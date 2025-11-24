أبو علي طبطبائي من أخطر قادة حزب الله، مغادرته سوريا كانت مهدت لسقوط الأسد

في بداية الحرب، كان يُعتبر طبطبائي واحداً من بين ثلاثة أو أربعة من أخطر القادة العسكريين في حزب الله من حيث الخبرة المثبتة في الميدان.

حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات خلال الحرب، وقد أفلت من هذه المحاولات.

أسس طبطبائي وحدة رضوان النخبوية التابعة لحزب الله، وكانت مهمتها الرئيسية اقتحام شمال إسرائيل وفق الخطة الأصلية في السابع من أكتوبر.

قام يحيى السنوار في الأساس بنسخ خطة طبطبائي. وتحت قيادة طبطبائي، نُفذت العديد من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.

دفعت خبرته العسكرية إلى تعيينه قائداً لقوات حزب الله في سوريا، وهي مهمة ساعدت نظام الأسد على امساك زمام السلطة لسنوات.

عقب اغتيال حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، تم استدعاء طبطبائي إلى لبنان وكُلِّف، إلى جانب محمد حيدر الذي كان يقود سابقًا قوات حزب الله في سهل البقاع، بإعادة بناء منظمة متضررة بشدة.

كان هذا التقليص في وجود حزب الله في سوريا هو الذي مهد الظروف على الأرض لأبي محمد الجولاني (الذي سيُعرف لاحقًا باسم أحمد الشرع) ومقاتليه من هيئة تحرير الشام للتقدم نحو دمشق والإطاحة بالأسد. هذا لا يعني أن الأسد كان سيبقى في السلطة لو لم يغادر طبطبائي سوريا، لكن رحيله ساعد بالتأكيد.

بينما كان كل من طبطبائي وحيدر مكلفين بإعادة بناء قدرات حزب الله، كان طبطبائي هو الذي يمتلك الخبرة المثبتة ويُعتبر القائد العسكري الفعلي.

إن اغتياله ليس فقط أقسى ضربة تلقاها حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار العام الماضي، بل قد يجادل البعض بأنه بعد نصر الله، وعقيل، وشكر، كان طباطبائي أكثر القادة العسكريين مكانة وخطورة في حزب الله (وأنا شخصيًا أعتقد أنه حتى أكثر من شكر).