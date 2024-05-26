تحليل: اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية .. بداية لتغيير شامل أم خطوات معزولة؟

لا تزال تداعيات إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية متواصلة. وبرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز هذه الخطوة قائلاً إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "ليس لديه مشروع سلام لفلسطين"، وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيزيد من الكراهية، ويؤدي إلى تدهور الوضع الأمني لإسرائيل، ويفتح الباب أمام مستقبل مجهول. كما شدد سانشيز على أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد إسرائيل أو اليهود، بل تهدف إلى تعزيز حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة بعد عقود من الصراع.

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وفور إعلان الدول الأوروبية الثلاث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كتب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل على منصة X: "أخذت علماً بالإعلان اليوم من قبل دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي – أيرلندا وإسبانيا – وكذلك من قبل النرويج للاعتراف بدولة فلسطين. في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، سأعمل بلا كلل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز موقف أوروبي مشترك على أساس حل الدولتين". كما تؤكد ألمانيا مراراً وتكراراً على هدف حل الدولتين.

الدول المعارضة تقول إن" شروط الاعتراف لم تتحق" !

لكن دولاً أوروبية أخرى، على رأسها ألمانيا وفرنسا والنمسا، تعتبر خطوة الاعتراف الدبلوماسي بفلسطين كدولة سابقة لأوانها. الولايات المتحدة أيضًا تظهر شكوكًا، حيث يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دولة فلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب. وأعلنت وزارة الخارجية في باريس أن جميع الشروط لم تتحقق بعد.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ستيفان سيجورني لوكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي: "موقفنا واضح: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس محظورًا على فرنسا". وأضاف: "يجب أن تكون هذه الخطوة مفيدة، أي أن تتيح تقدماً حاسماً على المستوى السياسي". وقال: "لا تعتبر فرنسا أن الظروف متوفرة حتى الآن لكي يكون لهذا القرار تأثير حقيقي في هذه العملية".

ومن وجهة نظر الدول المنتقدة لموجة الاعتراف، فإن "الوقت غير مناسب"، وأنه "يمكن تفسير هذا الاعتراف من قبل حماس كمكافأة على إرهابها". ويستبعد خبير الشرق الأوسط دانيال غيرلاتش في حوار مع القناة الألمانية "تسي دي إيف" أن تستفيد حماس من الاعتراف بفلسطين كدولة، مؤكدًا أن حماس "لن تحكم هذه الدولة وفقًا لإرادة المجتمع الدولي". ويطالب رئيس حزب اليسار الألماني، مارتين شيرديفان، حكومة بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين في حدود عام 1967، لكنه يشدد على أهمية "منح ضمانات أمنية أوروبية لإسرائيل". ومن بين القضايا الشائكة التي تعيق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والأوروبيين قضية الحدود النهائية والمستوطنات ووضع القدس.

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أي تبعات قانونية للاعتراف ؟

ومن الناحية القانونية، يرى خبراء أوروبيون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعتبر خطوة رمزية، ولن يمكن السلطة الفلسطينية من الحصول على أموال أو مطالبات بالأراضي نتيجة لهذا الاعتراف. وترى خبيرة الشرق الأوسط الألمانية مورييل أسهبرغ في حوار مع القناة الثانية الألمانية "تسي دي إيف" أن "الاعتراف الذي أعلنته النرويج وإسبانيا وأيرلندا يمكن أن يعطي ديناميكية جديدة للاعتراف بدولة فلسطينية".

وتضيف الخبيرة ذاتها أن "هناك موجة ثالثة من الاعتراف بفلسطين بعد عامي 1988 و2011".. وبالنسبة لإسرائيل، لا تترتب على ذلك التزامات جديدة مباشرة، كما أن القرار ليس له تبعات مباشرة على إعلان المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء 21 من شهر مايو الحالي طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حماس ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

يذكر أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح السلطة الفلسطينية أثناء مناقشة حول العضوية الكاملة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما امتنعت سويسرا وألمانيا عن التصويت. وفي ظل تواصل الحرب على قطاع غزة، من المنتظر أن يتزايد من جديد تأييد الاعتراف بدولة فلسطينية.