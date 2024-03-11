تحليل: مصر .. رئيس الـ"أي حاجة" يثير الغضب مجددا

لايزال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفاجئ المصريين بارتجاله في الخطابات الجماهيرية وهو ما يؤدي إلى موجة غضب وجدل بين معارضيه ومؤيديه على حد سواء، فبينما يتخذ معارضوه من اقواله المادة الخام لانتقاده والهجوم عليه، يتفانى مؤيدوه في ايجاد تبرير منطقي لهذه التجاوزات ومن أشهر هذه التبريرات أنه الرئيس البسيط ابن الشعب الذي يخاطب المواطنين بطريقة ولغة يفهمونها.

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بمناسبة يوم الشهيد القى السيسي خطابا قبل أيام أشار فيه إلى هشاشة وضع مصر وأنها لم تكن بلدً عندما طُلب منه أن يتولى رئاستها:" والله والله أنا ملقتش بلد ..أنا لقيت ’أي حاجة’ وقالولي خد دي". تصريحات السيسي الصادمة هذه اعتبرها البعض نيلا من تاريخ مصر العريق وحضارتها العظيمة وتهميش لمكانتها.

10 سنوات من عجائب التصريحات

عبارات عدة، وجمل خالدة، أطلقها السيسي، منذ توليه حكم البلاد عام 2014 ؛ لتصبح أقوال مأثورة، يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والاستهجان؛ فبعضها مناقض لما يقوم به الرجل على أرض الواقع، وبعضها – وفقا لمتابعين - لا يصلح أن يصرح به من يُفترض أنه يرى في نفسه رئيس دولة.

اللي ميرضيش ربنا احنا معاه

في أول خطاباته عقب انقلاب 3 يوليو 2013 قام السيسي ، بزلة لسان على الهواء أثناء كلمته خلال أحد المؤتمرات الذي حضره قادة الجيش والشرطة، حيث قال بالعامية: " اللي ميرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، وندعمه ونؤيده" . وأظهر نشطاء التواصل الاجتماعي آنذاك ما في العبارة من تناقض، مشيرين إلى أن السيسي قال بلسان الحال ما يقوم به فهو يفعل كل ما لا يرضي ربه ويدعمه ويساند كل من يفعل ذلك.

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"أنا مش قادر أديك"

قبل عشر سنوات وفي حوار مع الإعلاميين لميس الحديدي وابراهيم عيسى في برنامج "الطريق إلى الاتحادية" تحديدا في آب/مايو 2014 قبيل الانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال عن الاحتجاجات الفئوية قال السيسي:"أنت مش محتاج تقولي هات.. أنا لو أقدر أديك هديك من عيني… بس أنا مش قادر… هتاكلوا مصر يعني… هتموتوها يعني". ثم أضاف: "لو ما صبرتوش، أنا مش هقولكم أقدر أعمل معاكم إيه، أنا مش قادر أديك، لو قادر من عينيا".

لو ينفع اتباع

ومن بين أشهر هذه العبارات :" والله العظيم أنا لو ينفع أتباع… أتباع… علشان مصر.. (أنا مستعد لبيع نفسي من أجل تحصيل المال للمصريين). وجاءت في خطاب 24 شباط /فبراير من العام 2016 خلال إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

"انتم مش عارفين انكم نور عنينا ولا ايه " جملة شهيرة ظهر نقيضها تماما بشكل عملي في تورط نظام السيسي نفسه في أحداث فض التظاهرات بالقوة المفرطة مما ادى أبى مئات القتلى والاف المصابين وجاءت نور عنينا أثناء إلقاءه كلمة فى الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر يشكر فيها الشعب على ما زعم أنه مساندة منه للجيش، قائلًا: "تفتكروا العلاقة دي ممكن حد يدخل بينها، انتو مش عارفين إن انتو نور عنينا ولا إيه، إحنا اتعلمنا إننا لن ننسى وقفتكوا معانا عشان كده قبل انتو ما تتألموا إحنا نموت الأول، لكن انتو ما تتألموش".

"لا والله ما حكم عسكر " وجاءت تلك العبارة على لسان السيسي ردًا على وصف كثيرين ما حدث 3 يوليو بالانقلاب العسكري، والحكم العسكري قال “السيسي” مقسمًا اللي بيقول حكم عسكر.. “لا والله ما حكم عسكر". وكان من المفترض ان الرد العملي للبرهان على عدم وجود حكم عسكري هو تحقيق خطوات على طريق الديمقراطية وتعزيز سلطة الشعب ودعم الحريات، وليس الحلف بالله لإثباته.

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كلام السيسي والفلاتر

برر السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أنه يتأخر في الكلام ويتعذب من أجل أن يتكلم لأن كلامه يمر على "فلاتر". وقال، خلال لقائه وفدًا من الأدباء والمثقفين، “بتأخر في الكلام لأن أنا الكلام عندي بيعدي على فلاتر-.. فلتر الصدق… فلتر الأمانة… فلتر الحق… وده يرضي ربنا أقوله ولا لأ… تصور حضرتك كل كلامي كده… بتعذب أوي عشان بتكلم".

