تحليل: ولاية "ثالثة" جديدة للسيسي .. لا جديد فيها

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة امام مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطاب قيل إنه يفك شفرة المستقبل ويجدد الأمل ويحمل البشرى للمصريين، وكما هو متوقع لم يكن هناك جديد على مستوى السياسات الحكومية، على الرغم من انتقال الوزارات لمكان أكثر تطورا وحداثة ، ومغادرة دوواين حكم مصر لأول مرة بعد اكثر من ١١٥٠ عاما للقاهرة الفاطمية لتذهب لعاصمة السيسي.

Egyptian Presidency Media Office via AP

خطاب التنصيب

في خطابه للتنصيب الذي ألقاه بالمقر الجديد للبرلمان المصري، تعهد السيسي بتنفيذ 7 محاور أساسية تمثل ملامح وأهداف إدارته خلال الفترة القادمة وجاءت كالتالي: أولا، حماية وصون أمن مصر القومي، باعتبار هذا الأمر أولوية قصوى، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. ثانيا: تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية، حيث يرى السيسي ضرورة المحافظة على علاقات متوازنة مع دول العالم شرقا وغربا وتعزيز التعاون الدولي.

ثالثا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية مع زيادة المخصصات في هذا الجانب. رابعا: مبادرة "حياة كريمة" وهو مشروع الأكبر من حيث الميزانية، يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة للأسر التي لا دخل لها.

خامسا: تعظيم دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. سادسا: إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتحسين الحوكمة. سابعا، تحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التعليم والصحة العامة بهدف تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية للمواطنين.

خيبة أمل

على عكس التسريبات التي سبقت مراسم حفل التنصيب، والتي تحدثت عن خطاب مهم يكون بمثابة خارطة "طريق جديد" للمرحلة المقبلة، توقع البعض أن ينير الطريق شعلة الحرية وتعزيز الديمقراطية وحكم الشعب عبر فتح المجال للممارسة السياسية الحقيقية وفتح آفاق حرية التعبير وأنشطة الأحزاب كما تصاعد الأمل بأن يشمل الخطاب قرار الإفراج عن آلاف المعتقلين الذين تعج بهم السجون والذين لم تثبت ادانتهم بأعمال عنف، إيذانا ببداية جديدة أهم دعائمها المصالحة المجتمعية وتحقيق الاصطفاف الشعبي.

وعود لن تتحقق

لم تترك أجهزة الأمن المصرية عدة ساعات بعد خطاب الرئيس السيسي وحفلة التنصيب لتقوم من جديد باعتقال مشاركين في مظاهرة مناصرة لغزة على سلالم نقابة الصحفيين المصرية، وهو مايؤكد أنه لا جديد لدى السيسي في ملف الحريات، ففي سبتمبر 2022، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر. وعلى الرغم من ذلك، لم يتحقق منها شيء بل ازدادت المخاوف بشأن تقييد الحريات الأساسية. ولا يزال هناك آلاف المحتجزين ظلمًا بسبب نشاطهم السلمي، ففي الوقت الذي تفرج فيه السلطات عن بعضهم تعتقل آخرين.

‏يقول الكاتب المصري المعارض جمال سلطان في تغريدة على موقع "اكس": إن السيسي الذي قال لشعبه أننا فقراء جدا جدا، وطالبهم أن لا يقيسوا ظروفهم على رفاهية العالم المتقدم، وتعيش دولته على المعونات والقروض والودائع، لكنه ـ مع ذلك ـ بنى برلمانا جديدا أكبر وأفخم من الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني، وبنى مقرا لوزارة الدفاع أكبر وأفخم من البنتاجون الذي يرأس حلف الناتو، وبنى قصرا للحكم أكبر من البيت الأبيض مقر الرئيس الأمريكي عشر مرات، وبنى مقرا لمجلس الوزراء أكبر وأفخم من مقر حكومات الاتحاد الأوربي جميعها، ويتسائل سلطان:"ما هو تفسير دوافعه لكل تلك الغرائب؟!"

Egyptian Presidency Media Office via AP

المعارضة المصرية

وانتقد أحمد الطنطاوي وهو المرشح الرئاسي السابق والمعارض الأبرز داخل مصر خطاب السيسي في ولايته الثالثة، وذلك عبر تغريدة له بموقع "أكس" جاء فيها: "هذا الخطاب نمطيٌ ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي، الخطابُ يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية".

