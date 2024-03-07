تحليل : تعويم الجنيه لإنقاذ الاقتصاد .. قرارات مصرية تثير جدلا

قبل أيام من شهر رمضان المبارك، تفاجأ المصريون بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، أو وفق المصطلح الشائع "تعويم الجنيه" ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، إلا أن العديد من التساؤلات طفت على السطح، بشأن جدوى تلك الإجراءات، وأثرها على الاقتصاد، ومدى تأثيرها على المواطنين الذين يكافحون أزمات خانقة.

AP Photo/Amr Nabil, File

تأثيرات القرارات التي صدرت الأربعاء ربما ستكون مرتبطة بالقرارات التي ستتخذ في الأيام المقبلة، إذ أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرًا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر الصرف، وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي؛ ونجاح الخطوة مرهون بألا تعيد الحكومة أخطاء الماضي، وألا تتوسع في المشروعات التي تستنفد الدولار دون أن يكون لها مردود اقتصادي.

وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجري الاتفاق عليه في السابق - بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض "للاستدامة البيئية" بنحو 1.2 مليار دولار أعلن عنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

AP Photo/Amr Nabil

تعويم أم إغراق

وتباينت وجهات نظر الاقتصاديين في مصر حول القرار الذي تلاه إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فبينما اعتبره فريق منهم الحل الأمثل لأزمة الاقتصاد المصري المتفاقمة، وخطوة ‏إيجابية للغاية ستقلل بشكل كبير من الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية، شكك ‏فريق آخر في فعاليتها، إذ يخشى البعض أن يزيد من أعباء المصريين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة منذ سنوات.

قبل قرار "التعويم" كان سعر الدولار يعادل حوالي 30.84 جنيه في البنك ‏المركزي، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية الـ70 جنيهًا منذ بداية العام الحالي، وعاد الدولار للتراجع مرة أخرى هذا الشهر بسبب إعلان الحكومة المصرية نجاحها في إبرام صفقة "رأس ‏الحكمة" مع دولة الإمارات، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، ودخول البنك المركزي المصري أول دفعة من هذه الصفقة.‎

ويرى المؤيدون أن التعويم سيسهم إلى حد كبير في القضاء على السوق الموازية، كما سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة لمعظم السلع والخدمات، في ظل المعاناة التي تعيشها الأسواق المحلية منذ العام الماضي، وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، الأمر الذي زاد كثيرًا في مستويات التضخم، وساهم في ارتفاع الأسعار.

AP Photo/Amr Nabil

فيما يرى آخرون أن القرارات الثلاثة التي جرى اتخاذها - المتعلقة بـ "تعويم الجنيه" ورفع الفائدة، وإصدار شهادات استثمار بعوائد 30 %- إجراءات حاسمة، سيكون لها بعض الآثار السلبية على المواطن؛ لأن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة الإقبال على تلك السلع.

الآثار السلبية للقرار – كما يرى المحللون - لن تتوقف عند المواطن الباحث عن "لقمة العيش" بل ستمتد إلى المستثمر المحلي؛ فتكاليف التمويل سترتفع بالنسبة للاستثمارات المحلية الحالية أو المستقبلية، نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض، وارتفاع أسعار المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مما يعكس زيادة على تكاليف الاستثمار، وانخفاض الأرباح لرجال الأعمال المصريين.

ومع تباطؤ تحويلات المصريين العاملين في الخارج -المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في البلاد - بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه، وانخفاض عوائد قناة السويس بشكل ملحوظ، بسبب أزمة الملاحة في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثي واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تراهن الحكومة المصرية على تدفق العملات الأجنبية من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة «رأس الحكمة» التي قدرت قيمتها بـ35 مليار دولار، وستمنع "السقوط الحر للجنيه" بحسب رويترز، حيث تؤكد الحكومة تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.

