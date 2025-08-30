الصداقة المحظورة – غولدا مئير والملك حسين

قد يعجبك أيضًا -

يونيو 1967. إسرائيل والأردن في خضم حرب دامية في القدس والضفة الغربية. الملك حسين يُعتبر عدواً واضحاً – وجهه يمثل للإسرائيليين المواجهة العنيفة بين الشعبين. لكن خلف الخطابات، وتحت أقنعة القادة، كانت تدور علاقة سرية، درامية، وتقريبا لا تصدق.

في مركز القضية تقف غولدا مئير، أول امرأة قادت إسرائيل. كانت تعتبر شديدة، صارمة وغير متهاونة – لكنها في الخفاء أقامت علاقة شخصية بشكل مفاجئ، تحديدًا مع ملك العدو.

كل شيء بدأ بسرية تامة في عام 1963 في لندن. الملك حسين التقى سراً بيعقوب هرتسوغ، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة ليفي إشکول. هذا اللقاء السري فتح قناة هادئة استمرت أكثر من عقدين تحت الاسم الرمزي "عملية ليفت". اللقاءات جرت في أماكن تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم تجسس: أكواخ مهجورة في سيناء، جزر صغيرة في البحر الأحمر، وحتى زوارق طوربيد في قلب خليج إيلات. في تلك اللقاءات تحدث قادة الدولتين العدوتين بصراحة عن الأعداء المشتركين، المخاوف والآمال.

عام 1971، في خضم المعركة في الأردن ضد منظمة التحرير الفلسطينية، قام الملك حسين بفعل ما لا يُتصوَّر: دخل بطائرته المروحية الخاصة إلى الأراضي الإسرائيلية. خلال الرحلة، وأثناء مروره فوق القدس برفقة طائرات إسرائيلية، نظر حسين إلى الأسفل باكياً وقال لمضيفيه الإسرائيليين: "لم أصدق أنني سأحظى برؤية الحرم القدسي مرة أخرى".

في تلك الليلة، في واحد من اللقاءات غير العادية في تاريخ الشرق الأوسط، حسين يلتقي لأول مرة مع غولدا مئير. يجلسان حتى الفجر، يتحدثان بصراحة نادرة. بين الاثنين تتكون صداقة حقيقية – غريبة، شبه مستحيلة، لكنها عميقة.

حسين اعتاد أن يمنح هدايا سخية وثمينة لغولدا ولزعماء إسرائيليين آخرين. حتى أنه فتح خط تلِكس سري ومباشر من الأردن إلى القدس للحفاظ على اتصال يومي. صداقة وُلدت من الشك، تحولت إلى علاقة شخصية استثنائية بين قائدين على طرفي نقيض من الجبهة.

في عام 1972، عندما توفيت أخت غولدا، وصل إلى القدس برقية تعزية سرية من الأردن – الملك حسين نفسه أرسل رسالة دافئة ومؤثرة عبر قنوات سرية، في لفتة كانت شبه مستحيلة في تلك الأيام من الحرب العلنية. حتى بعد عملية عنتيبي عام 1976، كان الملك حسين من أوائل المهنئين لإسرائيل على عملية الإنقاذ الناجحة – رغم الغضب في العالم العربي. أما الإسرائيليون فمن جانبهم لم يبقوا مدينين: فقد زودوا الملك بمعلومات استخباراتية حاسمة عن أعدائه، وساعدوه في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية.

التعاون السري لم يشمل فقط قضايا أمنية، بل أيضًا طرق الزراعة ورش البعوض على طول نهر الأردن - تعاون لايمكن تصوره بين دولتين في حالة حرب علنية. بعد وفاة غولدا، لم ينقطع الاتصال بين حسين وإسرائيل. مع صعود شمعون بيرس إلى الحكم في الثمانينيات، تم تجديد القناة السرية بقوة أكبر.

اجتماعات سرية في لندن والعقبة أدّت حتى إلى صياغة وثيقة مبادئ تاريخية – تم رفضها في اللحظة الأخيرة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شمير.

الصداقة المحظورة بين غولدا مئير والملك حسين هي مثال استثنائي لتعقيدات الدبلوماسية في الشرق الأوسط: قادة متخاصمون، دولهم حاربت بعضها البعض في ساحات المعارك، حافظوا على علاقة شخصية ودافئة بعيداً عن أعين الجمهور. كانت هذه دبلوماسية غير معقولة تستند على الثقة وعلى المصالح، ولكن أيضاً على صداقة حقيقية.