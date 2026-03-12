تاريخ الانقلابات: محاولات الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة… هل حققت نجاحاً؟

بينما يعمل الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في الجبهة، وفي وزارة المالية يحسبون بالفعل أضرار النمو والتقليصات، مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية، عميحاي شتاين، الإجابة على السؤال الكبير: هل ستنتهي محاولة أخرى لتغيير النظام في إيران بشكل مختلف هذه المرة؟

من عملية السي آي إيه عام 1953 وحتى الانسحاب من أفغانستان - تاريخ واشنطن مليء بالنوايا الحسنة وبالنتائج المدمرة.

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ترامب عن بدء عملية "زئير الأسد" و"غضب ملحمي" ضد إيران، في إسرائيل يشعرون بالفعل بالهزات الارتدادية. قسم الاقتصاد الرئيسي في وزارة المالية سارع بتحديث توقعات النمو لعام 2026 نحو الأسفل (من 5.2% إلى 4.7%)، وقائمة التقليصات التي تم الكشف عنها تشير إلى الثمن الباهظ: عشرات الملايين من الشواقل ستُقتطع من وزارات التعليم، الصحة والرفاهية لتمويل الحملة. ولكن، بعيداً عن الأرقام، يبقى السؤال السياسي: هل الولايات المتحدة قادرة حقاً على تغيير النظام؟

الدائرة الإيرانية: من مصدق إلى الخميني

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها واشنطن هندسة السياسة في طهران. ففي عام 1953 خرجت الولايات المتحدة وبريطانيا في عملية لإسقاط رئيس وزراء إيران محمد مصدق، بعد أن قرر تأميم صناعة النفط. نجح الانقلاب وأعاد إلى الحكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي أصبح حليفًا مقربًا من الغرب.

إلا أن هذا النجاح انفجر في عام 1979. خرجت الجماهير إلى الشوارع ضد حكم الشاه، والرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر، الذي اعتُبر مترددًا، منع استخدام القوة ضد المتظاهرين. النتيجة: هرب الشاه، وصعد آية الله الخميني إلى السلطة، وتحولت إيران إلى نظام إسلامي متشدد - العدو اللدود للغرب حتى اليوم.

وحل الشرق الأوسط

التاريخ الأمريكي في تغيير الأنظمة لا يتوقف عند إيران. في عام 1989 غزت الولايات المتحدة بنما للإطاحة بحليفها السابق، مانويل نورييغا. بعد هجمات 11 سبتمبر، شن جورج بوش الابن حربًا في أفغانستان من أجل القضاء على طالبان والقاعدة.

أفغانستان أصبحت المثال الأكثر إيلامًا: بعد عشرين عامًا ومليارات الدولارات التي استُثمرت في بناء جيش وحكومة محلية، انهار كل شيء خلال أسبوع واحد في عام 2021. الرئيس جو بايدن سحب القوات، وعادت طالبان للسيطرة بالضبط من نفس النقطة. كذلك الغزو للعراق في عام 2003، الذي استند إلى ادعاءات بوجود أسلحة كيميائية لم يتم العثور عليها، أدى إلى فوضى كاملة عززت في النهاية تحديدًا نفوذ إيران في المنطقة.

واقع عام 2026

اليوم، يشير خبراء مثل روتم أور-كليبسكي إلى وجود إجماع سياسي أمريكي ضد الحروب غير الضرورية وتغيير الأنظمة. ويضيف البروفيسور داني أورباخ ملاحظة مثيرة للاهتمام: في حين أصبح المجتمع الأمريكي متشككًا تجاه الحرب، أصبح المجتمع الإسرائيلي متشككًا تحديدًا تجاه السلام.

الآن، مع استمرار القتال في شمال إسرائيل وفي إيران، يُطلب من الاقتصاد الإسرائيلي شد الحزام. وزارة المواصلات ستتعرض لخفض بمئات الملايين، ووزارة الأمن الوطني ستفقد أكثر من 130 مليون شيكل من نفقاتها. فهل يبرر هدف تغيير النظام في طهران الثمن الاقتصادي والتاريخي؟ إذا حكمنا من خلال الماضي، فالإجابة أكثر تعقيدًا بكثير من تصريحات الرؤساء.