصيل العرض السعودي لتنمية الرأس الجميلة، وأنه يتضمن تطوير وتنمية المنطقة عبر إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية، ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية، ومراكز للتسوق والبراندات، والمطاعم والكافيهات .

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الدفع بنظام الكاش

ووفقا للعارفين ببواطن الأمور، الجديد في المفاوضات على رأس جميلة هو شرط الجانب المصري على نظيره السعودي أن تكون قيمة الاستثمار نقدية كاملة، عبر سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة للحكومة المصرية، وألا يقترب الاتفاق من الودائع السعودية السابقة لدى البنك المركزي المصري، كما حدث في رأس الحكمة، فلم يكن ذلك من الحكمة.

ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، أما عن وصف الصفقة فهي شراكة مع السعودية لتطوير وتنمية رأس جميلة، مقابل حق انتفاع لأرض المنطقة وليس بيعها، وتلتزم الحكومة المصرية بعمل التسهيلات، عبر تهيئة البنية التحتية وتعبيد الطرق وتوفير المواصلات.

مكاسب عاجلة

ويرى بعض الموالين للنظام أن صفقة رأس الحكمة ضخت 35 مليار دولار في الإقتصاد المصري بشكل مباشر في غضون شهرين، ولها نتائج إيجابية ظهرت في الساعات الماضية ومنها "انهيار" الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 51 جينها. وتراجع أسعار الذهب في السوق المصرية وتعزيز جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، وهو ما يعد إشارات إيجابية حتى الآن وصدى لأهم صفقة في التاريخ الحديث لمصر.

يعتبر مراقبون أن مثل هذه المشروعات فرصة لإبراز قدرات الاقتصاد المصري ودعوة لاعادة النظرة المتفاءلة إليه، وإثبات أن لدى مصر فرصا مستقبلية واعدة، كما تساعد الأموال الناتجة عن هذه الصفقات على معالجة الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد.

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أزمة السيسي

مع الحديث عن تحقيق مصر أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها عبر "رأس الحكمة"، لاينبغي نسيان ضرورة سدادها قسط ديون هو الأكبر في تاريخها خلال عام واحد وتبلغ قيمته 42 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، ويشمل المبلغ الأقساط وفوائد الديون، في ظل أزمة إقتصادية خانقة لاتزال تمرّ بها بالبلاد، وماصاحبها من تهاوي إيراداتها الدولاية، وإرتفاع لمستوى التضخم، وتراجع عملتها المحلية، وزيادة الغلاء للسلع والخدمات.

وتشهد الديون الخارجية المستحقة على مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث وصل إجمالي الدين الخارجي إلى حوالي 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي (2023)، من نحو 41 مليار دولار في 2014. وتزامناً مع هذه البيانات، خفضت وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبرى، “موديز”، و”ستاندرد أند بورز”، و”فيتش”، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات "غير مرغوب فيها" .

ويرى البعض أن مشكلة مصر متعلقة بشخص السيسي وطريقة إدارته للملف الاقتصادي وغياب دور الأجهزة الرقابية القادرة على التحقيق والمراقبة للموارد والنفقات، ليرد عليهم السيسي نفسه موضحا السبب، إضافة إلى حديثه المتكرر حول أهل الشر والمؤامرة المستمرة على مصر: "المشكلة الكبيرة الموجوده معايا إني رجل "صادق" أوي إن شاء الله، و"شريف" اوي ان شاء الله ".

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عبر هذه الطريقة من التصريحات في دولة الزعيم الأوحد يُقطع الطريق عن أي دور مطلوب من مؤسسات الدولة الرقابية والمحاسبية التي من المفترض أن تجيب عن الأسئلة الأساسية للمواطنين حول جدوى هذه الصفقات وتفاصيلها وما تحمله من ايجابيات وسلبيات بصدق وشفافية غابت واقعا، وحضرت دائما، في تصريحات سيادة الرئيس.

علميا هناك من يقول أن القادة والزعماء الذين يكثرون الحديث عن الشرف والأمانة، في بلاد تشم بها رائحة الفساد في كافة نواحيها، يرجع إلى رغبة جامحة في "النفاق السياسي" ووسيلة لتحسين صورة الزعيم أمام الجمهور أو المجتمع الدولي، لكن الاستمرار بهذا النفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان ما تبقى من الثقة والاحترام لدى الجماهير، وحينها يأتي الغضب، ورأس الحكمة مخافة الشعب، وخاصة عند الذين لايخافون الله.