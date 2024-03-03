تحليل: تصريحات ماكرون حول أوكرانيا .. السياق، ردود الفعل، وما بين السطور ؟

بعد اختتام مؤتمر للقادة الأوروبيين بشأن المساعدات الأوكرانية في باريس في وقت متأخر أمس الاثنين 26 شباط/فبراير، فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلفاءه في الناتو والاتحاد الأوروبي بتصريحاته التي قال فيها إنه "ينبغي عدم استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما ينبغي حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب". ورغم أن قصر الإليزيه حاول تدارك الأمر بالقول إن تصريحات ماكرون فهمت بشكل خاطئ، وأن المقصود هو الدفاع السيبيراني وإنتاج الأسلحة، إلا أن صدى تصريحاته لا يزال قائما، وترك الكثير من الأسئلة عالقة.

Gonzalo Fuentes/Pool via AP

باستثناء ترحيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتصريحات ماكرون، واعتباره مبادرة الرئيس الفرنسي بإرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا تعتبر خطوة ملموسة لضمان أمن بلاده، قابلت الدول الأعضاء في الناتو وعلى رأسها واشنطن تصريحات ماكرون بالاستغراب والرفض، لأسباب عدة. أولها، أن تلك التصريحات تم الإدلاء بها بدون تنسيق مع باقي الشركاء في حلف الناتو، لأن تطبيقها يقتضي الاجماع. ثانيا، منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، اتفقت الدول الأعضاء في الناتو بدعم أوكرانيا لكن دون أن تكون طرفا مباشرا في الحرب، لأن ذلك يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهي خطوة غير محسوبة العواقب، وقد تفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة بالأسلحة النووية.

سياق تصريحات ماكرون

يحاول المتفهمون لتصريحات الرئيس ماكرون وضعفها في السياق الذي تشهده الحرب الروسية في أوكرانيا. ففي الأسابيع الأخيرة حققت القوات الروسية تقدما على الأرض، وبطيء توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، دون أن ننسى وفاة المعارض الروسي نافالني داخل السجن وتحميل الغرب روسيا مسؤولية وفاته. من ناحية أخرى يلعب تعليق الكونغرس الأمريكي مساعدات واشنطن لكييف دورا في تصريحات ماكرون، خصوصا وأن الغموض سيكتنف الدعم الأمريكي مستقبلا في حال عاد الرئيس الأمريكي السابق إلى السلطة نهاية العام الحالي. فتصريحات الرئيس الفرنسي تعكس في عمقها التذمر من تطورات الوضع في أوكرانيا، يقول الكثير من الخبراء الغربيون.

معارضة من الداخل الفرنسي

كما كان متوقعا قوبلت تصريحات ماكرون بانتقاد شديد اللهجة من طرف الحزبين المعارضين اليساري "فرنسا الأبية" بقيادة جون لوك ميلونشون واليميني الشعبوي "التجمع الوطني الفرنسي" بزعامة مارين لوبين. وقال زعيم فرنسا المتمردة جان لوك ميلينشون في تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي إن: "الحرب ضد روسيا ستكون جنونا"، ووصف تصريحات إيمانويل ماكرون "غير مسؤولة". ومن جانبها غردت مارين لوبين في موقع X قائلة: "لا أعلم إذا كان الجميع يدرك خطورة مثل هذا التصريح. يلعب إيمانويل ماكرون دور زعيم الحرب، لكنه يتحدث عن حياة أطفالنا بمثل هذا الإهمال. إن السلام أو الحرب في بلادنا هي التي على المحك". واتهمت صحيفة "لوموند" الفرنسي ماكرون بالمتناقض مع نفسه. وكتبت الصحيفة في مقال لها نشر بتاريخ 29 شباط/فبراير "بعد عشرين شهراً من اقتراحه "عدم إذلال" روسيا، ها هو الرئيس الفرنسي متهم بفتح مناقشة في غير أوانها بشأن احتمال إرسال قوات متحالفة إلى أوكرانيا، من أجل الدفاع عنها ضد هجمات الكرملين".

