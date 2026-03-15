كيف كشف هجوم المسيّرة على الفجيرة هشاشة طرق تصدير النفط خارج مضيق هرمز؟

استؤنفت عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات، اليوم الأحد، بعد تعليقها مؤقتاً عقب هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في منشآت الميناء، في حادثة أعادت تسليط الضوء على حساسية البنية التحتية للطاقة في الخليج في ظل الحرب المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب مصادر في قطاع الطاقة، فقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع السبت بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة تم اعتراضها في محيط الميناء. وأدى الحادث إلى تعليق مؤقت لعمليات تحميل النفط في المركز الرئيسي لتجارة الطاقة في الفجيرة، قبل أن تبدأ العمليات بالعودة تدريجياً بعد تقييم الأضرار.

وأظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط أنه لم تكن هناك أي سفن عند نقاط التحميل في الميناء مساء السبت، وهو ما يعكس توقف النشاط مؤقتاً عقب الهجوم، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

نقطة تصدير حيوية خارج هرمز

يقع ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، ما يمنحه أهمية استراتيجية بوصفه منفذاً بديلاً لتصدير النفط في حال تعطل الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وترتبط الفجيرة بخط أنابيب حبشان – الفجيرة الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي إلى الساحل الشرقي بطاقة تصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، ما يسمح للإمارات بتصدير جزء كبير من إنتاجها دون المرور عبر المضيق.

وتعد الفجيرة نقطة التحميل الأساسية لخام مربان الإماراتي، الذي يذهب الجزء الأكبر من صادراته إلى الأسواق الآسيوية، خاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

مركز عالمي لتجارة الطاقة

تحولت الفجيرة خلال العقود الماضية إلى أحد أهم مراكز تجارة النفط في العالم. وتشير بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة إلى أن الميناء صدّر في المتوسط نحو 1.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر خلال عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.7% من الطلب العالمي اليومي على النفط.

كما يعد الميناء أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، إذ بلغت مبيعات وقود السفن فيه نحو 7.4 ملايين متر مكعب في عام 2025، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد سنغافورة وروتردام ومدينة تشوشان الصينية.

ويستقبل الميناء سنوياً نحو 4800 سفينة، إضافة إلى نحو 12 ألف زيارة لسفن في مناطق الرسو العائمة، بينما يبلغ حجم البضائع المتداولة فيه نحو 120 مليون طن متري سنوياً.

سعة تخزين ضخمة

وتضم الفجيرة واحدة من أكبر قدرات التخزين النفطية في العالم، إذ تصل سعة التخزين إلى نحو 18 مليون متر مكعب من النفط الخام والمنتجات المكررة، فيما تتجاوز الطاقة التخزينية للوقود في الميناء 70 مليون برميل.

ويستخدم المتداولون هذه الخزانات كمستودع استراتيجي يسمح بالوصول السريع إلى الإمدادات لتلبية الطلب العالمي، كما تتوقف ناقلات النفط والسفن التجارية في الميناء للتزود بالوقود والإمدادات وإجراء تبديل الطواقم.

توترات الحرب تصل إلى منشآت الطاقة

جاء الهجوم على الفجيرة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب في المنطقة، كما وقع بعد وقت قصير من ضربات أميركية استهدفت منشآت عسكرية إيرانية في جزيرة خرج، وهي الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وكانت طهران قد حذّرت في وقت سابق من أن أي استهداف لمنشآتها النفطية قد يدفعها إلى الرد بضرب البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

أهمية متزايدة في زمن الأزمات

ورغم أن الإمارات تمتلك أحد المسارات القليلة في الخليج التي تسمح بتجاوز مضيق هرمز، فإن معظم صادرات النفط في المنطقة – بما في ذلك الجزء الأكبر من صادرات الإمارات – ما تزال تمر عبر المضيق على متن ناقلات النفط.

لهذا السبب، يرى محللون في أسواق الطاقة أن الهجوم على الفجيرة، حتى لو كان محدود التأثير، يسلّط الضوء على هشاشة شبكة تصدير النفط في الخليج في حال توسعت المواجهة الإقليمية.

ومع استمرار الحرب وارتفاع المخاوف من استهداف منشآت الطاقة، يطرح الهجوم سؤالاً استراتيجياً جديداً في أسواق النفط: هل يمكن لمنشآت التصدير البديلة مثل الفجيرة أن توفر حماية حقيقية لإمدادات الطاقة، أم أنها قد تصبح بدورها أهدافاً في أي مواجهة إقليمية واسعة؟