وأضاف مقللا من قيمة تعهدات السيسي :" كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية، كما وأنه يجيء بعدما قال الإعلامُ والشخصيات الموالون للسلطةِ وللنظامِ الحاكم إنه سيتضمن خطواتٍ مهمةً وحلولًا وقرارات وهو ما ثبت أنه عارٍ عن الصحة.

ووصف الطنطاوي خطاب السيسي بالضعف :" الخطابُ كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام.

كما طالب بمزيد من النزاهة: "نطالب بشدة بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة."

حاكم مغرور

وتعقيبا على خطاب التنصيب يقول المعارض المصري زعيم حزب الغد أيمن نور: "إن الغرور السياسي للحكام هو معضلة عصفت بالعديد من الأنظمة السياسية حول العالم، ومثلت خطرًا كبيرًا على استقرار الدول ومصير شعوبها. فالحكام المغرورين يرون انفسهم ألهه او أنبياء يملكون مفاتيح الجنة والنار".

ويرى نور أن أزمة المعارضة في مصر هي مواجهة حاكم يتسم بالغرور والاستبداد، فهذا النوع من الحكام يميل إلى تهميش الأصوات المخالفة باعتقالها أو نفيها او تهميشها مما يضع على عاتق الأحزاب المعارضة مسؤولية كبيرة للدفاع عن مبادئ و قيم الديمقراطية والعدالة، والحرية"

ووضع زعيم حزب الغد مجموعة من الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكن للأحزاب وقوى المعارضة اتباعها لمواجهة هذا التحدي. وأولها دور الإعلام في التوعية والتثقيف للجماهير بالسياسات والممارسات التي ينتهجها الحاكم المغرور وتأثيرها المباشر على حياه و معاش الناس، والحريات والحقوق الأساسية

وطالب أيمن نور بتشكيل جبهة موحدة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فالوحدة تزيد من قوة الصوت المعارض وتعزز فرص التأثير في الرأي العام والضغط على النظام. مع التمسك بالوسائل القانونية عبر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات غير القانونية أو التي تنتهك الحقوق والحريات. وتقديم رؤية بناءة وشاملة، يمكن من خلالها للأحزاب المعارضة كسب دعم الجمهور وتعزيز مكانتها كبديل موثوق.

ويرى الكاتب الصحفي قطب العربي أن مسؤولية الانسداد السياسي في مصر ليست في رقبة السيسي ونظامه فقط بل تشاركه فيها المعارضة بكل توجهاتها في الداخل والخارج، حيث عجزت تلك المعارضة خلال السنوات العشر الماضية عن تجاوز خلافاتها، كما عجزت عن بناء تحالف سياسي واسع يوفر بديلا آمنا مقنعا للمجتمع المصري والمجتمع الدولي أيضا.

AP Photo/Amr Nabil

حرب السوشيال ميديا

وانعكس الحوار المصري بين مؤيدي النظام ومعارضيه على وسائل التواصل الاجتماعي فتصدر الترند وسوم مثل "العاصمة الجديدة" و "العاصمة القديمة" و"حفل التنصيب" و"النسر الجديد"، فبينما ركز المؤيدون على مظاهر الحداثة والبنية التحتية التي عكستها افتتاحات السيسي ومنها مبنى البرلمان الجديد، و مسجد يعد من أحد أكبر المساجد في العالم ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات، ودار الأوبرا الجديدة التي هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية بسعة ٣٥٠٠ فرد مقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية وساحة الشعب والنصب التذكاري بما فيها حديقة الشعب والنصب التذكاري المقام على النمط الفرعوني. ومحطة الحافلات المركزية وتتضمن منطقتي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية ومناطق القاهرة الكبرى.

أما الأصوات المعارضة في معركة السوشيال ميديا فركزت على مظاهر الإسراف في حفل التنصيب مع الاستشهاد بأقوال مأثورة للسيسي وصف الشعب المصري بأنه "فقير اوي اوي" وإذا به يفتتح أطول سارية علم، وأكبر مسجد، واضخم كنيسة، وعاصمة جديدة خالية من السكان، انعدمت جدواها الاقتصادية في ظل استمرار حالة العوز والفقر، وعدم قدرة الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة على تحمل تكلفلة السكن فيها، ويرى آخرون أن اقتراض مص لقرابة 50 مليار دولار قبل شهر واحد من حفل التنصيب، يتنافى منطقيا مع اصرار النظام على اتمام هذه المشروعات الضخمة، خاصة مع حديث الحكومة عن ضرورة تقليص الدعم الحكومي للسلع الأساسية بزعم تكلفته الكبيرة على خزانة الدولة.