Paul Ellis/Pool Photo via AP

ماكرون يثير غضب الجارة ألماني

وفي ألمانيا فهمت تصريحات ماكرون على أنها موجهة للمستشار الألماني لدفعه إلى رفع الفيتو ضد توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي اختار المستشار الألماني عدم تسليم تلك الصواريخ لكييف مبررا ذلك بإمكانية أن تصيب هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر، الأراضي الروسية. واستغل المستشار الألماني أولاف شولتس تصريحات ماكرون لتجديد رفضه القاطع لإرسال قوات برية من دول الناتو إلى الحرب في أوكرانيا.

في تعليق لها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن "ماكرون لم يتخذ أي خطوة للوفاء بوعوده تسليم الأسلحة والأموال لكييف". وتضيف الصحيفة أن "باريس لا تزال في ذيل قائمة المؤيدين في معظم فروع الأسلحة. ولو كانت فرنسا قد نفذت بالفعل ما وعدت به، لكانت أوكرانيا في وضع أفضل". ويعاتب كاتب المقال ماكرن بأنه "لا يتردد في تسليم أسلحته فحسب، بل إنه يعارض أيضًا شراء الأوروبيين للذخيرة والمعدات العسكرية لأوكرانيا في دول ثالثة لفترة طويلة".

وفي مقال تحليلي على موقع "دويتشه فيله" الألماني كتب الصحفي حسن زنيند، أن الاختلافات في ردود الفعل "أظهرت أيضًا الجدل بشأن من يقود أوروبا ودور كل من فرنسا وألمانيا. ففي حين تسعى فرنسا إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في السياسة الخارجية، فإن ألمانيا غالبا ما تفضل التحفظ والفعالية بالتركيز بشكل أكبر على الحلول الدبلوماسية". ويضف ذات الصحفي "وفي وقت يشوب فيه الغموض دور ألمانيا القيادي في أوروبا، يبدو أن ماكرون انتهز الفرصة في محاولة لإبراز تطلعات باريس القيادية في أوروبا".

روسيا تحذر فرنسا ودول الناتو

مباشرة بعد تصريحات ماكرون، لم يتأخر الرد الروسي، حيث صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا إن التدخل العسكري في أوكرانيا من قبل دول حلف الناتو " ليس في مصلحة هذه الدول بتاتا"، معتبراً أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل "عنصراً جديداً مهماً جداً" في الصراع. أما نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، فقال إن الإرسال المحتمل للقوات البرية من قبل دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا "قد يفسر بأنه مشاركة مباشرة للحلف في الأعمال العدائية، بل وأيضاً هو إعلان للحرب".

Paul Ellis/Pool Photo via AP

خروج ماكرون عن الإجماع ليس جديدا !

لم تكن التصريحات الأخيرة لماكرون الأولى التي تثير استغراب وغضب ورفض حلفائه. ففي شهر نيسان/أبريل 2023 قال في مقابلة مع صحيفة "ليز ايكو" الفرنسية إن أوروبا "لن تستفيد من تصاعد الصراع في تايوان، وإن عليها أن تصبح قطبا ثالثا مستقلا عن واشنطن وبكين". وجاءت تصريحات ماكرون بعيد زيارة قام بها إلى الصين وفي وقت يحتاج فيه الغرب دعم واشنطن في الحرب بين أوكرانيا روسيا.

وفي مطلع تشرين ثاني/نوفمبر 2019 كان الغرب على موعد جديد مع تصريحات "ماكرونية" مثيرة حين صرح لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية "إن حلف شمال الأطلسي في حالة موت إكلينيكي". 'وشكك ماكرون في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء. ورغم أن تلك التصريحات كانت كرد فعل على تعامل دونالد ترامب حينها مع الناتو، إلا أنها وصفت "بالمبالغ فيها"، وأنها "تزيد من تأزيم الوضع داخل الحلف الأمني". وفي 28 تشرين ثاني/نوفمبر من نفس التاريخ جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاداته لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وقال إنه يهنئ نفسه على وصفه للحلف بأنه يعاني من الموت الدماغي، مصرحا خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الحلف في حاجة إلى "دعوة إنعاش".

ورغم عدم قابلية تصريحات الرئيس الفرنسي للتنفيذ على أرض الواقع في الوقت الحالي على الأقل، لكنها بمثابة ناقوس خطر بشأن تبعات انتصار محتمل لروسيا في الحرب في أوكرانيا على القارة الأوروبية ككل.