بعد الحرب مع إيران: هل تركيا هي جبهة إسرائيل القادمة؟

العملية الإسرائيلية-الأمريكية في إيران أشعلت من جديد غضب أردوغان. بينما الصواريخ تدوي، حدد الرئيس التركي بالفعل المذنبين: نتنياهو وإسرائيل. من وجهة نظره، هذه إشعال متعمد للشرق الأوسط، والذي ستدفع عليه القدس ثمناً باهظاً.

لكن خلف الخطاب تُخفي مخاوف استراتيجية عميقة. أنقرة تفضل إيران ضعيفة لكنها مستقرة؛ سقوط نظام الملالي سيلغي الاحتكار التركي أمام الغرب وسيفتح "صندوق باندورا" الكردي. بالنسبة لأردوغان، نجاح انتفاضة كردية في إيران هو تهديد مباشر لوحدة تركيا نفسها.

الدروس المستخلصة من الحملة تُكتب بالفعل بالدم والفولاذ. تركيا تسرّع تطوير الصواريخ الباليستية "تايفون" وتتوقف عن الاعتذار عن طموحاتها النووية. التفوق الاستخباراتي والتكنولوجي الذي أظهرته إسرائيل يُعتبر جرس إنذار مقلق للأتراك، الذين يحاولون الآن سد الفجوات العسكرية وترسيخ ردع مستقل.

العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت إلى مستوى متدنٍ غير مسبوق. من مقارنات بهتلر وحتى نزع الشرعية عن "المشروع الصهيوني" - تم تجاوز الخطوط الحمراء. بينما تظهر إسرائيل حرية كاملة وتعمل في جميع أنحاء المنطقة، يخشى أردوغان اليوم الذي قد يصبح فيه هو نفسه الهدف التالي.