تحليل : أردوغان يُقر بالهزيمة .. وتركيا أمام نقطة تحول

أقر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بهزيمة حزبه بالانتخابات المحلية التي انتهت الأحد 31 مارس/ آذار، وأكد على احترام الديمقراطية وما تفرزه صناديق الاقتراع، وأن الشعب أرسل رسالته للسياسيين عبر الصناديق، وذلك في خطاب ألقاه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالعاصمة أنقرة.

AP Photo/Khalil Hamra

كلمة الرئيس التركي جاءت ليلة الاثنين، بعد الانتهاء من فرز غالبية صناديق الاقتراع معلنا فيها ضرورة اجراء نقد ذاتي داخل حزب العدالة والتنمية بكل شفافية وشجاعة، واعتبر الإرادة الشعبية هي الفائزة بغض النظر عن الأحزاب: "أكملنا ولله الحمد الانتخابات المحلية بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا"، .. وبغض النظر عن النتائج فإن الفائز في هذه الانتخابات هو ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية". وفق تعبيره.

واعتبر أردوغان، نتائج الانتخابات المحلية بمثابة "نقطة تحول" لكنها في الوقت نفسه " ليست نهاية المطاف، بل هي في الواقع "نقطة تحول." وأضاف الرئيس التركي:"أن حزب العدالة والتنمية، لم يحصل على ما كان يأمله من نتيجة في هذه الانتخابات".

احصاءات ونتائج

ليلة طويلة عاشتها تركيا امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح انتظارا لنتائج فرز 206 آلاف و845 صندوق اقتراع في عموم الولايات التركية البالغة 81 ولاية، فضلا عن ألف صندوق متنقل من أجل كبار السن والمرضى، في جميع أنحاء البلاد.

وبعد اتمام الفرز الكامل للأصوات كانت النتيجة كالتالي: حصول حزب الشعب الجمهوري المعارض على المركز الأول بنسبة 37.8 بالمئة من اجمالي الأصوات، ويليه في المركز الثاني حزب العدالة والتنمية بأكثر من 35.5 بالمئة ، وفي المركز الثالث حزب "الرفاه من جديد" بنسبة 6.2 بالمائة ، وجاء في المركز السادس حزب الجيد القومي المعارض. 93 بالمئة من الأصوات.

وفقا للنتائج ، حصل حزب الشعب الجمهوري على 17 مليون و385 الف و 867 صوت بينما حصل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على 16 مليون و339 ألف و297 صوتا ، ليخسر بذلك أكثر من 4 ملايين صوت مقارنة بالانتخابات المحلية التي جرت عام 2019، والتي شهدت أيضا تقدما للمعارضة وخسارة لبلديتي إسطنبول وأنقرة.

بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التي تنافس فيها 34 حزبا سياسيا، 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا، بينهم مليون و32 ألفا و610 شباب يحق لهم المشاركة للمرة الأولى. شارك منهم 48.1 مليون ناخب في الانتخابات، اعتبرت أصوات 45.9 مليون منهم صحيحة، بحسب بيانات وكالة الأناضول الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب "الشعب الجمهوري" تمكن من توسيع كتلته الصوتية في هذه الانتخابات عبر جذب أصوات ناخبي حزب الجيد، الذي مُني بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات قد تسبب الإطاحة بزعيمته ميرال أكشينار.

AP Photo/Francisco Seco

إمام اوغلو يعود للصدارة

ويبرز في هذه الجولة مجددا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المعارض الذي استطاع الحفاظ على منصبه لخمس سنوات جديدة، بحصوله على نسبة 51 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدما على منافسه مراد كوروم مرشح العدالة والتنمية بفارق يتجاوز عشر نقاط، حيث حصد الأخير 39.59 بالمئة من الأصوات، وتوزعت النسب الباقية بين الأحزاب الصغيرة والمتوسطة والمرشحين المستقلين.

وكان إمام أوغلو يلمح أمام أنصاره ضمن دعايته الانتخابية، إلى أنه لا ينافس مرشح تحالف الجمهور الحاكم، مراد كوروم، بل يخوض منافسة محتدمة مع الكادر الحكومي من مسؤولين ووزراء في مقدمتهم يأتي الرئيس التركي، وذلك بعد طلب العديد من الوزراء مثل وزير الخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي كايا وغيرهما، التصويت لمراد كوروم.

يقدم امام اوغلو نفسه بعد هذه النتائج الذي أثبت فيها شعبيته كخليفة لاردوغان وزعيما للحزب المعارض ينتظر الانتخابات الرئاسية القادمة 2028 ، طموح سياسي مشروع، ولما لا فمن يحكم اسطنبول يحكم تركيا، وهي عبارة شهيرة للرئيس اردوغان أكد فيها على أهمية هذه المدينة في ميزان السياسة التركية، كما أنها تحظى بمكانة مرموقة في قلبه، فقد دخل اردوغان ميدان السياسة التركية عبر بوابة بلدية إسطنبول عام 1994 .

