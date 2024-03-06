تحليل: التجسس الروسي على الجيش الألماني .. بداية حرب باردة جديدة؟

بدأت الحكاية يوم الجمعة بداية آذار/مارس عندما نشرت الصحافية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة روسيا اليوم مارغريتا سيمونيان على قناتها في تطبيق "تليغرام" تسجيلا صوتياً مدته 38 دقيقة لمكالمة بين ضباط ألمان بتاريخ 19 شباط/ فبراير الماضي. وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية "توروس" وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف.

Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

خطأ كبير وسط كبار الجيش الألماني

بينما يتفادى المستشار الألماني أولاف شولتس التعليق رسميا حول الموضوع، على الأرجح خوّفاً تصعيد النزاع وإثارة توترات إضافية مع روسيا، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد 3 آذار/مارس 2024 لصحافيين في برلين إن "الآمر يتعلق ببساطة باستخدام هذا التسجيل لزعزعة الاستقرار" في ألمانيا. وأضاف "من الواضح أن ثمة مسعى لتقويض وحدتنا (...) وزرع الانقسام السياسي داخلياً وآمل بصدق ألّا ينجح بذلك وأن نبقى متّحدين".

وقدمت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" الألمانية مجموعة من الخلاصات المثيرة للقلق بشأن قضية التجسس. أولها تم اختراق السرية. ثانيًا، كان كبار الضباط المعنيين مهملين للغاية في اتصالاتهم. من المحتمل أنهم لم يستخدموا خطًا آمنًا، بل استخدموا برنامجا قابلا للاختراق. ثالثاً، إذا تمكن الروس من التنصت على هذه المحادثة، فلن يكون ذلك حادثاً منعزلاً. رابعا، اعتمادا على الاختراق، يمكن لروسيا أن تنشر المزيد من المحادثات "المسربة". ويقول كاتب المقال أونه "من الواضح أن الهدف من المحادثة هو إثبات أن ألمانيا ستشارك بشكل مباشر في حرب أوكرانيا. ومن الواضح أن روسيا تريد تشجيع المستشار على التمسك بنهجه المتشدد".

ودعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) إلى إجراء تحقيق شامل في عملية التنصت الروسية على القوات الجوية الألمانية. وقال بيربوك خلال زيارة إلى الجبل الأسود إنه "من الواضح أن روسيا تحاول تقسيم أوروبا "وإن "حرب بوتين تُشن أيضًا كحرب سرديات".

روسيا تتهم ألمانيا بالتحضير لحرب مع روسيا

بعد نشر التسجيل الصوتي اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ألمانيا بالتحضير للحرب مع روسيا. وكتب على حسابه في تطبيق "تليغرام" : "إن محاولات تصوير محادثة ضباط الجيش الألماني على أنها لعبة صواريخ ودبابات هي كذبة خبيثة". "ألمانيا تستعد للحرب مع روسيا". من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الكرملين اليوم إن محتوى المحادثة المسربة يثبت أن الدول الغربية تشارك في الحرب في أوكرانيا. من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات.

ووفقا لوسائل إعلام إن الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني في موسكو وذلك في أعقاب نشر تسجيل صوتي بين عسكريين ألمان قيل إنه يتضمّن محادثات حول قصف جسر شبه جزيرة القرم وإمداد أوكرانيا بصاروخ تاوروس فيما نفت ألمانيا الأمر. ألكسندر غراف لامبسدورف. لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الألمانية نفى التقارير الإعلامية الروسية باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا، وقال إن موعد زيارة الدبلوماسي للخارجية الروسية كان محدداً منذ فترة.

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تزايد أنشطة التجسس الروسية في ألمانيا

بالنسبة للخبراء، تشير الحالات التي أصبحت علنية الآن إلى أن روسيا زادت بالفعل من أنشطتها التجسسية نتيجة لضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وفي نظر الخبير الروسي غوستاف غريسيل، يعتبر الجيش الألماني "هدفاً شعبياً". ويقول جريسيل إن روسيا، باعتبارها "عدوًا عسكريًا لحلف شمال الأطلسي، لديها مصلحة في تجنيد الأشخاص في أحد أهم الجيوش في أوروبا". يعمل في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وفي العام الماضي أوقفت السلطات الألمانية موظفا في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية يشتبه بأنه باع تسع وثائق تتضمن معلومات سرية للغاية لجهاز المخابرات الروسي تلقى 450 ألف يورو مقابل خدماته. ووفقا لنتائج التحقيقات الداخلية فإن الموظف المعني قام بتسليم الوثائق للروس مرة ولاية بافاريا، والأخرى في برلين. وفي حالة أخرى أعلنت النيابة العامة البريطانية عن الاشتباه في أن المدير السابق لشركة وايركارد الألمانية يان مارساليك متورط بالتجسس لصالح روسيا.

تحذيرات من اختراقات جديدة من الداخل !

في وقت سابق حذر سياسيون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر والاتحاد الديمقراطي المسيحي من "اختراق المؤسسات الديمقراطية والتجسس من قبل أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا". والسبب هو حالة البرلماني هانس غناوك، الذي يهتم، بصفته عضواً في لجنة الدفاع، بالمعلومات السرية. غناوك هو رئيس منظمة الشباب البديل من أجل ألمانيا، والتي تصنف على أنها يمينية متطرفة.

كما حذر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في البوندستاغ، رودريش كيسويتر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، من المخاطر الأمنية التي يشكلها النواب مثل غناوك. وقال كيسويتر لصحيفة "هاندلسبلات" بتاريخ 13 فبراير 2024 إن "أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا يظهرون مراراً وتكراراً على أنهم "ذراع ممدودة لدولة روسيا" مضيفا أنه "ليس من المستحيل أن يتم تمرير المعلومات والوثائق الداخلية والسرية التي تعتبر مهمة لأمن ألمانيا".

وفي شهر أبريل من العام الماضي كشف مكتب ولاية براندنبورغ لمكتب حماية الدستور (المخابرات الداخلية) كشف أن الولاية وتحديدا مدينة بوتسدام أصبحت هدفاً محتملاً متزايداً للتجسس الروسي نظراً لإقامة العديد من السياسيين الفيدراليين، منهم المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة البناء والأشغال العمومية كلارا جيويتز.

العارفون بالأمور التقنية والأمنية يعرفون جيدا أن التقنية قابلة للاختراق وأن أجهزة الاستخبارات الغربية والروسية لم تتوقف يوما عن محاولة الوصول إلى أسرار بعضها البعض. وتكشف حالة التجسس على الجيش الألماني أن حرب التجسس بين روسيا والغرب ستدخل مرحلة ساخنة، وسيسعى كل طرف للبحث عن الثغرات في أنظمة تكنولوجيا الجانب الآخر. رغم ذلك فالجبهة الأوكرانية هي التي ستكون الفيصل في الحرب المتواصلة بين موسكو وكييف المدعومة من الغرب.