إنجازات نخفيها عن الأشرار

خلال كلمته في فعاليات الندوة الثقافية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى 33 لتحرير سيناء، قال السيسي: “مش عاوز أتكلم عن الإنجازات كتير عشان الأشرار صدقوني فيه كلام كتير ممكن أقوله، بس أنا عارف أهل الشر بيسمعوا الكلام وييجوا على الحاجة الطيبة وعاوزين يحرقوا قلبنا وقلبكم عليها”.

وفي المؤتمرات الصحفية مع الرؤساء والزعماء كانت زلات لسان السيسي وارتجاله محل اهتمام المواطنين ولعل من أشهر المواقف تصريحاته في لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا عندما طالبه أن يردد القسم خلفه ثلاثا بأنه لن يضر مصالح مصر المائية، في مشهد عبثي أثار السخرية والدهشة.

"صبح على مصر بجنيه"

معالجة السيسي للقضايا الاقتصادية بطرق طريفة أحيانا ومن ذلك مناشدته الشعب المصري" المساهمة في نهوض الدولة، عبر حل سريع لايخلو من الطرافة أن يتبرعوا يوميا كل صباح بجنيه لخزينة الدولة : “لو كل يوم 10 مليون من الـ90 مليون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنية يعني 10 مليون جنيه… يعني في الشهر 300 مليون جنيه… يعني في السنة 4 مليار جنيه ".

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"انتو مين؟

أحيانا يشعر المتابعين لخطابات السيسي أنه يوجه كلماته لطرف ثالث يحذره وينذره ويهدده لكنه ليس الشعب المسكين ولا جماعات الاسلام السياسي التي ملأت بها السجون، وهو مايفسره البعض بأنها خلافات داخل المؤسسة العسكرية أو محاولات للإطاحة به من عناصرها، فتجده يقول دون سابق انذار : "أقسم بالله العظيم اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض". وأضاف موجهاً حديثه للشعب المصري: “اسمعوا كلامي أنا بس متسمعوش حد تاني، أنا لما هقابل ربنا يوم القيامة هقوله أنا خليت بالي منهم”. وتابع: "انتو مين.. انتوا مين.. انتوا مين.. مفيش حد هيقدر يقرب من مصر".

سر بقاء السيسي

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب تساهم في استمرار نظام السيسي على الرغم من استياء غالبية الشعب المصري من أداءه السياسي والاقتصادي وحتى تصريحاته وأهم هذه الأسباب مايلي :

1. القوة العسكرية: ينتمي السيسي للمؤسسة العسكرية المصرية وتقلد فيها من المناصب الرفيعة حتى وصل الى قمة المؤسسة كوزير للدفاع، ولديه شبكة من العلاقات والنفوذ والولاءات التي بناها خلال فترة خدمته العسكرية. يستند نظام السيسي إلى القوة العسكرية كأداة أساسية للسيطرة على السلطة وضمان استمرارية الحكم.

2. التضامن الدولي والدعم الخارجي: يحظى السيسي بدعم دولي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي عام 2013. هذا الدعم الدولي المتعدد الجوانب سياسيًا واقتصاديًا، يجعل من الصعب مواجهة النظام داخل البلاد أو خارجها.

3. قمع المعارضة: بالقبضة الحديدية يمسك السيسي بزمام الأمور ويقوم نظامه بقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية قد تشكل تهديدًا لسلطته، سواء كان ذلك من خلال الاعتقالات التعسفية، أو إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، أو تقييد حرية التعبير.

4. التحكم في الخطاب العام: عبر سيطرة المؤسسات الأمنية على وسائل الإعلام المصرية بشكل كامل يقوم النظام بتوجيه الخطاب العام بطريقة تبرز إنجازاته وتقوم بتبرير سياساته، مما يؤثر على وجهة نظر الجمهور ويسهل عليه البقاء في السلطة.

5. ضعف المعارضة المنظمة: تعاني المعارضة المصرية من التشتت وضعف التنظيم، مما يجعل من الصعب قيادة الجماهير لعمل سياسي جامع يبرز كوادره المجتمعية ويمثل مخرجا بعيدا عن سيناريو الفوضى في حالة الانفجار الشعبي .

6. الاستقرار النسبي: فيما تشتعل الجبهات في الدول المجاورة غزة والسودان وليبيا وسوريا، يبرر النظام المصري استمرار حالة القمع والقيود على الحريات كضمان للاستقرار في مواجهة المؤامرات الخارجية ويعد هذا الخطاب الشعبوي عاملًا هاما في استمرار رفض الفئات الكادحة للتغيير ورضاها بالواقع .

ويقول د سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :" إن أفجر ما في هذا الاستــ،ــبداد هو أن يسمي المستبد فساده إصلاحا، وفشله إنجازا، وسقوطه نجاحا، ويحاول من كل طريق أن ينكر مسؤوليته ويستنكر أي فعل من منتقديه .