تحليل: اسبانيا والمغرب .. منافسة حامية الوطيس لخطف قلوب نجوم لاليغا

سجل الاتحاد المغربي لكرة القدم هدفا في مرمى نظيراتها الاسبانية بعد نجاح المغرب في ضم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز (24 عاما) مولود في مدينة مالقا الإسبانية من أم إسبانية وأب من أصل مغربي، إلى صفوفه. لكن الهدف هو بمثابة هدف تعادل بعد أن "خطف" المنتخب الإسباني مهاجم برشلونة لامين يامال (جمال)، وهو من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، هو أصغر لاعب يحمل قميص نادي برشلونة. في كلا الحالتين انقسم المجتمعات الاسباني والمغربي إلى متفهم لاختيارات اللاعبين وبين غاضب منها. ووصل الأمر حد تبادل الاتهامات بممارسة الضغوطات على اللاعبين من أجل اختيار حمل قميص منتخب بعينه دون آخر.

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الاسبان "يخطفون" نجم برشلونة الصاعد يامال

في شهر آب/أغسطس من العام الماضي حسم لامين يامال (18 عاما) الذي ترعرع في أحضان نادي برشلونة. وقبل الاختيار نشرت صحيفة اسبانية كمضمون مقال نشر على الصحيفة الرياضية " أي إس" تقول فيه إن الجامعة المغربية لكرة القدم "تمارس ضغوطات على اللاعب وعائلته". ونشر الاتحاد المغربي 10 تشرين أول/أكتوبر 2023 بيانا رسميا جاء فيه: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن كل ما ورد من أخبار عن الضغط على لامين من أجل تمثيل المنتخب المغربي عار من الصحة ولا يستند لأي دليل، ونحترم اختيارات اللاعب كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا تمثيل منتخبات أخرى". في المقابل اتهمت الكثير من المغاربة ممارسة ضغوطات على لامين يامل من خلال "تهديده" بفقدان مكانه في برشلونة في حال اختار اللعب للمغرب. ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية العام الماضي مقالا تتحدث فيه عن التهديد الذي يطال لامين يامال بالغياب عن برشلونة لشهر كامل في حال اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي، وهو ما فهم كورقة ضغط لاختيار المنتخب الاسباني.

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المغرب يرد بضم لاعب الريال إبراهيم دياز

مطلع الشهر الجاري قطعت صورة جمعت إبراهيم دياز الذي سبق له تمثيل منتخب إسبانيا، مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، بقميص الأسود، (قطعت) الشك باليقين حول مستقبل دياز الكروي على مستوى المنتخب الوطني. وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية من بني الصحف السباقة إلى إعلان حصول الاتحاد المغربي لكرة القدم حصل على موافقة الفيفا على استدعاء دياز لقائمة أسود الأطلس الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة الاسبانية الخبر بأنه "خسارة لإسبانيا"، مضيفة "أن المسؤولين عن الكرة في المغرب نزلوا بكل ثقلهم من أجل أن يحمل إبراهيم دياز قميص المغرب على حساب إسبانيا".

لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم نفى على لسان رئيسه فوزي لقجع في حوار صحفي ما جاء في الصحف الإسبانية قائلا: أنا أتحدى أي لاعب مغربي، أن المغرب مارس عليه ضغوطات أو مارس عليه مساومات أو بشكل آخر، وهنا اعكس الأمر وأقول أن اللاعب هو من يتشرف بحمل القميص الوطني".

إبراهيم دياز ولامين يامال

وفي السنة الماضية أسابيع قليلة استجاب لاعب فتيان فريق برشلونة إسماعيل الزياني (من والد مغربي وأم إسبانية) لدعوة الاتحاد المغربي لكرة القدم للعب في صفوف أسود الأطلس لأقل من 15 سنة. كما ضم المغرب موهبة أخرى ويتعلق الأمر بإلياس أخوماش، الذي يلعب في صفوف نادي فياريال الإسباني. وسيشارك أخوماش مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف القادم.

وتعيد قضية اللاعبين إبراهيم دياز ولامين يامال إلى الأذهان التحاق أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، والمنتخب المغربي. وبرر حكيمي اختياره للمغرب في حوار أجرته صحيفة "ماركا" الاسبانية بالقول: „شعرت بأنه ليس المكان المناسب لي، لا لشيء ملموس، وإنما لأنه لم يكن مماثلاً لما تشرته من ثقافة عربية في منزلي، وأردت أن أكون مغربياً، فالوجود هناك لم يشعرني بأنني في بيتي". وفي مونديال قطر 2022 سجل حكيمي آخر ضربة الجزاء الأخيرة التي قادت المغرب إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مقصيا منتخب إسبانيا الذي كان أحد المنتخبات المرشحة الفوز بكأس العالم.

AP Photo/Joan Monfort

ردود فعل متباينة من الشارع المغربي

يرى البعض الصراع الاسباني المغربي وقبله بين المغرب وبلدان أخرى كهولندا، فرنسا حول ضم لاعبين من أصول مغربية، منافسة على "النفوذ" الثقافي والهوياتي تحت اسم الرياضة. فنجوم كرة القدم يُنظر إليهم كقدوة واختيارهم لهذا المنتخب أو ذاك يبعث رسائل لأبناء المهاجرين بخصوص الشعور بالانتماء واختيار الهوية الوطنية. ويشمل نفس النقاش حول الهوية الوطنية لاعبين من باقي البلدان العربية كاللاعبين الجزائريين والتونسيين والأتراك يلعبون في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

غير أن آخرين يتفهمون عدم اختيار لاعبين من أصول مغربية ولدوا في أوروبا اللعب للمنتخب المغربي. ويبررون ذلك قائلين أن تلك المواهب ولدت في أوروبا وطورت مواهبها هنا والفضل في ذلك يعود للدول التي يعيشون فيها، وهي الأولى بالاستفادة من قدراتهم. أما معارضو هذا التوجه فيقولون إن اللاعبين المغاربية لن يسلموا من العنصرية حتى ولو اختاروا المنتخبات الأوروبية، خصوصا عندما يكون أداؤهم ضعيفا، فالانتقادات تكون أكثر قسوة مقارنة مع نظرائهم الأوروبيين من الذين لا يوجد لديهم أصول مغربية.

وساهم تألق المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر 2022 وأيضا الأداء الجيد للكثير من اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية في اقبال الأندية الأوروبية على احتضان المواهب الكروية من أصل مغربي. وفي اسبانيا التي يعيش فيها أكثر من 900 ألف مغربي، فان المنافسة بين المغرب واسبانيا على المواهب الكروية سيدخل مستقبلا أشواطا إضافية.