AP Photo/Amr Nabil

الحكومة تضارب بالدولار

من ناحيته، أكد المحلل الاقتصادي بالبنك الأهلي، سعد أنور مدبولي، بأن الدولة بقرار التعويم الأخير، تحولت لمضارب مثل بقية المضاربين بأسعار العملة الأجنبية (الدولار)، خاصة وأن الإدارة المصرية لم تجعل سقفا محددا للتعويم، أي أنه لم يصبح تعويما مدارا مثل المرات الأربعة السابقة، والتي عمدت فيها الدولة لجعل سقف محدد للتعويم ووقفه عند سعر محدد، وبعدها يتم تثبيث سعر الصرف، ولكن قامت بتعويم كامل، حتى قفز سعر الدولار من ثلاثين جنيها لأكثر من خمسين جنيها مرة واحدة في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وأضاف مدبولي في تصريحات خاصة لـ " لموقع i24NEWS " أن الحكومة المصرية أرادت تحقيق ما يصب في مصلحتها كإدارة حاكمة، دون النظر لما يصب في مصلحة البسطاء في ظل حالة الفقر وانتشار الغلاء، موضحا أن رغبة النظام في السيطرة على أموال وتحويلات المصريين بالخارج التي هبطت من 32 إلى 22 مليار دولار في 2023، زاد من رغبة النظام الحاكم، في السيطرة على هذه الأموال التي تلجأ للسوق السوداء لتعويض فرق سعر الصرف، فضلا عن رغبة الحكومة في القضاء على السوق الموازية، وهو ما جعل الحكومة تدخل كطرف مضارب على سعر الدولار.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا في سعر السلع الغذائية، والاستراتيجية، مشيرا إلى أن رفع الحكومة دعم رغيف الخبز من 60 إلى 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، يعني ارتفاع سعر الدقيق، وبالتالي ارتفاع سعر الرغيف السياحي والفينو، فضلا عن قرب اجتماع لجنة تسعير البترول لأخذ قرار جديد برفع سعر لتر البنزين، وبالتالي ارتفاع جديد في كافة وسائل النقل والسلع الغذائية.

كانت هذه القرارات مرتقبة ومتوقعة في أعقاب حصول مصر على تدفقات نقدية دولارية خلال الفترة الماضية، أبرزها تسلم 10 مليارات دولار الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، و520 مليون دولار من صفقة بيع فنادق تاريخية لشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

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السيسي يناقض نفسه

ويرى الخبير المصرفي، محمد حسن زايد، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% -لأول مرة في تاريخه- وإن كان هدفه المعلن السيطرة على معدل التضخم المرتفع نتيجة صدمات العرض المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتعويم الجنيه دون سقف محدد، يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع، وهروب الاستثمارات الداخلية.

وأكد زايد في تصريحات خاصة لموقع i24NEWS ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرب بتحذيراته هو شخصيا عرض الحائط، حين قال في أحد مؤتمراته بأن "رفع سعر الدولار أمام الجنيه خطر يهدد الأمن القومي"، لأنه يعني رفع أسعار السلع الغذائية على الغلابة والبسطاء، إلا أنه لم يعبأ بتحذيراته هو شخصيا، وقام بتحرير سعر الصرف دون سقف محدد، الأمر الذي أصاب المصريين بالاكتئاب والقلق، نتيجة رفع أسعار السلع الغذائية قبيل أيام قليلة على شهر رمضان.

وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري وإن كان سيؤدي للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال غلق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وذلك بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، مما سيؤدي للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه حول الدولة إلى سوق سوداء موسعة.

الحفاظ على مصر

ويرى مراقبون أن "استقرار نظام السيسي وعدم تراكم أزمات داخلية كبيرة مهم للمنظومة الإقليمية والدولية لأن أي اضطراب في مصر سوف يمتد إلى باقي دول الإقليم الساخنة أصلا في الشرق والغرب والجنوب، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر والسودان وليبيا، ووفقا للقوى الدولية فإن السيسي هو الضامن الوحيد لعدم انفجار الأوضاع، وبالتالي فلا مجال للتخلي عنه بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ووقف هذه التدهور يعتمد على دعم مالي لا يشكل أي عبء على الدول والمؤسسات المانحة من أجل عدم الدخول في تداعيات لا تعالجها أي أموال".

ومن الواضح أن خطة الانقاذ المتمثلة في حزم التمويل النقدية الكبيرة التي تتجاوز 55 مليار دولار بإضافة صفقة رأس الحكمة ليس من أجل عيون المواطن الفقير ولكن من أجل حفظ استقرار النظام العسكري الحاكم، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية ولكن هذه الأموال سوف تحد من قوتها وتمنعها من الانفجار حاليا، لكن تظل في دائرة الممكن والمحتمل.