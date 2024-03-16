تحليل : الصين والأزمات الدولية وسياسة اقتناص الفرص

تحدثنا مراراً عن دور الصين إقليمياً ودولياً، وكانت جُل المقاربات حيال ذلك، تؤكد على نتيجة واحدة، بأن الصين واستراتيجيتها الأساسية تمت هندستها على المعادلات الاقتصادية، والتي من خلالها تتمكن الصين من التأسيس لعلاقات عميقة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهذا الأمر أشبه بالسياسات الروسية، تحت إطار لا أعداء. وبناء على ذلك، فإن الصين دأبت على بلورة علاقاتها ضمن مفاهيم احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، واستثمار قوة وتأثير الصين في ترسيخ الاستقرار، والحد من الهيمنة الأمريكية سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي يُفسر استخدام الصين لحق النقض في ملفات عديدة، لمواجهة المشاريع الأمريكية والغربية في المنطقة، مع الاحتفاظ بالقدرة على التدخل الموزون في ملفات أُخرى.

AP Photo/Andy Wong

في الآونة الأخيرة كثُر الحديث عن الصين بوصفها لاعب دولي لا تأثير له في ملفات المنطقة، واعتمد هؤلاء على أن الصين تكتفي بمشاهدة التطورات في المنطقة والعالم، خاصة أن للصين مصالح اقتصادية عابرة للحدود، وبالتالي كان لزاماً على القيادة الصينية أن تتخذ من الحياد سياسةً واستراتيجية.

حقيقة الأمر إن مجادلة البعض في توصيف الدور الصيني تنقصه العديد من المعطيات، خاصة أن الصين كانت ولا زالت لاعباً دولياً مؤثراً في مختلف عناوين المشهد الدولي، كما أن قوة الصين الاقتصادية تجعل منها لاعباً لا يمكن لأحد الاستغناء عنه تحت أي ظرف إقليمي أو دولي، ولا ننسى بأن الصين تملك حق النقض في مجلس الأمن، شأنها شأن الولايات المتحدة، وبالتالي لديها القدرة في التأثير بل والحد من الهيمنة الأمريكية، لكن للصين سياسات تُبنى على أسس إستراتيجية قوية، ولعل البعض حين انتقد دور الصين في أوكرانيا أو سوريا ومؤخراً في فلسطين، قارب ذلك من منظور عاطفي، ومن المعلوم أن السياسة لا تُبنى على العواطف، خاصة في ملفات حساسة تقتضي التأني، وتقتضي أيضاً رؤى إستراتيجية محددة.

في أوكرانيا، انتقد البعض الصين لجهة عدم تدخلها المباشر مع روسيا في الحرب الأوكرانية، لكن الصين وجوهر سياستها كان داعماً لـ روسيا في حربها، وإن دعت مراراً لضبط النفس وعدم الانجرار لحرب أوسع، إلا أن الصين تدرك في قرارة نفسها، بأنها مع روسيا يواجهون الخطط الأمريكية، وأي تمدد أمريكي باتجاه حدود روسيا، فإن ذلك يهدد أيضاً الصين، وعطفاً على عدم تدخل الصين مباشرة في الحرب الاوكرانية إلى جانب روسيا، فإن ذلك سمح للصين بحصد ثمار ومكاسب اقتصادية وسياسة في آن معاً.

AP Photo/Andy Wong, Pool, File

بذات التوقيت فإن الصين أدت دوراً أساسياً في تعطيل العقوبات الغربية على روسيا، وقدمت سوقاً بديلاً للأسواق الأوروبية التي خضعت للأوامر الأمريكية، ومع أن الموقف الصيني ظلّ يدعو لوقف الحرب وإيجاد مخرج دبلوماسي للمأزق، لكنه في الوقت نفسه لم ينجر إلى الفخ الأمريكي الذي سعى منذ زمن لضرب العلاقات الروسية- الصينية المتينة.

في غزة ونتيجة الحرب الدائرة والخشية من تمدد الحرب إلى مستويات إقليمية كارثية، وجراء معاناة الفلسطينيين من الحرب وأثارها، فقد توجهت الانظار إلى الصين وضرورة اتخاذها موقفاً سريعاً لإيقاف الحرب ومنع تمددها، لكن كما قلنا، بأن السياسة لا تُبنى على العواطف، وكذلك فإن موقف الصين وجد في تلك الأجواء السياسة والعسكرية، فرصة للحد من الدور الأمريكي، وكما روسيا، فإن الصين أيضاً وجدت في التطورات الفلسطينية دليلاً على فشل الدور الأمريكي في حلِّ النزاع الأساسي في الشرق الأوسط، فالخطوات الصينية كانت واضحة حيال هذا الأمر، ورأت أن الفرصة سانحة لدفع الامور باتجاه تسوية سياسية في فلسطين، يمكن من خلالها إعادة الوقائع إلى نصابها الصحيح.

AP Photo/Eugene Hoshiko

الموقف الصيني يرى بأن الحرب هي تعرية للمفاهيم الأمريكية في دعم حقوق الإنسان، كما أن ساسة الصين ودبلوماسيها أدانوا الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عبر الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، حيث أن الموقف الصيني تم تكثيفه للإصرار على ضرورة انهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحل الدولتين، ومساعدة الفلسطينين.

في سوريا أيضاً، اتخذت الصين الكثير من الخطوات السياسية والاقتصادية لدعم الدولة السورية، ولعل زيارة الرئيس الأسد إلى الصين العام الماضي، تُميط اللثام عن دور صيني مرتقب في سوريا، لا سيما أن الصين تدرك أهمية الموقع الجيوسياسي لسوريا، وما يرتبط بذلك حيال مشاريع الصين الاقتصادية في عموم المنطقة، وبذات الإطار فإن الفيتو الصيني وضع حداً للهلوسات الأمريكية في مجلس الأمن، الأمر الذي يؤكد قدرة الصين على تعديل المسار السياسي سواء في سوريا أو محيطها الاقليمي.

كلّ ما سبق يشير إلى طبيعة التحركات الصينية في أهم الملفات الساخنة اليوم، من فلسطين إلى سوريا إلى أوكرانيا وعموم الملفات الإقليمية والدولية، وإن كان ما جرى ذكره سابقاً لا يتعدى الخطوط العريضة، إلا أنه يوضح أن الصين منخرطة فعلياً بكل هذه الملفات، ولكنّها تعمل على أساس أن ساحة الصراع عالمية، وينبغي إدارة المعركة على هذا الأساس.