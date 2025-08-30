الجاسوس في قيادة الجهاز الأمني الإسرائيلي - قضية يسرائيل بار

قد يعجبك أيضًا -

تل أبيب، ربيع 1961. في قلب المقر الأمني لدولة إسرائيل الفتية، يتجول رجل رفيع المستوى برتبة مقدم، مستشار شخصي لرئيس الحكومة، دافيد بن غوريون. رجل أسرار، مؤرخ عسكري لامع – رجل كان يعرف أعمق أسرار الدولة. لكن خلف الابتسامة الكاريزمية كان يخفي سراً مزلزلاً - الدكتور يسرائيل بار كان جاسوساً سوفياتياً.

الرجل الذي وُلد باسم يسرائيل برشتاين في النمسا وهاجر إلى إسرائيل في ثلاثينيات القرن الماضي، تقدم بسرعة في قمة الجهاز الأمني. قاتل في حرب الاستقلال، وكتب مقالات وكتباً منحته سمعة عبقري عسكري، ومع مرور السنوات نجح في أن يصبح من أقرب الأشخاص إلى دافيد بن غوريون. كان رئيس الحكومة يستشيره في قضايا حاسمة. كان بار في الغرفة عندما خطط الجيش الإسرائيلي لعمليات حساسة، وشارك في مناقشات حول استراتيجية الدفاع، وربما حتى اطلع على تفاصيل بدايات البرنامج النووي الإسرائيلي.

في عام 1956، شارك بار في تخطيط "عملية كيدش"، وهي العملية العسكرية الأهم في تلك الفترة. في هذه المرحلة، كان بالفعل منغمسًا تمامًا داخل الجهاز – لكن لم يشك أحد ولو للحظة أن المستشار اللامع لبن غوريون هو في الواقع عميل للـ"ك.جي.ب".

ثم جاء لحظة الحقيقة. في مارس\آذار 1961، اقتحم جهاز الأمن العام، الشاباك، شقة بار في تل أبيب. في تفتيش سريع تم العثور على وثائق سرية للغاية – خطط عملياتية، تقارير استخباراتية، ومعلومات حساسة كان من المفترض أن تُسلَّم للأيادي السوفيتية. الأخبار هزت الدولة. كيف تمكن عميل شيوعي من الوصول إلى قلب جهاز الأمن الإسرائيلي؟ كيف اخترق الجاسوس القمة دون أن يثير شك أحد؟

في محكمة أُجريت خلف أبواب مغلقة عام 1962، أُدين يسرائيل بار بالتجسس والخيانة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. القاضي قرر بشكل صريح: بار خدم الاتحاد السوفيتي لسنوات طويلة، بينما كان يجلس داخل مكتب رئيس الحكومة. توفي بار عام 1966 في السجن بنوبة قلبية. ومعه نزلت إلى القبر أيضًا أسرار كثيرة: ماذا بالضبط نقل للسوفييت؟ كم الضرر الذي تسبب به لإسرائيل؟ وحتى اليوم، هذه الأسئلة تثير تكهنات ونقاشات بين الباحثين ورجال الاستخبارات. بن غوريون نفسه شعر بأنه مجروح شخصياً. كيف لم يلاحظ الخائن في مكتبه هو نفسه؟ وصفه بـ"المتنكر"، لكنه في أعماق قلبه كان يعلم: بار كان من أقرب دوائره المحيطة. الضربة كانت عميقة.

قضية يسرائيل بير تُظهِر الحقيقة المُرّة: أن دولة إسرائيل لم تكن محصنة من اختراق تجسس قوة عظمى. بالذات الرجل الذي وضع بن غوريون ثقته العمياء به، كان هو الذي طعن قلب إسرائيل الأمني بسكين.