نحو اتفاق وقف إطلاق النار|| تتم ممارسة ضغوط على حزب الله في لبنان

في اليوم الأخير ، تضاعفت الإشارات الدالة على قرب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وبحسب مصادر لبنانية، يبدو أن الاتفاق سيرتكز على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يمكن خلالها تنفيذ القرار 1701، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية من البلاد، وسيكون مسؤولاً أيضاً عن تدمير المواقع العسكرية لحزب الله.

ومن المتوقع أن يتم هذا التحرك بإشراف قوات اليونيفيل وجهات دولية (من الممكن أن تتغير تركيبة قوة اليونيفيل والدول المشرفة على عملها في ضوء طلب إسرائيلي). وسيتم توقيع الاتفاق، بحسب مصادر في لبنان، مع ضمانات أمريكية وروسية، وستمنع سوريا نقل الأسلحة إلى الأراضي اللبنانية.

AP Photo/Ariel Schalit

وبحسب المصادر اللبنانية أيضًا، ليس من الواضح ما الذي سيحدث لمطلب إسرائيل بتفعيل فرض فعال لضمان عدم تسليح حزب الله. وبحسب قناة "الحدث" السعودية، وهي القناة الوحيدة حاليا التي تطرقت لهذا الأمر، من الواضح أن حزب الله أبدى استعداده للتحرك شمال الليطاني ووافق على عدم إعادة التسلح. وتؤكد الحدث أنه سيتم تخصيص فترة خمسة أسابيع لتنفيذ الاتفاق. في هذه الأثناء، وبحسب سلسلة من المصادر اللبنانية والعربية، تتزايد أيضاً الدلائل على احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك.

تعيين نعيم قاسم في منصب الأمين العام الرابع لحزب الله يسمح لإيران، بحسب التقديرات العربية، بالتقدم في المفاوضات من خلاله، فيما التنازلات، في حال حصلت، لا تحتسب على إيران، كما نذكر، حافظت ايران طوال العام الماضي على موقف معارض لحرب إقليمية واسعة النطاق.

Al-Manar / AFP

أما الإشارة الأخرى فتأتي من كلام وزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس الذي قال "لقد هزمنا حزب الله" وكلام وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد جدعون ساعر الذي جاء فيه: "لقد حدث تقدم في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، فإن التحدي الرئيسي الذي لا يزال قائما هو تنفيذ الاتفاقات وسيكون الروس في سوريا قادرين على منع نقل الأسلحة إلى لبنان".

وزيارة عضو الكنيست رون ديرمر إلى روسيا، والزيارة المتوقعة في الولايات المتحدة، هي أيضاً علامة على ذلك، لكن في لبنان يرون بشكل رئيسي الزيارة المتوقعة بعد حوالي أسبوعين لمسعد بولس، مبعوث الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب، كمؤشر مهم للغاية، إلى أن التقارير الواردة في لبنان تشير إلى أن عاموس هوكشتين، الذي لم يحدد بعد موعدا لزيارته إلى لبنان، لن يصل إلا بعد الانتهاء من التفاصيل وصياغة مسودة في واشنطن في الأيام القادمة.

AP Photo/Bilal Hussein

مؤشر آخر هو المحادثات المتقدمة في البرلمان اللبناني لتمديد ولاية رئيس الأركان اللبناني جوزف عون لمدة عام، إلى جانب التقارير اللبنانية عن زيادة عديد الجيش اللبناني أيضا بمساعدة أميركية وفرنسية وإرسال 5000 جندي إضافي إلى الجنوب، كما قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اليوم الماضي. أيضا "زودت" صحيفة الأخبار اللبنانية إشارة أخرى صباح الاثنين حيث أفادت أنه حدث في الأيام الأخيرة تباطؤ في النشاط البري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومن ناحية أخرى، أبلغ رؤساء السلطات في شمال إسرائيل عن انخفاض في معدل إطلاق الصواريخ من لبنان.

وهناك إشارة أخرى تنبثق من سلسلة تقارير في وسائل الإعلام العربية لا تقل أهمية، وهي زيارة بشار الأسد، رئيس سوريا، إلى الرياض، بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الدول السنية المعتدلة.وتحدثت وسائل إعلام عربية مؤخرا عن غضب إيراني من حياده منذ بدء الحرب في غزة، وابتعاده عن المحور الإيراني.

Syrian Presidency via AP

وفي هذه الأثناء، بدأوا في لبنان يضعون العربة أمام الحصان ويعربون عن خشيتهم من أن يؤدي انسحاب حزب الله إلى الشمال إلى نقل مركز ثقل التنظيم نحو العاصمة، على حساب السكان المسيحيين والسنة. وتستمر المحادثات من أجل وقف إطلاق النار عندما تصبح مشكلة النازحين مشكلة سياسية صعبة للغاية، في حين يصل عدد النازحين بالفعل إلى 1.5 مليون نسمة. دعا رئيس الطائفة المسيحية المارونية في لبنان، البطريرك بشارة الراعي، صباح الاثنين، حزب الله إلى استخلاص العبر من الدمار وآلاف القتلى وتفاقم مشكلة النازحين.

الضغوط مستمرة على حزب الله، ليس فقط من الطوائف اللبنانية التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان، حتى لو كان ذلك يتضمن تجاهل حزب الله وتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاحه. كما أن زيارة وفد إماراتي إلى العاصمة قبل أيام تعتبر أيضاً، في نظر المسؤولين اللبنانيين، دليلاً على الضغوط الأميركية على حزب الله، حيث تفيد التقارير أن الوفد شجع القوى المعارضة له على التماسك والتحرك من أجل تقويض مكانة حزب الله.