(AP Photo/Francisco Seco

نقطة تحول

خسارة غير مسبوقة مُني بها "العدالة والتنمية" في مقابل تقدم "تاريخي" لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد أصوات الناخبين لأول مرة منذ عام 1989.

أضاع "العدالة والتنمية" وفق هذه النتائج رئاسة بلديات 21 ولاية كان يستحوذ عليها بالانتخابات المحلية الماضية، منها ولايات: بورصة، وباليك أسير، وأفيون، وأوشاك، ومانيسا، ودينيزلي، وكوتاهيا، وزونغولداك، وبارتين، وكاستامونو، وأمسيا، وجيريسون، وأديامان، وكلّس، وبيليجيك، وكيركالي.. ووقعت في قبضة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة.

ولم تقتصر خسارة "العدالة والتنمية" على منصب الرئاسة في اسطنبول بل امتدت لخسارة 9 أحياء داخلها من مجموع 24 بلدية فرعية كان قد فاز بها الحزب في الانتخابات المحلية عام 2019، في حين تمكن حزب "الشعب الجمهوري" من رفع عدد بلدياته من 14 إلى 26 في المدينة التي تتكون من 39 حيا، لكل منها بلديته الخاصة.

لماذا خسر حزب اردوغان؟

تشير تقارير صحفية إلى عدة أسباب ساهمت في السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وخسارته المركز الأول في هذه الانتخابات، كان أبرزها مايلي :

1. صعود حزب الرفاة: خسر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ما يزيد على 4 ملايين صوت من كتلته التصويتية مقارنة بالانتخابات المحلية عام 2019، ووفقا للمراقبين فإن الأصوات التي فقدها "العدالة والتنمية" توزعت بين ممتنع عن التصويت وبين من قرر التوجه إلى حزب "الرفاه من جديد" الذي يترأسه فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان.

ويرى شدد الكاتب التركي كمال أوزتورك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" أن حزب الرفاه جمع الأصوات الساخطة بالفعل على سياسات العدالة والتنمية.

وتمكن حزب "الرفاه من جديد" من انتزاع رئاسة 67 بلدية في عموم البلاد، بينها بلدية شانلي أورفا الكبرى ويووزغات، وأصبح الحزب بديلا عن "العدالة والتنمية" للناخبين المحافظين المنزعجين من سياسات الحزب الحاكم الحالية، الأمر الذي وضع حزب "الرفاه من جديد" كثالث أكبر حزب في البلاد من حيث عدد الأصوات والأعضاء الذين فاق عددهم النصف مليون خلال الأشهر الأخيرة.

2. انذار وتحذير: يرى مراقبون أن الناخب التركي، أراد معاقبة حزب "العدالة والتنمية" وهو ما يؤكده هاكان بايركتشي رئيس مركز "سونار" التركي للإحصائيات، بقوله :" إن الناخبين الأتراك يستخدمون الانتخابات المحلية كأداة تحذيرية للحكومة منذ أكثر من 35 عاما".

3. الملف الاقتصادي: ويرجع غالبية المحللين الخسارة إلى الجانب الاداء الاقتصادي للحكومة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع نسب التضخم التي يرزح المواطن التركي تحت وطأتها، بالإضافة إلى شكاوى الفساد والمحسوبية والمشاكل والصراعات داخل منظومة الحزب الحاكم.

4. تجاهل غضب المتقاعدين: اعتبر البعض أن عدم التعاطي الجيد من قبل الحكومة مع شكاوى المتقاعدين المتواصلة من تدني قيمة معاشاتهم ورواتبهم مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار كان سببا جوهريا وعاملا حاسما في تراجع نسب التصويت لحزب "العدالة والتنمية"، لا سيما أن عدد هذه الفئة يقترب من 16 مليون متقاعد.

الخلاصة

إن نتائج هذه الانتخابات المحلية التي فازت بها المعارضة التركية على الحزب الحاكم، سيكون لها انعكاسات على تشكيلة السياسة الداخلية للبلاد، وتمثل مرحلة هامة في مستقبل تركيا بمستوياته الثلاثة، بداية بمستوى زعامة أردوغان، مرورا بصعود نجم أكرم إمام أوغلو كخليفة محتمل، وثالثا على مستوى تشكيل خارطة الأحزاب السياسية التركية، انهارت التحالفات، وبدأت الأحزاب في معرفة مكانتها الحقيقية من حيث الكتلة التصويتية، فبرز الشعب الجمهوري، وصعد حزب الرفاة للمركز الثالث، وسقط حزب الجيد إلى المرتبة السادسة، ومن شأن هذه التغييرات أن تؤثر بشكل كبير في المشهد السياسي التركي خلال الفترة المتبقية من ولاية قد تكون الأخيرة لأردوغان.