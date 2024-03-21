تحليل: فتاوى وحشاشين .. رمضان في مصر حاجة تانية

يبدو أن الاثارة والتشويق في شهر رمضان الكريم بمصر لاتتوقف عند الدراما الرمضانية إذ يبرز نجم المشايخ والعلماء بتصريحاتهم وفتاوهم والترند في السباق الرمضاني هذا العام للشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر برنامج "نور الدين" والذي يبث على فضائية CBC، وتقوم فكرته على حوار مفتوح يجريه الشيخ مع الحضور من الأطفال والكبار، حيث يستمع لأسئلتهم حول الله والدين، ويتناول مشاكل الناس الحياتية ويرد على استفساراتهم بكيفية التغلب عليها.

AP Photo/Nasser Nasser

في تاريخ مصر القديمة، لعب الدين دورًا محوريًا في حياة المصريين وفي هويتهم الوطنية. وكانت المعتقدات الدينية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافة المصرية. ولم يقتصر دور الدين على العبادة فحسب، بل ألقى بظلاله على السياسة والاقتصاد والفن والأدب. وأدرك المصري القديم أن الآلهة قد نظمت الكون وكان لكل فرد مكانه في ذلك النظام منذ ميلاده وحتى بعد مماته.

فتاوى مثيرة للجدل

وكان من أبزز الفتاوى التي اثارها الشيخ على جمعة ببرنامجه: أن "دخول الجنة لا يقتصر على المسلمين فقط، بل يدخلها أصحاب الديانات الأخرى طالما كانوا موحدين بالله ،كما أنه أفتى بجواز وجود الصداقة بين المرأة والرجل بشرط أن تكون علاقة عفيفة، وخالية من المحرمات والأسرار، كما أن العلاقة بين الجنسين طبيعية في مرحلة المراهقة إذا كانت بعلم والد الفتاة، وفقا لرأي الشيخ .

وتطرق جمعة لموقف الدين من ملابس النساء بغرض السباحة :" إن البوركيني أفضل من البكيني، وأن المكياج جائز لأنه تجميل وليس تغييرً لخلق الله ويمس سطح الجلد فقط وليس طبقاته وكذلك الحال في الوشم إذا امتد للدم فهو حرام وإذا كان ظاهريا فلابأس فيه".

AP Photo/Amr Nabil

شعب مصر "متدين بطبعه"

ويُعرف الشعب المصري بأنه "شعب متدين بطبعه" وهى جملة شهيرة تظهر تمسك المصريين بالشعائر الدينية رغم تغير الانتماءات العقائدية وتعاقبها وتطورها بداية من الأساطير حول خلق الكون إلى ظهورالتوحيد الأديان السماوية.

واستغل الحكام الفراعنة الدين لتحقيق أهدافهم السياسية والاجتماعية، فقاموا بتشييد المعابد وتوجيه الصلوات والتضحيات إلى الآلهة، لتعزيز سلطتهم أمام الشعب واعتُبر الفرعون نائب الآلهة في الأرض المؤيد من السماء، واستخدم رجال الدين لتبرير الحروب والغزوات والتوسع الإقليمي.

وأدرك الغزاة على مر العصور تمكن الدين من الثقافة المصرية، فنجد نابليون بونابرت في حملته الفرنسية على مصر عام 1798، يستغل حب المصريين للدين. ويوطد علاقته برجال الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، وأصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه للإسلام والمسلمين. ورغم أن هذه الخطوات كانت جزءًا من استراتيجيته لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية في المنطقة، إلا أنها تظل مثالًا على استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.

طاعة السيسي مثل الرسول

ويعرف الشيخ علي جمعة بدعمه الكبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ووصفه لمعارضي الانقلاب العسكري في مصر بالخوارج، وله جملة شهيرة بوصفهم "عالم نتنة ، ريحتهم وحشة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه" وهي فتوى أثارت جدلا باعتبارها تعطي الضوء الأخضر للنظام بتصفية معارضيه، باعتبارهم فئة ضالة وخوراج ويستباح دمها.

ومن أغرب فتاواه كذلك اعتبار طاعة السيسي من طاعة الرسول الكريم، ويبني فتواه هذه على الحديث النبوي الذي جاء فيه أن الرسول قال "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني"، ويضيف:" إذا كان الأمير هو رأس الدولة، والرئيس السيسي في منزلة الأمير فلابد من طاعته".

AP Photo/Amr Nabil

الملكة إليزابيث من آل هاشم

ومن أكثر الآراء غرابة التي وردت على لسان الشيخ علي جمعة وهو الرجل الذي شغل منصب مفتي الديار المصرية سابقا، ويعد من أرفع المناصب الدينية في مصر، هي فتواه التاريخية بزعمه أن جد ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث هو من آل بيت رسول الإسلام محمد عليه السلام، وتعود القصة – وفقا للشيخ إلى رجل جاء من آل هاشم إلى إنجلترا وكان لا يسمح لأي شخص آنذاك أن يعتنق الإسلام، ويشهد أن لا اله إلا الله، فتم كشفه وعذبوه وأجبروه على ديانة النصرانية، فعاش بعدها وتزوج وملكة بريطانيا إليزابيث هي حفيدته.

وأفاد الشيخ جمعة أن هذا الجد المسلم للملكة اليزابيث كان هاشميا ( نسبة لآل هاشم) ولكنه قد يكون ترك الإسلام ظاهريا بعد تعرضه للتعذيب الشديد، ولم يتسن لنا التأكد من صحة الواقعة تاريخيا.

