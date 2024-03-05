تحليل: تركيا وسوريا .. تقارب يفتقد حماس الرعاة

مع احتدام المنافسة على رئاسة البلديات التركية في الانتخابات التي يحين موعدها بنهاية شهر مارس/آذار الجاري يعود الحديث في الداخل التركي عن ملف التقارب السوري التركي، فيما تنفي أنقرة ما توارد من أنباء عن لقاء مرتقب يجمع رئيسا البلدين أردوغان وبشار الأسد برعاية روسية.

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وتصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ختام منتدى انطاليا للدبلوماسية الأحد، أكد فيها اهتمام بلاده بتطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم سماح الظروف الحالية للقيام بذلك على خلفية حرب غزة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأطراف المشاركة في هذه العملية ويعني روسيا وإيران.

وبدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا، أصبحت غير ممكنة بسبب الوضع الصعب في غزة حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية.

جمود مسيرة التطبيع

ووفقا لرؤية النظام السوري يمثل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا العقبة الرئيسية في طريق تقدم مسار التطبيع بين البلدين، حيث تصر دمشق على خروج القوات التركية من كافة الأراضي السورية كبادرة حسن نية قبل البدء في أي حديث عن تطبيع العلاقات، بينما تتمسك أنقرة ببقاء قواتها حتى يتحقق الأمن بضمان عدم تشكيل هذه المناطق أي خطر يهدد أراضيها.

وترى تركيا ضرورة الانتهاء من العملية السياسية في سوريا بما في ذلك أعداد الدستور واجراء انتخابات وتشكيل حكومة سورية تقدم ضمانات بالعودة الآمنة للاجئين، في ظل عدم الثقة الحالية في الجيش السوري وقدرته على حماية الحدود المشتركة في ظل وجود القوات الكردية على حدود تركيا الجنوبية.

ويسيطر الجمود حاليا على مسار التطبيع بين تركيا وسوريا الذي انضم إليه طرف رابع هو ايران إلى جانب روسيا، وتطرح موسكو العودة إلى اتفاقية أضنة الموقعة 1998 والتي يسمح بموجبها للقوات التركية بالدخول لمسافة 5 كيلومتر في العمق السوري لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، لكن تركيا تتمسك بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردستانية عن حدودها بعمق 30 كم مع انشاء منطقة عازلة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين.

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بشار يتجنب تركيا

وتجنب بشار الأسد أي تصريحات حول مستقبل علاقات بلاده مع تركيا، في مقابلة أجراها مساء الأحد مع الصحفي الروسي، فلاديمير سولوفيوس وتطرق فيها للحرب في غزة والعقوبات الغربية على نظامه ضمن العقوبات على روسيا، كما تجنب بشار تناول الشأن السوري الداخلي فلا حديث عن تجارة المخدرات، او الانهيار الاقتصادي، او خطته في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو احتجاجات منطقة السويداء المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مطالبة برحيله، وركز فقط على مواضيع تتعلق بروسيا ومنها الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك.

السوريون كورقة انتخابية

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي تشهدها تركيا أواخر مارس/آذار الجاري، تتجه الأنظار إلى اللاجئين السوريين المقيمين فيها، لاسيما وأن أكثر من ربع مليون منهم حصلوا بالفعل على الجنسية التركية وهو ما يخول لهم التصويت في الاستحقاقات الدستورية.

لأول مرة في الانتخابات التركية يتوارى الحديث عن التقارب السوري بهذه الدرجة، ولا يشغل قدرا كبيرا من توجهات التصويت للناخبين الأتراك كما كان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت منتصف العام الماضي وانتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد تصاعد احتمالية التقارب بين تركيا ونظام الأسد، وها هي ثمانية أشهر مضت منذ الانتخابات الرئاسية، لم يسفر فيها "طحن" التصريحات عن "طحين" بلقاء مرتقب.

وفي ظل منافسة شرسة على رئاسة بلديات اسطنبول وأنقرة، يحاول خلالها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم استعادة رئاسته لهذه البلديات. وتتهم المعارضة اردوغان باستثمار أصوات من منحهم الجنسية من السوريين لآماله ترجيح كفة الانتخابات لصالح حزبه.

وتتبني المعارضة التركية مواقف متشددة تجاه الملف السوري، مع حديث متواصل لقادتها عن ضرورة اعادة عاجلة لكافة السوريين لبلادهم باعتبارهم يقفون وراء كافة الأزمات بالبلاد، فيما يحاول الحزب الحاكم التعبير عن انفتاحه على كافة الحلول الأخلاقية والمناسبة لإعادتهم إلى بلادهم مكرمين، مع ضمان سلامتهم عبر تسوية سياسية مع النظام السوري تسبق عودتهم.

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استطلاعات وأرقام

وتشير الاستطلاعات الدورية حول الانتخابات المحلية في البلاد، بأن ملف اللاجئين السوريين في تركيا يؤثر بشكل مباشر على تحديد بوصلة الناخبين نحو المرشّح، خاصة مع تعالي موجات الرفض لتواجدهم على الأراضي التركية، وهو ما ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية والنيابية التي جرت في مايو/أيار من العام الماضي.

ويتنافس على منصب رئيس بلدية اسطنبول، مراد قوروم الذي اختاره أردوغان مرشّحاً لحزبه، ورئيس البلدية الحالي المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو. ومن اجل استعادة انقرة اختار الرئيس التركي تورغوت ألتينوك، رئيس بلدية منطقة كيسيورين الشعبية، لينافس منصور يافاش والذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.

ووفقا للإحصائيات الرسمية وبحسب بيانات وزارة الداخلية يقدر عدد السوريين المجنسين بالتركية، والذين يحق لهم الاقتراع من الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، بنحو 156 ألفاً و987 شخصاً. وهو ما يعني التأثير الواضح خاصة إذا كان أغلبهم يعيشون في كبرى المدن كإسطنبول وأنقرة. وعلى الأرجح ستكون أصواتهم لمرشّحي الحزب الحاكم، كرد فعل لرفض الأحزاب المعارضة التي تتبنى رؤية عنصرية وأحيانا متطرفة تجاه اللاجئين السوريين.