حُكم صلاة الحشاشين

وللشيخ جمعة فتوى لاتقل طرافة عن هذه القصة فيما يخص حكم الحشيش والأفيون ويرى أن كلاهما من الأشياء الطاهرة التي لا تنقض وضوء متعاطيها، ويفضل المضمضة للفم قبل الصلاة لكنها لا تفسد الوضوء، أما الذي يصلي وفي جيبه أفيون أو حشيش فصلاته صحيحة، لكن الأمر يختلف عند شارب الخمر فيجب عليه غسل فمه بالماء جيدا لأن الخمر شيء نجس. وإذا كان في جيبه زجاجة خمر فصلاته باطلة والحرمة شيء والطهارة شيء آخر.

ومن الطريف أن المسلسل الأكثر جدلا في الموسم الرمضاني هذا العام جاء باسم الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويتناول قصة حسن الصباح الملقب بشيخ الجبل وقيل أن سبب تسمية هذه االجماعة يرجع إلى استخدامهم نبات الحشيش في جذب الاتباع وايهامهم بأنهم يذهبون إلى الجنة.

اتصل بمراتك قبل الوصول للمنزل

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فتوى سابقة للشيخ في أغسطس الماضي خلال درسه في سلسلة بعنوان “الأتيكيت الإسلامي” قال فيه:" إنه على الرجل الاتصال بزوجته قبل الرجوع إلى المنزل، لعلها تكون مع أحد الرجال فيعطيه فرصة للانصراف" وهو ما ادى لهجوم شديد عليه باعتبار هذا الرأي مخالف للفطرة والتقاليد المجتمعية، لكن الشيخ رد على هذا الهجوم في بيان إعلامي أكد أن المقطع مجتزء من سياقه وكان اثناء درس له في مسجد السلطان حسن منذ أكثر من عشر سنوات، وهناك من استغل المقطع لما يخدم هدفه المريض وروج لها بشكل يوحي بالدياثة.

النظر للمتبرجة حلال

وأثارت فتوى سابقة للشيخ جمعة فيما يخص النظر للمرأة المتبرجة جدلاً واسعًا حيث قال "لا يأثم الرجل عند النظر إلى المرأة المتبرجة لأنها أسقطت الرخصة التي منحتها الشريعة الإسلامية لها ". بينما المرأة المحجبة لها رخصة ولا يجوز النظر إليها إلا بإذنها، وفقا لتعبيره. كما اعتبرت فتواه بأن الزواج يكون أيضا صحيحا بدون ورقة رسمية أو مأذون ويستمر 3 أيام دون شهود لحين الإشهار وإلا بطل بعد ذلك" معتبرًا أن "الإشهار في الزواج يقع باثنين فقط".

النقاب لا يصح في الغرب

أفتى جمعة بأن ارتداء المرأة المسلمة للنقاب في بلد أجنبي لا يصح مفسرًا ذلك من غير عادة أهل البلد، الأمر الذي قد يُسبب مشكلة سياسية. فعادات البلد الذي نقيم فيه هي التي ينبغي أن نستند إليها” مستشهدًا بالإمام مالك " حتى لاتعتقد المنتقبة في بلد لا نقاب فيه أنها تفعل أدين من قرينتها".

أضاف جمعة أن النقاب هو عادة ناتجة عن أصوات من شرق البحر الأحمر ( يقصد أهل الجزيرة العربية) تقدم العادات على أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي.

AP Photo/Amr Nabil

شرب الماء بعد الذكر

إن الذكر يشعل القلب ولذا فمن المحبب عدم شرب الماء فورًا بعد الذكر لمدة ثلت ساعة حتى تنعقد حرارة الذكر فى القلب بالماء. وأكد إنه يستند في فتواه إلى أن تجربه قام بها أثبتت أن مرددي الذكر كثيرا إذا شربوا الماء بعد جلسة الذكر تنطفئ حرارة الذكر والإيمان في قلوبهم ،مبينًا أن التجربة تعد أحد مصادر الفتوى لأنها مستقاة من الوجود الذي هو أحد مصادر المعرفة.

رمضان في مصر

رمضان في مصر حاجة تانية ! هذه المقولة التي تحولت لكلمات أغنية للمطرب حسين الجسمي تحمل في طياتها الكثير من المشاعر والتفاصيل الجميلة حيث يعتبر شهر رمضان في مصر تجربة إنسانية متكاملة ومميزة تجمع بين الإنسان والمكان والتراث امتدت عبر الزمان، وتعكسها العديد من المظاهر ومنها:

1- الترابط الاجتماعي: حيث يعتبر شهر "اللمة" والتجمعات ويكون الناس لبعضهم أقرب من أي وقت يشاركون في الإفطار معًا، ويزورون بعضهم البعض، يتجمعون في المساجد للصلاة والتراويح.

2- الأجواء الرمضانية: حين تتزين الشوارع بالفوانيس والزينة، ويُسمع صوت الأذان في كل مكان. يتجمع الشباب في الشوارع والطرق الرئيسية لإفطار الصائمين والمارة وايقاف السيارات لتوزيع العصائر والتمور

3- التضامن والخير: ويعتبر الشهر الكريم فرصة للتضامن ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وتتعاظم فيه التبرعات وأنشطة الجمعيات الخيرية، ويعد موسما للخير بكل المعاني، وفي أبسط معانيه تبادل الجيران للأطباق عند الافطار كنوع من المشاركة في الطعام،

وهناك العديد من المظاهر والأسباب من الصعب حصرها في كلمات، تجعل رمضان في مصر حاجة تانية ليمتلئ بالروحانيات والمحبة والتفاصيل البسيطة والجميلة التي تجعله دائما فريدًا ومميزًا.